Cao Văn Bình cho biết, anh sống rất tiết kiệm. Có bao nhiêu tiền thưởng sau giải đấu, anh đều gửi biếu bố mẹ.
Sau chiến thắng đầy cảm xúc tại Vòng chung kết U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam khép lại hành trình thi đấu đáng nhớ và trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, các cầu thủ nhanh chóng trở lại nhịp sinh hoạt quen thuộc khi hội quân cùng các câu lạc bộ chủ quản.
Ở trận tranh huy chương đồng với U23 Hàn Quốc, thủ môn Cao Văn Bình bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Anh liên tục có những pha ra vào hợp lý, phản xạ xuất thần để cản phá hàng loạt cú dứt điểm nguy hiểm của đối phương trong thời gian thi đấu chính thức. Đỉnh cao là loạt sút luân lưu cân não, Cao Văn Bình đã cho thấy bản lĩnh vững vàng khi xuất sắc đoán đúng hướng và từ chối những cú đá quyết định, góp công lớn đưa U23 Việt Nam vượt qua đối thủ mạnh và giành tấm huy chương đồng đầy tự hào.
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cởi mở với Cao Văn Bình sau khi trở về từ giải đấu U23 Châu Á.
– Chào Văn Bình! Trở về sau giải đấu U23 châu Á, khi nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ người hâm mộ trên khắp cả nước, cảm xúc của anh như thế nào?
- Đây là lần đầu tiên tôi được ra sân ở một giải đấu lớn như U23 châu Á kể từ khi bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Tôi luôn biết ơn những người hâm mộ đã đồng hành, ủng hộ đội tuyển trong suốt thời gian qua.
Sau đêm chiến thắng U23 Hàn Quốc và giành huy chương đồng, tôi thực sự rất bất ngờ trước những tình cảm của mọi người dành cho mình. Ngay trong đêm, tôi nhận được rất nhiều bình luận, tin nhắn chúc mừng dành cho U23 Việt Nam và cả cá nhân tôi. Có quá nhiều người nhắn tin nên tôi không thể đọc và trả lời hết. Tôi thật sự rất trân quý và biết ơn tình cảm của mọi người dành cho bóng đá nước nhà, cũng như dành cho cá nhân tôi.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vừa mở mạng xã hội ra, tôi đã thấy rất nhiều người hâm mộ, các trang lớn đăng tải hình ảnh của đội tuyển và cả những khoảnh khắc của tôi trên sân với những lời khen ngợi, chúc mừng. Đó là cảm giác hạnh phúc mà trước đây, tôi chưa bao giờ được trải nghiệm.
- Lúc đó, chắc hẳn anh đã vỡ òa vì hạnh phúc, kiểu "bỗng chốc mình trở thành ngôi sao"?
- Thực sự là chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân là ngôi sao. Tôi hạnh phúc vì được yêu thương nhưng thành tích đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của toàn đội, từ ban huấn luyện cho đến từng anh em cầu thủ, chứ không phải của riêng cá nhân nào.
Tôi chỉ là một thủ môn, một thành viên của U23 Việt Nam được trao cơ hội thi đấu. Tôi đóng góp một phần rất nhỏ trong tập thể ấy. Thành công này là của tất cả mọi người.
– Trong suốt giải đấu, trước trận gặp U23 Hàn Quốc, anh chủ yếu ngồi ghế dự bị. Khi quan sát Trung Kiên thi đấu, anh học được điều gì từ đàn anh?
- Tôi là người mới được gọi lên đội năm nay, trong khi anh Trung Kiên là người có kinh nghiệm hơn và được ban huấn luyện tin tưởng. Với tôi, giải đấu là cơ hội để mình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Khi được trao cơ hội, tôi luôn nỗ lực hết mình.
Anh Kiên là người có bản lĩnh, phản xạ nhanh và khả năng bắt dính bóng rất tốt. Ngoài sân, tôi và anh Kiên rất thân thiết. Anh luôn chia sẻ, chỉ bảo tôi rất nhiều điều trong chuyên môn lẫn sinh hoạt.
