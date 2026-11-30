Hansi Flick lập thành tích chưa từng có trong lịch sử La Liga

HLV Hansi Flick đang sống những những ngày thăng hoa cùng Barcelona. Trong trận đấu trên sân Riazor vào tối Chủ nhật, thuộc vòng 14 La Liga, đội bóng xứ Catalunya đánh bại Deportivo với tỷ số 5-1. Chiến thắng này một lần nữa cho thấy sức mạnh tấn công của Barcelona dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Đức.

Tuy nhiên, ý nghĩa của trận đấu không chỉ nằm ở 3 điểm. Thành tích này còn giúp Flick ghi dấu ấn trong lịch sử La Liga khi vượt qua nhiều HLV nổi tiếng từng làm việc tại bóng đá Tây Ban Nha, trong đó có Pep Guardiola và Jose Mourinho.

Theo thống kê từ tài khoản chuyên về số liệu bóng đá Mister Chip, Flick giành 72 chiến thắng trong 90 trận đầu tiên dẫn dắt một đội bóng La Liga. Đây là thành tích tốt nhất mà một HLV từng đạt được trong 90 trận đầu tiên ở giải đấu này.

Xếp sau Flick là Pep Guardiola, cựu HLV Barcelona, và Jose Mourinho, cựu HLV Real Madrid. Cả hai cùng có 70 chiến thắng sau 90 trận đầu tiên tại La Liga. Carlo Ancelotti đứng thứ 4 với 67 chiến thắng, trong khi Zinedine Zidane xếp tiếp theo với 66 trận thắng.

Những con số trên phản ánh hiệu quả của Flick kể từ khi ông đến Barcelona. Tốc độ giành chiến thắng của nhà cầm quân người Đức đã vượt qua thành tích của nhiều HLV từng có giai đoạn thành công tại cả Barcelona lẫn Real Madrid.

Raphinha đạt cột mốc chưa từng xuất hiện kể từ sau Ronaldo

Cũng trong chiến thắng 5-1 trước Deportivo, Raphinha trở thành tâm điểm với cú hat-trick. Anh ghi bàn ở phút 50, phút 83 và phút 90+1, góp phần giúp Barcelona giành chiến thắng đậm ngay trên sân khách.

Theo thống kê của Mister Chip đăng tải trên mạng xã hội X, Raphinha ghi 18 bàn thắng sau 14 vòng đấu đầu tiên tại La Liga 2026/27. Đây là thành tích chưa có cầu thủ nào đạt được ở cùng thời điểm của mùa giải kể từ khi Cristiano Ronaldo ghi 23 bàn trong 14 vòng đầu tiên ở mùa giải 2014/15.

Không chỉ Raphinha tạo dấu ấn cá nhân, Barcelona còn thể hiện khả năng ghi bàn đáng chú ý. Sau 14 vòng đấu, đội bóng đã có tổng cộng 56 bàn thắng. Trong lịch sử La Liga, chỉ có Athletic Bilbao ghi được nhiều bàn hơn Barcelona ở cùng thời điểm của mùa giải. Đội bóng xứ Basque từng ghi 64 bàn sau 14 vòng đấu ở mùa giải 1930-1931.