Dembele nhận Quả bóng Vàng từ Ronaldinho, bật khóc ăn mừng với mẹ

Ousmane Dembele đã trở thành tân chủ nhân của giải thưởng Quả bóng Vàng mùa 2024/25 khi đánh bại Lamine Yamal và đồng đội Vitinha để đoạt giải. Dembele có mùa giải 2024/25 rực rỡ khi đoạt ngôi Vua phá lưới Ligue 1 và đưa Paris Saint-Germain tới danh hiệu Ligue 1, Coupe de France và Champions League.

Dembele đoạt QBV 2025 sau mùa giải 2024/25 đại thành công tại PSG

Với một sự nghiệp nhiều thăng trầm và đã có lúc bị đánh giá là sẽ không bao giờ đạt được triển vọng, Dembele đã tiến một bước dài trong sự nghiệp. Trong buổi lễ trao giải, anh đã đi cùng mẹ mình và Dembele tỏ ra đầy xúc động trong bài phát biểu đăng quang giải thưởng.

"Những điều tôi trải qua thật phi thường. Tôi đã có 1 năm không thể tin được với PSG. Hôm nay tôi ở đây, tự hào về bản thân mà vẫn cảm thấy căng thẳng. Giành được giải thưởng này, và được Ronaldinho trao tận tay, thật sự tôi cũng không mơ nổi", Dembele nói.

Giây phút Ronaldinho trao QBV cho Dembele

"Tôi muốn dành sự cảm ơn với CLB, Paris Saint-Germain đã tìm đến tôi năm 2023 và đội bóng coi tôi như con cháu trong nhà, chủ tịch Nasser như một ông bố thứ hai. Ban huấn luyện và đặc biệt là HLV Luis Enrique đã cực kỳ quý mến tôi như người thân".

"Đối với tôi, đây là chiến thắng của tập thể. Không chỉ PSG, tôi xin cảm ơn cả các CLB cũ, Rennes, Dortmund, Barcelona. Cả các đồng đội ở đội tuyển quốc gia, lẫn HLV Deschamps đã luôn tin tưởng tôi, hy vọng rằng sẽ đến một ngày chúng tôi lại vô địch World Cup".

Dembele và mẹ

"Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi trở lại Evreux, nơi đã nuôi nấng tôi lên con người của bây giờ. Và tôi đặc biệt muốn cảm ơn mẹ mình, cùng các thành viên gia đình đã luôn ở bên. Người môi giới của tôi luôn thôi thúc tôi trong tập luyện và thi đấu. Những người bạn tri kỷ, tôi muốn nhắn nhủ rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau tới cuối con đường. Xỉn cảm ơn tất cả mọi người".

Dembele cũng cho biết anh không hề biết mình có đoạt giải hay không trước khi dự lễ, dù phần lớn các giải khác đã được báo trước cho người đoạt giải. "Tôi hoàn toàn không biết điều gì cho tới lúc này, thậm chí tôi đã dò hỏi ở CLB nhưng cũng không ai biết người nào sẽ thắng giải", anh cho biết.