– Tuy nhiên, ở trận cuối cùng, ban huấn luyện đã trao cơ hội cho anh. Có ý kiến cho rằng, trận đấu này giúp Văn Bình tỏa sáng và làm lu mờ những nỗ lực của Trung Kiên trước đó?
- Tôi không nghĩ như vậy và cũng không mong điều đó xảy ra. Nếu không có anh Kiên thi đấu rất tốt ở những trận trước, thì tôi cũng không có cơ hội được bắt chính ở trận tranh huy chương đồng.
Tôi mong mọi người nhìn nhận công tâm và đừng so sánh giữa hai thủ môn. Anh Kiên là một người hùng, đã cống hiến hết mình cho đội tuyển.
– Quay lại trận đấu với U23 Hàn Quốc. Khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ và U23 Việt Nam chỉ còn 10 người thi đấu trên sân, chắc hẳn anh và các thành viên đã rất lo lắng? Đặc biệt là khi đội bạn gỡ hòa ở những giây cuối cùng?
- Khi thi đấu trên sân, chúng tôi không quá chú ý đến thời gian. Lúc đó, tôi nghe mọi người bên ngoài hô lớn: “Cố lên, chỉ còn một phút nữa thôi”. Nhưng dù là một phút hay một giây thì cũng không được chủ quan, nhất là khi đội nhà chỉ còn 10 người.
Khi bị gỡ hòa ở những giây cuối, cảm xúc lúc đó thực sự là ai cũng rất hụt hẫng. Bao nhiêu nỗ lực từ đầu trận tưởng như đã trọn vẹn thì lại dang dở. Nhưng đã thi đấu thì không ai được phép chùn bước. Cả đội động viên nhau, giữ tinh thần và đá hết mình trong hai hiệp phụ.
– Sau hai hiệp phụ vẫn bất phân thắng bại và trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu. Ở thời khắc đó, áp lực dành cho thủ môn chắc hẳn là rất lớn?
- Khi bước vào loạt penalty, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Trong khoảnh khắc ấy, ai cũng mong mình sẽ làm tốt nhất có thể để mang chiến thắng về cho đội.
Nhưng với bản thân tôi, tôi vẫn giữ được sự tự tin nhờ những pha cản phá tốt trước đó trong trận đấu, chính điều ấy giúp tôi bình tĩnh hơn. Hít một hơi thật sâu, giữ cái đầu thật “lạnh” và dồn toàn bộ sự tập trung cho từng khoảnh khắc, từng cú sút, với quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Cao Văn Bình đã thể hiện rất tốt trong trận tranh HCĐ tại U23 châu Á
– Trong suốt thời gian tham dự giải đấu tại Ả Rập Xê Út, sinh hoạt và ăn uống của anh cùng toàn đội diễn ra như thế nào? Các món ăn tại đây có phù hợp với khẩu vị các thành viên đội tuyển Việt Nam?
- Những ngày đầu sang Ả Rập, mình thấy đồ ăn khá ngon vì lạ miệng. Nhưng do chủ yếu là đồ Tây nên ăn lâu cũng nhanh bị ngán. Thú thật, với mình thì không đâu ngon bằng đồ ăn Việt Nam, vừa dễ ăn, vừa hợp khẩu vị.
– Sau khi trở về nước, một cô gái xinh đẹp đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng anh khá thân mật và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người tò mò về mối quan hệ của hai người và cho rằng, đó chính là “một nửa” của anh?
- Cho tôi xin phép từ chối trả lời câu hỏi này nhé (cười).
– Những ngày trở về quê, anh được bà con làng xóm đến chúc mừng rất đông. Anh cảm thấy như thế nào trước những tình cảm của người dân quê hương dành cho mình?
- Tôi thực sự rất biết ơn và hạnh phúc trước tình cảm của bà con làng xóm, quê hương và các cổ động viên đã luôn dõi theo, ủng hộ.
Ngày tôi trở về sau VCK U23 châu Á, mọi người ở quê nhà đã đứng chờ từ đầu làng để đón chào và chúc mừng tôi và đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là khoảnh khắc khiến tôi vô cùng xúc động và đến bây giờ mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy rất tự hào, ấm áp.
