Barcelona đang cho thấy sức mạnh đáng kể trong cuộc đua vô địch La Liga mùa giải 2026/27. Hành quân đến sân Riazor của Deportivo La Coruna, thầy trò HLV Hansi Flick giành chiến thắng áp đảo 5-1. Raphinha trở thành tâm điểm với cú hat-trick trong hiệp hai, bên cạnh các bàn thắng của Lamine Yamal và Dani Olmo.

Ba điểm có được giúp Barcelona nâng tổng số điểm lên 39 sau 14 vòng đấu, với thành tích 13 chiến thắng và 1 thất bại. Đáng chú ý, đội bóng xứ Catalunya đã tạo ra khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ hai.

Atletico Madrid hiện đứng thứ hai với 34 điểm. Đội bóng của HLV Diego Simeone vừa có chiến thắng 3-2 trước Elche, qua đó tiếp tục duy trì áp lực lên đội đầu bảng.

Trong khi đó, Real Madrid tụt lại phía sau với 33 điểm. Thất bại bất ngờ 1-2 ngay trên sân nhà trước Deportivo Alaves khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh mất cơ hội áp sát ngôi đầu, đồng thời bị Atletico vượt lên.

Như vậy, sau vòng 14, Barcelona đang nắm lợi thế rõ rệt trong cuộc đua vô địch, nhưng cuộc cạnh tranh giữa ba ông lớn vẫn rất đáng chú ý. Đặc biệt, cuộc đối đầu trực tiếp giữa Barcelona và Atletico Madrid vào ngày 2/12 tới được dự báo sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến cục diện nhóm dẫn đầu.