Chuyện về cậu bé từ bản làng Pắc Ta của Lai Châu giành huy chương điền kinh danh giá tại đấu trường châu Á

Câu chuyện của Tú bắt đầu rất tình cờ. Trong chuyến công tác kết hợp giữa Câu lạc bộ Lai Châu Runner và Trung tâm Huấn luyện Thể thao tỉnh về dự lễ hội Mừng cơm mới tại Pắc Ta, huấn luyện viên Nguyễn Tiến Tùng chú ý đến một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, đôi chân mạnh mẽ và ánh mắt sáng mỗi khi thấy sân chạy. Một buổi kiểm tra thể lực ngắn sau đó đã mở ra cơ hội thay đổi cuộc đời cho cậu bé vùng cao.

Bùi Tuấn Tú (bên trái) đạt huy chương bạc giải thể thao trẻ Châu Á lần thứ 5, năm 2025.

Tháng 10/2023, Bùi Tuấn Tú chính thức được tuyển vào Trung tâm Huấn luyện Thể thao tỉnh Lai Châu. Mới chỉ hơn một năm rèn luyện, em đã thể hiện năng khiếu nổi bật cùng ý chí bền bỉ. Tại Giải Điền kinh Quốc gia năm 2024, Tú cùng đồng đội xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung tiếp sức hỗn hợp 4 cự ly (1200m – 400m – 800m – 1600m). Tấm huy chương ấy không chỉ mang lại niềm vui cho thể thao Lai Châu mà còn khẳng định tiềm năng của một tài năng trẻ đến từ vùng đất biên viễn.

Đến tháng 10/2025, tin vui lớn đến với thể thao Lai Châu khi Bùi Tuấn Tú được chọn là một trong hai vận động viên cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Trẻ châu Á (Asian Youth Games) lần thứ 5 tổ chức ở Bahrain. Trong giây phút quốc kỳ Việt Nam tung bay giữa hàng chục lá cờ của các quốc gia, hình ảnh chàng trai 16 tuổi người Pắc Ta đã khiến nhiều người xúc động.

Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2025, dù phải thi đấu với nhiều đối thủ mạnh của châu Á, em vẫn giữ vững bản lĩnh, tự tin thi đấu, bứt phá ấn tượng ở vòng cuối để mang về tấm huy chương bạc quý giá, góp phần khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của điền kinh trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Bùi Tuấn Tú (bên trái) là thành viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asian Youth Games.

Huấn luyện viên Nguyễn Tiến Tùng, người đầu tiên phát hiện và dìu dắt Tú chia sẻ: “Tú là học trò đặc biệt. Em có ý chí, sự kỷ luật và tình yêu thể thao hiếm thấy ở tuổi 16. Nếu tiếp tục được rèn luyện đúng hướng, tôi tin em sẽ còn tiến xa hơn nữa.”

Ông Trần Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, người từng trực tiếp cùng đoàn công tác phát hiện ra Tú tại Pắc Ta nhìn nhận: “Câu chuyện của Tú cho thấy thể thao có thể bắt nguồn từ chính đời sống văn hóa của người dân. Từ một lễ hội truyền thống, chúng ta phát hiện ra tài năng, và từ tài năng ấy, hình ảnh con người Lai Châu trở nên tự tin, thân thiện và khát vọng hơn.”

Khi được hỏi về ước mơ, Bùi Tuấn Tú chỉ cười hiền và nói: “Em muốn tiếp tục nỗ lực để được thi đấu ở Giải Điền kinh Học sinh Đông Nam Á - ASEAN Schools Games, giành thành tích cao và mang vinh quang về cho thể thao Lai Châu, cho Tổ quốc”.

Từ một cậu bé vùng cao được phát hiện giữa lễ hội Mừng cơm mới đến vận động viên trẻ mang lá cờ Tổ quốc trên đấu trường châu Á, Bùi Tuấn Tú đã viết nên câu chuyện đẹp về ý chí, khát vọng và niềm tự hào của con người Lai Châu hôm nay.