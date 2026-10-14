Dàn chân dài bóng chuyền VN đại chiến, siêu ngoại binh giúp Hà Nội thắng nghẹt thở 5 set

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 vừa mở màn bằng một trận derby Thủ đô không thể kịch tính hơn. Sự xuất sắc của siêu ngoại binh Brankica Mihajlovic đã giúp Hà Nội Tasco Auto đánh bại Binh chủng Thông tin - BĐ19 sau 5 set đấu nghẹt thở.

Siêu ngoại binh Brankica Mihajlovic bật cao thực hiện cú đập sấm sét. Ảnh Lê Phong

Màn chào sân đẳng cấp của nhà vô địch thế giới

Chiều ngày 14/10, người hâm mộ bóng chuyền cả nước đổ dồn sự chú ý về cuộc đối đầu duyên nợ giữa Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin. Trong bối cảnh thiếu vắng chủ công số 1 Vi Thị Như Quỳnh, Hà Nội đã trình làng bản hợp đồng bom tấn mang tên Brankica Mihajlovic.

Ở tuổi 35, cựu tuyển thủ quốc gia Serbia từng vô địch thế giới ngay lập tức chứng minh giá trị của một ngôi sao đẳng cấp quốc tế. Ngay ở set đấu đầu tiên, "Mỹ Hảo" (biệt danh được fan Việt đặt) Mihajlovic với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao đã hòa nhập thần tốc, trở thành ngòi nổ đáng sợ giúp bẻ gãy hàng chắn của đội bóng áo lính, đưa Hà Nội vươn lên dẫn trước với chiến thắng cách biệt 25-16.

Bản lĩnh áo lính và cuộc lội ngược dòng ngoạn mục

Tuy nhiên, Binh chủng Thông tin không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Đội bóng quân đội đón chào sự trở lại quan trọng của bộ đôi trụ cột tuyển quốc gia là chuyền hai Lâm Oanh và đối chuyền Kiều Trinh. Sự bổ sung này kết hợp cùng ngoại binh Temi Thomas-Ailara giúp lối chơi của Thông tin lập tức lấy lại sự ổn định và phong thái đĩnh đạc.

Họ nhanh chóng hủy diệt Hà Nội trong set 2 với tỷ số cách biệt 25-14. Thừa thắng xông lên, sự bùng nổ của chủ công trẻ Quỳnh Hương tiếp tục giúp đội bóng áo lính khép lại set 3 với chiến thắng sát nút 25-23, chính thức lật ngược thế cờ để dẫn lại 2-1.

Cạnh tranh nghẹt thở và cái kết định đoạt bằng cú bỏ nhỏ

Bước sang set 4, bầu không khí tại nhà thi đấu như bị nén chặt bởi cuộc rượt đuổi tỷ số điên rồ. Sự càn lướt của ngoại binh Pritchard và Ailara giúp Binh chủng Thông tin liên tục bám đuổi kịch tính ở các mốc điểm 10-9 rồi 18-18. Loạt đấu súng cân não kéo dài qua mốc 24-24 rồi 27-27. Đúng vào thời điểm quyết định, bản lĩnh của Mihajlovic đã lên tiếng đúng lúc với pha ghi điểm đẳng cấp, giúp Hà Nội thắng nghẹt thở 29-27 và kéo trận đấu vào set 5 định mệnh.

Ở set đấu cuối cùng, Hà Nội nhập cuộc chủ động để dẫn trước 3-0 nhờ lỗi phối hợp của đối thủ. Dù Binh chủng Thông tin kiên cường hội ý và gỡ hòa 4-4, thế trận giằng co vẫn được duy trì đến tận cuối set. Ở tỷ số 13-11, Quỳnh Hương thắp lên hy vọng cho đội bóng áo lính bằng pha ghi điểm trên lưới rút ngắn tỷ số xuống 12-13.

Nhưng đó là tất cả những gì họ làm được. Một pha phòng thủ kiên cường cùng tình huống xử lý bỏ nhỏ vô cùng tinh tế sau đó đã giúp Hà Nội Tasco Auto ấn định chiến thắng 15-12 trong set 5, khép lại trận đại chiến với tỷ số chung cuộc 3-2.

Chiến thắng vất vả nhưng xứng đáng này giúp Hà Nội Tasco Auto tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng với chuỗi 8 trận toàn thắng tuyệt đối (21 điểm) và chính thức lọt vào vòng chung kết. Trong khi đó, Binh chủng Thông tin dậm chân ở vị trí thứ 4 với 12 điểm và sẽ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần cho lượt trận ngày 15/10 gặp Ngân hàng Công Thương.

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Các cầu thủ Hà Nội Tasco Auto tập trung trước giờ thi đấu

Các cô gái áo lính Binh chủng Thông tin bước vào sân thi đấu

Libero Lưu Thị Ly Ly của Binh chủng Thông tin lăn xả cứu bóng

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Ngoại binh Brankica Mihajlovic ăn mừng sau một pha ghi điểm đầy bản lĩnh