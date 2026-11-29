Chuỗi thử thách trong sự nghiệp của vận động viên trượt băng nghệ thuật Kamila Valieva vừa tiếp tục kéo dài sau phán quyết mới từ Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU). Quyết định này hủy bỏ tư cách vận động viên trung lập (AIN) của cô cho mùa giải 2026/2027, hạn chế cơ hội trở lại thi đấu tại các giải đấu quốc tế lớn.

Ở tuổi 20, những quyết định kỷ luật liên tiếp liên quan đến bê bối chất cấm trong quá khứ đang đặt ra rào cản lớn cho nỗ lực khôi phục sự nghiệp của cựu thần đồng trượt băng.

Phán quyết mới của ISU cùng việc rút khỏi Grand Prix Nga khiến hành trình tái xuất của Valieva thêm gian nan

Tuyệt tác trên băng đăng và nhan sắc làm khuynh đảo thế giới

Tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, Kamila Valieva là tâm điểm chú ý của làng thể thao thế giới. Ở tuổi 15, cô sở hữu gương mặt thanh tú cùng phong cách biểu diễn thanh thoát, cuốn hút người xem. Sự kết hợp giữa ngoại hình nổi bật và kỹ thuật cá nhân xuất sắc đã giúp cô tạo nên những dấu ấn đậm nét.

Valieva thực hiện thành công cú nhảy quadruple (xoay 4 vòng trên không) lịch sử, trở thành nữ vận động viên đầu tiên làm được điều này tại một kỳ Thế vận hội. Thành tích này góp công lớn giúp đội tuyển Nga giành vị trí cao nhất ở nội dung đồng đội. Thời điểm đó, giới chuyên môn đánh giá Valieva là một tài năng hiếm có, mở ra chương mới cho môn trượt băng nghệ thuật, đồng thời biến cô thành ngôi sao trẻ được truyền thông quốc tế săn đón gắt gao.

Biến cố chất cấm và phán quyết mới từ ISU

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng không kéo dài lâu khi Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) công bố mẫu thử của Valieva dương tính với chất cấm trimetazidine (một loại thuốc hỗ trợ tim mạch). Sự việc ngay lập tức làm dấy lên những tranh luận dữ dội về tính minh bạch trong thể thao. Áp lực dư luận cùng bản án cấm thi đấu 4 năm từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau đó đã tước bỏ các danh hiệu danh giá của cô, bao gồm cả tấm huy chương vàng Olympic đồng đội.

Sau khi chính thức mãn hạn cấm thi đấu vào đầu năm 2026, Valieva tích cực tập luyện nhằm tìm kiếm cơ hội trở lại đấu trường quốc tế. Thế nhưng, ISU đã ra thông báo chính thức tước tư cách vận động viên trung lập (AIN) của cô. Quyết định này được đưa ra dựa trên các quy định nghiêm ngặt về việc xét duyệt tư cách vận động viên. Phán quyết mới này đã trực tiếp chặn đứng lộ trình trở lại thi đấu đỉnh cao ở cấp độ toàn cầu của cô trong mùa giải năm nay.

Từng gây chấn động Olympic Bắc Kinh 2022, Kamila Valieva nay tiếp tục đối mặt những rào cản trên đường trở lại

Bên cạnh những rắc rối về mặt pháp lý, Valieva cũng gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì thể trạng thi đấu. Việc liên tục phải nghỉ thi đấu vì thể lực không đảm bảo, kết hợp với các lệnh cấm vận từ tổ chức quốc tế, đang khiến phong độ của cô sa sút rõ rệt so với thời kỳ đỉnh cao.

Từ một ngôi sao thiết lập hàng loạt kỷ lục thế giới ở tuổi 15, hành trình trở lại của Valieva hiện tại đang đối mặt với những thử thách lớn về cả thể chất lẫn tinh thần, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ bộ môn nghệ thuật này.