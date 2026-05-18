Alan và Đình Bắc tranh đá phạt đền trong ngày CLB CAHN vô địch V-League

Sự kiện: Nguyễn Đình Bắc CLB Công an Hà Nội

Alan và Đình Bắc tranh đá phạt đền trong ngày CLB CAHN vô địch V-League sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa.

Phút 86 trận đấu CLB CAHN gặp Thanh Hóa, Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm đội khách. Trọng tài cho CLB CAHN hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR.

Đình Bắc với phong độ cao bước lên chuẩn bị đá phạt đền.

Tuy nhiên, Alan tiến lại gần và có ý định muốn sút phạt.&nbsp;

Tiền đạo người Brazil kiên quyết giành lấy trái bóng.&nbsp;

Alan thậm chí còn to tiếng với Đình Bắc, Bùi Hoàng Việt Anh và Quang Hải phải can ngăn.

Với tư cách đội trưởng, Quang Hải khuyên bảo Đình Bắc và quyết định để Alan đá phạt đền.&nbsp;

Đình Bắc dù còn chút tiếc nuối nhưng vẫn chấp nhận lùi lại để Alan thực hiện cú đá.&nbsp;

Trên chấm 11m, Alan sút bóng chính xác, ghi bàn cho CLB CAHN.&nbsp;

Sau pha ghi bàn, Alan và Đình Bắc ăn mừng cùng nhau.&nbsp;

2 cầu thủ trụ cột của CLB CAHN ăn mừng bàn thắng như chưa từng có tình huống tranh cãi.&nbsp;

Đình Bắc vui mừng với bàn thắng của đồng đội.&nbsp;

Sau đó, CLB CAHN còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 2-0, qua đó chính thức lên ngôi vô địch V-League.&nbsp;

CLB CAHN vô địch đầy cảm xúc, trợ lý Phạm Thành Lương lên tiếng về tranh cãi trọng tài và “tranh pen”
CLB CAHN chính thức đăng quang sau chiến thắng nhiều cảm xúc trước Đông Á Thanh Hóa ở trận cầu mang tính quyết định của mùa giải. Tuy nhiên, bên cạnh...

Theo Như Đạt - Hoài Thương/VOV.VN

17/05/2026 21:43 PM (GMT+7)
