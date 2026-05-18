CLB CAHN vô địch đầy cảm xúc, trợ lý Phạm Thành Lương lên tiếng về tranh cãi trọng tài và “tranh pen”

Chiến thắng trước Đông Á Thanh Hóa giúp CLB CAHN chính thức giành chức vô địch sau một mùa giải đầy thăng trầm. Sau trận đấu, phía Thanh Hóa tỏ ra không hài lòng với công tác trọng tài, trong khi trợ lý Phạm Thành Lương khẳng định CLB CAHN xứng đáng với ngôi vương nhờ sự nỗ lực và bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

Sau thất bại trước CLB CAHN ở trận cầu then chốt của mùa giải, trợ lý Mai Xuân Hợp bên phía Đông Á Thanh Hóa cho rằng đội bóng xứ Thanh đã chịu nhiều bất lợi từ các quyết định của trọng tài.

Ông Hợp mở đầu bằng việc chúc mừng CLB CAHN với chức vô địch, nhưng cũng nhấn mạnh Đông Á Thanh Hóa đã trải qua một trận đấu “thiệt thòi về rất nhiều thứ”, đặc biệt là cách điều hành trận đấu.

“Đội Đông Á Thanh Hóa chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng các bạn đều thấy trên sân là có những điều rất thiệt thòi, đặc biệt ở cách điều hành của trọng tài. Rất nhiều tình huống cầu thủ Đông Á Thanh Hóa bị phạm lỗi nhưng trọng tài bỏ qua, tạo điều kiện để CLB CAHN chuyển đổi trạng thái”, ông Hợp chia sẻ.

Đáng chú ý, trợ lý của Đông Á Thanh Hóa phản ứng mạnh về tấm thẻ vàng thứ hai dành cho Đoàn Ngọc Hà khiến đội khách phải chơi thiếu người.

Trợ lý Phạm Thành Lương.

“Theo tôi, thẻ vàng thứ hai đó là hơi nặng với Đoàn Ngọc Hà. Tôi đứng quan sát rất kỹ. Có 3-4 cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đang chụm lại ở tình huống đó, Hà chỉ giơ chân ra chứ không cố tình đạp. Nhưng trọng tài chạy vào rút thẻ vàng thứ hai ngay lập tức. Đó là sự thiệt thòi rất lớn cho Đông Á Thanh Hóa”, ông nói thêm.

Dù thất bại, đại diện Đông Á Thanh Hóa khẳng định toàn đội vẫn sẽ chiến đấu hết mình ở chặng đường còn lại của mùa giải, bắt đầu từ cuộc đối đầu với HAGL ở vòng tiếp theo.

“Tất cả các trận đấu với Đông Á Thanh Hóa đều là trận chung kết. Khi mùa giải có kết cục rõ ràng thì lúc đó chúng tôi mới hết suy nghĩ”, ông Hợp nhấn mạnh.

Ở chiều ngược lại, trợ lý Phạm Thành Lương khẳng định CLB CAHN đã thể hiện tinh thần và quyết tâm rất lớn để đi tới chức vô địch.

“Đây là trận đấu rất quan trọng khi chúng tôi có quyền tự quyết cho chức vô địch. Toàn đội đã nỗ lực từng pha bóng và tinh thần tuyệt vời ấy được đền đáp bằng chiến thắng để giành chức vô địch hôm nay”, cựu tuyển thủ Việt Nam chia sẻ.

Theo ông Lương, Đông Á Thanh Hóa là đối thủ luôn thi đấu với tinh thần máu lửa và gây ra rất nhiều khó khăn cho CLB CAHN, đặc biệt trong hiệp hai trước khi đội chủ nhà có bàn thắng khai thông bế tắc.

Trợ lý của CLB CAHN cũng dành nhiều lời khen cho HLV Mano Polking, người được xem là nhân tố quan trọng giúp đội bóng ngành công an gặt hái thành công.

“HLV Mano Polking rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á và là một HLV giàu kinh nghiệm. Các cầu thủ cũng như những người làm việc cùng ông học hỏi được rất nhiều từ chuyên môn cho tới khía cạnh con người. Điều đó giúp ích cho CLB cũng như bóng đá Việt Nam”, ông nói.

HLV Mano Polking.

Liên quan đến tình huống cầu thủ CLB CAHN tranh nhau thực hiện quả phạt đền, Phạm Thành Lương cho rằng đó là phản ứng bình thường trong bóng đá ở một trận đấu giàu cảm xúc.

“Trong một trận đấu cảm xúc như thế này, trước quả penalty thì cầu thủ nào cũng muốn ghi bàn. Điều đó là bình thường trong bóng đá. Sau trận đấu, các cầu thủ vẫn rất vui vẻ vì họ hiểu mục tiêu của đội bóng mới là điều quan trọng nhất”, ông chia sẻ.

Khi được hỏi về công tác trọng tài, trợ lý CLB CAHN từ chối bình luận sâu nhưng thừa nhận áp lực trong các trận cầu lớn luôn khiến cảm xúc dễ bùng nổ.

“Đây là cuộc chơi có áp lực rất lớn. Bản thân tôi nhiều lần cũng phản ứng trọng tài. Nhưng bây giờ đã có VAR và điều đó hỗ trợ trọng tài rất nhiều”, ông nói.

Khép lại, Phạm Thành Lương khẳng định mục tiêu vô địch đã được CLB CAHN đặt ra ngay từ đầu mùa giải và toàn đội đã kiên trì theo đuổi tới cùng.

“Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu cao nhất ở mọi giải đấu. V.League là giải đấu rất khó ở nhiều khía cạnh. Phải sau vòng 20, chúng tôi mới thực sự xác định được cuộc đua vô địch khi tạo ra khoảng cách với nhóm bám đuổi”, trợ lý CAHN kết luận.