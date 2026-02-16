HLV Ancelotti thân mật với 3 phụ nữ, dân mạng khen "tay chơi" thứ thiệt

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ ngỡ ngàng, nhiều bình luận đùa rằng chiến lược gia người Ý đang “tận hưởng cuộc sống” tại Brazil.

Khoảnh khắc gây sốc của HLV Ancelotti

Bức ảnh nhanh chóng gây bão trên nền tảng X, với hàng loạt bình luận hài hước như “Don Carlo đang sống hết mình” hay “Giờ thì hiểu vì sao ông ấy sang Brazil”.

Hình ảnh gây sốt của HLV Ancelotti

Một số CĐV thậm chí còn đùa rằng Ancelotti sẽ chẳng muốn quay lại châu Âu vì bầu không khí lễ hội sôi động tại quốc gia Nam Mỹ.

Đời tư êm ấm, tương lai vẫn gắn với bóng đá đỉnh cao

Dù khoảnh khắc tại Carnival mang màu sắc vui vẻ, Ancelotti thực tế tham dự sự kiện cùng vợ là bà Mariann Barrena McClay. Hai người gặp nhau khi ông làm việc tại Chelsea và kết hôn từ năm 2014.

Thực tế, HLV Ancelotti đi cùng vợ là bà Barrena McClay

Về tương lai sự nghiệp, Ancelotti từng được liên hệ với Manchester United, nhưng các nguồn tin uy tín cho biết ông đang ưu tiên gắn bó với đội tuyển Brazil, hướng tới mục tiêu chinh phục FIFA World Cup 2026 hè năm nay và xa hơn là kỳ World Cup 2030.