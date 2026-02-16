Đội Greenwood khủng hoảng: Sếp lớn từ chức, fan tràn vào khán đài VIP làm loạn

Marseille đại khủng hoảng: Giám đốc thể thao Benatia từ chức

CLB Marseille đang chìm sâu vào khủng hoảng khi mới đây, Giám đốc thể thao Medhi Benatia chính thức tuyên bố từ chức.

Sau khi bị loại khỏi Champions League theo cách đầy thất vọng, đội bóng này tiếp tục hứng chịu thảm bại 0-5 trước PSG tuần trước. Trận thua này được xem là “giọt nước tràn ly” khiến HLV trưởng Roberto De Zerbi phải ra đi.

Giám đốc thể thao Benatia từ chức vì thành tích yếu kém của Marseille và mâu thuẫn với Greenwood

Tuy nhiên, tình hình không khá hơn và mới đây, Marseille lại bị Strasbourg cầm hòa 2-2. Chưa đầy 24 giờ sau trận đấu, Benatia thông báo từ chức trên mạng xã hội. Cựu trung vệ 38 tuổi từng được bổ nhiệm làm Giám đốc thể thao từ tháng 9/2023.

Benatia: “CLB phải đặt lên trên cá nhân”

Trong tâm thư dài gửi người hâm mộ, Benatia khẳng định ông rời đi với cảm giác đã làm hết sức mình, song tiếc nuối vì không thể xoa dịu bầu không khí quanh đội bóng: “Kể từ khi đến CLB, tôi luôn hành động bằng cả trái tim và với một mục tiêu duy nhất: đưa Olympique de Marseille trở lại vị thế xứng đáng của mình. Tôi hiểu CLB này, tôi biết những gì nó đòi hỏi và niềm đam mê thúc đẩy nó.

Hiện tại, chúng ta vẫn đang trong cuộc đua. Mục tiêu giành vé dự Champions League hoàn toàn nằm trong tầm tay, và chúng ta vẫn còn cơ hội mang Cúp Quốc gia Pháp trở về

Các bạn đều biết sự thẳng thắn và minh bạch của tôi. Vì vậy, trước những căng thẳng xung quanh ban lãnh đạo, tôi đã nộp (chứ không phải đề nghị) đơn từ chức, bởi theo quan điểm của tôi, CLB luôn phải đặt lên trên cá nhân, và tôi không muốn sự hiện diện của mình trở thành vật cản hay gánh nặng cho tổ chức và sự phát triển của CLB".

Marseille như "rắn mất đầu" sau khi HLV De Zerbi và GĐTT Benatia ra đi

Mâu thuẫn nội bộ và câu chuyện Mason Greenwood

Thời gian gần đây, Benatia được cho là có mâu thuẫn với tiền đạo Mason Greenwood. Theo báo chí Pháp, hai người thường công khai phớt lờ nhau khi chạm mặt. Benatia được cho là nhiều lần chỉ trích cầu thủ 24 tuổi cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Nguồn tin từ L’Equipe còn cho biết Benatia không hài lòng khi Greenwood bỏ qua một nghĩa vụ thương mại mùa hè vừa qua mà không quan tâm đến hệ lụy.

CĐV nổi giận, tìm cách xông vào khu VIP sân Velodrome

Sóng gió chưa dừng lại ở đó. Sau trận hòa Strasbourg, một bộ phận CĐV quá khích đã tìm cách tràn vào khu vực phòng VIP dành cho lãnh đạo tại sân vận động Velodrome.

Theo La Provence, căng thẳng leo thang quanh sân vận động khi người hâm mộ giăng biểu ngữ và hô vang yêu cầu ban lãnh đạo từ chức. Vì lý do an ninh, lối vào khán đài Jean-Bouin buộc phải đóng lại. Trật tự chỉ được lập lại sau đó.

Trận hòa Strasbourg 2-2 khiến Marseille hiện đứng thứ 4 Ligue 1, kém đội đầu bảng 12 điểm. Trong trận đấu này, Greenwood tiếp tục ghi bàn nhưng đội nhà vẫn đánh rơi chiến thắng.

Fan Marseille yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng từ chức

De Zerbi ra đi sau thất bại nặng nề

Quyết định từ chức của Benatia được đưa ra không lâu sau khi HLV Roberto De Zerbi rời đội bóng. Theo truyền thông Pháp, mối quan hệ giữa De Zerbi và các cầu thủ đã trở nên căng thẳng. Sau thất bại 0-5 trước PSG, ban lãnh đạo CLB và chiến lược gia người Italia đã họp khẩn trong đêm và đi đến quyết định chia tay.

RMC Sport dẫn lời một “người bạn thân” của De Zerbi cho biết ông hiểu rằng thời gian của mình tại Pháp đã kết thúc “ngay trong buổi tối của trận đấu tại Paris”, khi ông thừa nhận “không có câu trả lời” và “không hiểu đội bóng của mình”.

De Zerbi cũng được cho là suy sụp trước thái độ của các cầu thủ sau khi Marseille bị loại ngay từ vòng bảng Champions League, đặc biệt là thất bại 0-3 trước Club Brugge ở lượt trận cuối. Hiện đội bóng được dẫn dắt tạm quyền bởi Jacques Abardonado.