– Sau ít ngày nghỉ ngơi, anh trở lại tập luyện cùng đội Sông Lam Nghệ An. Thầy và đồng đội có dành cho anh những lời chúc mừng đặc biệt?
- Trước khi về đội, tôi đã được tỉnh Nghệ An tổ chức lễ vinh danh cùng anh Đình Bắc và anh Quốc Cường. Trong buổi lễ đó, đại diện ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã tới gửi lời chúc mừng và trao cho tôi những phần thưởng ý nghĩa.
Khi quay lại đội tập luyện, thầy và các anh em trong đội tiếp tục động viên, ghi nhận sự nỗ lực của bản thân tôi. Tôi thực sự rất biết ơn lò đào tạo Sông Lam Nghệ An đã luôn đồng hành, hỗ trợ và chỉ dạy tôi một cách bài bản trong suốt thời gian qua.
– Vậy, anh có thần tượng ca sĩ nào không?
- Tôi rất thích nghe ca sĩ Tuấn Hưng hát, đặc biệt là ca khúc Vẫn nhớ của anh ấy. Ngoài ra, tôi cũng hay nghe nhạc Bolero, đặc biệt là những ca khúc do Quang Lê thể hiện.
Về ca sĩ nữ, tôi thích Amee vì phong cách nhẹ nhàng, nhí nhảnh, dễ thương của chị ấy.
– Mới đây, anh cũng tiết lộ gu bạn gái của mình cao trên 1m50, "cute một tí" và Amee phải chăng cũng là hình mẫu lý tưởng của anh?
- Đúng rồi. Tôi thích mẫu bạn gái nhẹ nhàng, nhỏ nhắn, dễ thương, giống như hình ảnh của chị Amee đó (cười).
– Trong sự nghiệp bóng đá anh đang theo đuổi, chắc hẳn anh cũng có một thần tượng cho riêng mình?
- Tôi rất thần tượng Jordan Pickford, thủ môn của đội tuyển Anh. Tôi ấn tượng với tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh thi đấu và khả năng phản xạ, bắt bóng cực kỳ chắc chắn của anh ấy.
Pickford luôn chơi tự tin, quyết đoán và biết cách làm chủ khung thành, đó là những điều tôi luôn học hỏi và hướng tới.
– Nhiều cầu thủ sau những giải đấu lớn thường dùng tiền thưởng để mua xe, xây nhà cho bố mẹ, còn anh thì sao?
- Con đường sự nghiệp của tôi hiện tại vẫn còn rất mới mẻ, cũng chưa có khả năng kiếm tiền nhiều như các lứa đàn anh.
Tuy nhiên, sau giải U23 châu Á, tôi có nhận được một số khoản thưởng từ các đơn vị và mạnh thường quân. Tôi đều gửi hết cho bố mẹ, coi đó là món quà động viên, cũng như một khoản chi tiêu dịp Tết để bố mẹ đỡ vất vả.
Tôi kiếm được bao nhiêu cũng muốn dành hết cho bố mẹ, biết ơn vì bố mẹ đã nuôi nấng, chăm sóc mình bao nhiêu năm qua.
– Vậy, anh có thích dùng hàng hiệu hay mua sắm những món đồ đắt đỏ cho bản thân?
- Thực ra, tôi sống khá giản dị và tiết kiệm. Thỉnh thoảng, tôi tự thưởng cho bản thân vài bộ quần áo mới, lâu lâu đi cà phê với bạn bè cho thoải mái tinh thần, rồi lại về đội tập trung trước 10 giờ tối.
Nhu cầu cá nhân của tôi không nhiều, ăn uống thì đã có đội nuôi. Với tôi sống vừa đủ, giữ được sức khỏe để tập luyện và thi đấu tốt đã là điều hạnh phúc nhất rồi.
– Trong thời gian tới, anh có dự định hay ước muốn gì cho bản thân?
- Ước mơ lớn nhất của tôi là có cơ hội được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại tôi mới ở lứa U23, vẫn còn trẻ và cần cố gắng rất nhiều. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực từng ngày và chờ đợi cơ hội đến với mình.
Cảm ơn anh vì đã chia sẻ! Chúc anh sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn trong con đường theo đuổi quần đùi áo số!
