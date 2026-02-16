Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cởi mở với Cao Văn Bình sau khi trở về từ giải đấu U23 Châu Á.

– Chào Văn Bình! Trở về sau giải đấu U23 châu Á, khi nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ người hâm mộ trên khắp cả nước, cảm xúc của anh như thế nào?

- Đây là lần đầu tiên tôi được ra sân ở một giải đấu lớn như U23 châu Á kể từ khi bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Tôi luôn biết ơn những người hâm mộ đã đồng hành, ủng hộ đội tuyển trong suốt thời gian qua.

Sau đêm chiến thắng U23 Hàn Quốc và giành huy chương đồng, tôi thực sự rất bất ngờ trước những tình cảm của mọi người dành cho mình. Ngay trong đêm, tôi nhận được rất nhiều bình luận, tin nhắn chúc mừng dành cho U23 Việt Nam và cả cá nhân tôi. Có quá nhiều người nhắn tin nên tôi không thể đọc và trả lời hết. Tôi thật sự rất trân quý và biết ơn tình cảm của mọi người dành cho bóng đá nước nhà, cũng như dành cho cá nhân tôi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vừa mở mạng xã hội ra, tôi đã thấy rất nhiều người hâm mộ, các trang lớn đăng tải hình ảnh của đội tuyển và cả những khoảnh khắc của tôi trên sân với những lời khen ngợi, chúc mừng. Đó là cảm giác hạnh phúc mà trước đây, tôi chưa bao giờ được trải nghiệm.