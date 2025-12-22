VĐV Việt Nam thành tích tốp đầu, tiền thưởng...nhóm cuối SEA Games 33

Việt Nam xếp hạng 3 chung cuộc SEA Games 33-2025

SEA Games 33-2025 đã khép lại với việc xác định chủ nhân của 576 huy chương vàng, 571 huy chương bạc và 802 huy chương đồng.

Thái Lan xếp nhất toàn đoàn với kỷ lục 233 huy chương vàng. Xếp sau là Indonesia - 91, Việt Nam - 87, Malaysia - 57, Singapore - 52...

Dù nằm tốp 3 về thành tích, song Việt Nam chỉ xếp nhóm cuối xét về tiền thương huy chương cho các vận động viên.

Thống kê của tờ Matichon (Thái Lan) cho biết, Indonesia là quốc gia treo thưởng cao nhất, với 1,5 tỉ đồng cho mỗi tấm huy chương vàng. Con số này cao gấp đôi mức dự kiến ban đầu, sau khi có chỉ đạo của Tổng thống Indonesia - Prabowo Subianto trước giờ thi đấu đại hội.

Chủ nhà Thái Lan chuẩn bị sẵn quỹ gần 1.000 tỉ đồng để thưởng thành tích 499 huy chương, bao gồm 233 huy chương vàng, 154 huy chương bạc, 112 huy chương đồng. Trong đó, mỗi tấm huy chương vàng nhận 252 triệu đồng.

Singapore duy trì mức thưởng 200 triệu đồng/huy chương vàng, tuy nhiên có giới hạn mỗi vận động viên chỉ được nhận thưởng tối đa 3 huy chương vàng.

Philippines thưởng 135 triệu đồng cho mỗi nhà vô địch SEA Games 33, còn Malaysia dù chưa công bố chính thức song mức thưởng được dự báo tối thiểu bằng kỳ đại hội trước - 129 triệu/huy chương vàng.

Mức thưởng huy chương SEA Games 33 của Việt Nam thấp hơn nhiều quốc gia cùng khu vực

Riêng Việt Nam, mức thưởng theo quy định nhà nước là 45 triệu đồng/huy chương vàng, 25 và 20 triệu đồng lần lượt cho huy chương bạc và đồng.

Đây là mức thưởng nằm nhóm cuối các nền thể thao khu vực.

Dù vậy, bên cạnh khoản thưởng "cứng" từ ngân sách, các vận động viên Việt Nam giành huy chương SEA Games 33 được thưởng "nóng" 10-7-5 triệu đồng tương ứng thành tích vàng-bạc-đồng. Ngoài ra, vận động viên còn nhận thêm tiền thưởng từ liên đoàn, đơn vị chủ nhà, nhà tài trợ, Mạnh Thường Quân...

Đơn cử như đội tuyển U22 Việt Nam nhận hơn 3 tỉ đồng từ liên đoàn, nhà tài trợ và ngân sách, trung bình mỗi thành viên của đội nhận về 100 triệu đồng.

Mỗi vận động viên Việt Nam khi tham gia tranh tài đấu trường quốc tế đều mang trong mình quyết tâm thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Các khoản thưởng dù không phải yếu tố quyết định, song sẽ là nguồn động viên, khích lệ cho sự cố gắng, cống hiến của các vận động viên.