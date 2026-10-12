12 "chân dài" thế giới đổ bộ, bóng chuyền nữ Việt Nam nóng bỏng hơn bao giờ hết

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 25/10/2026 tại Vĩnh Long. Đây là vòng đấu quyết định nên cả 8 câu lạc bộ đều đã hoàn tất thủ tục đăng ký ngoại binh với tổng cộng 12 cầu thủ nước ngoài góp mặt. Sự đầu tư đồng loạt này hứa hẹn sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng tính cạnh tranh cho các trận đấu sắp tới.

Brankica Mihajlovic (số 9) là ngôi sao đáng chú ý nhất trong dàn ngoại binh tại giải năm nay

Nhân tố nổi bật từ châu Âu

Thu hút nhiều sự chú ý nhất trong danh sách chuyển nhượng là chủ công Brankica Mihajlovic đầu quân cho Hà Nội Tasco Auto. Vận động viên người Serbia này từng cùng đội tuyển quốc gia giành HCB Olympic Rio 2016, hai chức vô địch thế giới vào các năm 2018, 2022 và hai lần vô địch châu Âu.

Về danh hiệu cá nhân, Mihajlovic từng được bầu chọn là "Chủ công xuất sắc nhất" tại Olympic 2016 và World Cup 2015. Sự bổ sung này cho thấy mục tiêu cạnh tranh ngôi vị cao nhất của đội bóng thủ đô, đơn vị đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau giai đoạn 1.

Các vận động viên chất lượng từ bóng chuyền Mỹ

Hệ thống bóng chuyền học đường và chuyên nghiệp Mỹ đóng góp nhiều gương mặt có thể hình và tư duy chiến thuật tốt cho các câu lạc bộ Việt Nam:

VTV Bình Điền Long An: Chiêu mộ chủ công Jess Mruzik, người từng nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" tại giải Big Ten thuộc hệ thống NCAA danh giá của Mỹ.

Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19: Đăng ký hai vận động viên là Erika Pritchard (kỷ lục gia ghi điểm của đại học Maryland) và Temi Thomas-Ailara (vừa cùng đội tuyển Mỹ vô địch Pan American Cup vào tháng 9/2026).

Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) & Xi măng Long Sơn Thanh Hóa: Gia tăng sức mạnh hàng công với hai tay đập sừng sỏ là Kashauna Williams và Claire Hoffman.

Sự bổ sung từ các tuyển thủ Thái Lan

Các vận động viên đến từ Thái Lan tiếp tục là sự lựa chọn phổ biến nhờ sự tương đồng về phong cách chơi bóng và khả năng hòa nhập nhanh:

Sasipaporn Janthawisut và 11 ngoại binh, hứa hẹn nâng nhiệt cuộc đua vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam

+ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa: Bên cạnh Claire Hoffman, đội bóng này sở hữu chủ công Sasipaporn Janthawisut, tuyển thủ quốc gia từng vô địch SEA Games và hai năm liên tiếp đạt danh hiệu VĐV xuất sắc nhất (MVP) giải vô địch quốc gia Thái Lan.

+ Hóa chất Đức Giang Lào Cai: Đặt niềm tin vào bộ đôi chuyền hai Tichaya Boonlert và chủ công Kuttika Kaewpin. Trước đó, đội đã thay thế chủ công người Đức Pia Timmer vào phút chót để đảm bảo thể trạng tốt nhất cho giải đấu.

+ LPBank Ninh Bình & Geleximco Hưng Yên: Tăng cường lực lượng bằng các gương mặt trẻ triển vọng là Warisara Seetaloed (Chủ công xuất sắc nhất giải U20 châu Á) và cầu thủ 17 tuổi sở hữu chiều cao 1m83 Natchaya Tahae.

Phương án chiến thuật và thể thức cạnh tranh

Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 2 ngoại binh nhưng tại mỗi thời điểm trên sân chỉ được sử dụng duy nhất 1 cầu thủ nước ngoài. Do đó, các đội bóng có sự phân hóa về chiến thuật:

Nhóm đăng ký 2 ngoại binh: Gồm Hóa chất Đức Giang Lào Cai, LPBank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa nhằm đa dạng hóa phương án nhân sự và xoay tua đội hình.

Nhóm đăng ký 1 ngoại binh: Gồm Hà Nội Tasco Auto, VTV Bình Điền Long An, Vietinbank và Geleximco Hưng Yên nhằm dồn trọng tâm vào một vị trí chủ lực cố định trên sân.

Sau khi kết thúc các loạt trận vòng bảng (tính tổng điểm cộng dồn từ cả giai đoạn 1), 4 đội bóng có thứ hạng cao nhất sẽ bước vào vòng chung kết (bán kết và chung kết) để cạnh tranh ngôi vô địch. Trong khi đó, các đội xếp ở nhóm dưới sẽ phải thi đấu vòng chung kết ngược (vòng tròn trụ hạng) khốc liệt nhằm tìm ra những cái tên phải xuống chơi ở giải hạng A1 mùa sau.

Áp lực từ cả hai đầu bảng xếp hạng đòi hỏi ban huấn luyện các đội phải có những toan tính chiến thuật chuẩn xác để kết hợp hiệu quả nhất giữa nội binh và làn sóng ngoại binh chất lượng cao.