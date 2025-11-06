SEA Games 33: Nguyễn Thị Oanh và những ‘vũ khí’ mới của điền kinh Việt Nam

Khánh Linh đang đầy tràn năng lượng, hứa hẹn sẽ là gương mặt nổi bật của điền kinh Việt Nam

Người đẹp rời cuộc chơi

Nguyễn Thị Huyền rời cuộc chơi có lẽ là một trong những tổn thất lớn nhất của điền kinh Việt Nam. Cô gái đất Nam Định (cũ) là trường hợp thực sự đặc biệt khi sở hữu những phẩm chất riêng không VĐV nào có. Khép lại cuộc đua ở sân chơi khu vực, Nguyễn Thị Huyền nắm giữ kỷ lục ít VĐV nào bì kịp với 13 HCV, ở cả các nội dung cá nhân và đồng đội.

SEA Games 2015, Nguyễn Thị Huyền lập hat-trick HCV các cự ly 400m, 400m rào và 4x400m. Kể từ thời điểm trên, không đại hội nào thiếu Nguyễn Thị Huyền trên bục nhận huy chương. SEA Games 2017, cô bảo vệ thành công 3 tấm HCV và tiếp tục đoạt tổng cộng 7 HCV ở 3 kỳ đại hội liên tiếp sau đó.

Nguyễn Thị Huyền là "kỷ lục gia" của điền kinh Việt Nam tại các kỳ SEA Games

SEA Games 32 (Campuchia) đánh dấu sự toả sáng rực rỡ của Nguyễn Thị Huyền với 3 tấm HCV và đến cuối năm 2023, cô chia tay đường đua để chuyển sang sự nghiệp huấn luyện.

Tại SEA Games 33 (Thái Lan), điền kinh Việt Nam bên cạnh Nguyễn Thị Huyền sẽ vắng một gương mặt khác là Nguyễn Thị Nhi Yến vì lý do cá nhân. Cô từng giành 1 HCĐ, 1 HCB tại SEA Games 32, được đánh giá giàu triển vọng để ganh đua huy chương ở kỳ đại hội khu vực sắp tới.

Theo nhận định của giới chuyên môn, việc những gương mặt như Nguyễn Thị Huyền, Nhi Yến không góp mặt là tổn thất với điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33. Cuộc cạnh tranh với chủ nhà Thái Lan ở vị trí số 1 trở nên đầy thách thức với điền kinh Việt Nam. Tại SEA Games 32, lần đầu sau 2 kỳ liên tiếp dẫn đầu khu vực, Việt Nam đã mất vị trí số 1 vào tay Thái Lan. Đó là tín hiệu cảnh báo mạnh bởi tới đây, người Thái sẽ có vị thế chủ nhà.

Nguyễn Thị Oanh và những “vũ khí” mới

Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch Liên đoàn điền kinh Đông Nam Á, TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết hướng tới SEA Games 33, mục tiêu của điền kinh Việt Nam là giành 12-14 HCV, có vị trí trong tốp đầu.

Để chuẩn bị, các đội tuyển điền kinh đang vào giai đoạn chạy đua nước rút rốt ráo. Một nhóm gồm HCV SEA Games 32 cự ly 800m, VĐV Nguyễn Thị Thu Hà được cho tập huấn Trung Quốc khoảng 3 tuần dưới sự huấn luyện của HLV Từ Tâm.

Phần còn lại gồm các tuyển thủ như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Trung Cường…đều là những kỳ vọng của Việt Nam tại SEA Games 33 cũng đang tích cực tập luyện. Nguyễn Thị Oanh dự báo sẽ tiếp tục là hy vọng lớn nhất của điền kinh Việt Nam.

Để hướng tới mục tiêu đoạt 12-14 HCV, theo tìm hiểu của Tiền Phong, điền kinh cũng đang dồn lực cho một loạt gương mặt mới. Đáng chú ý phải kể đến Tạ Ngọc Tưởng, người vừa phá kỷ lục cự ly 400m tại giải điền kinh quốc gia 2025 với thời gian 45,59 giây.

Một cái tên khác được chờ đợi toả sáng là Nguyễn Khánh Linh, từng vô địch 2 kỳ liên tiếp năm 2018, 2019 ở giải vô địch trẻ châu Á cự ly 1.500. Tại giải điền kinh quốc tế mở rộng Thái Lan 2025, Khánh Linh xuất sắc giành HCV với thời gian 4 phút 30 giây 27.

Nguyễn Khánh Linh sẽ toả sáng ở SEA Games 33?

TTK Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận để đánh bại người Thái trên sân nhà là thách thức lớn với điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên, kỳ đại hội này cũng sẽ là dịp để nhiều VĐV trẻ Việt Nam rèn luyện chuyên môn và cả kinh nghiệm thi đấu. Là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam tại các đại hội khu vực, điền kinh luôn “gánh” chỉ tiêu huy chương lớn. Đây là sức ép nhưng đồng thời cũng là động lực để “bộ máy” điền kinh Việt Nam luôn duy trì công suất hoạt động cao.