Tim Henman hoài nghi Djokovic có thể giành Grand Slam thứ 25

Cựu tay vợt Tim Henman không tin Novak Djokovic còn đủ thể lực để chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp. Theo Henman, khả năng kỹ thuật và chiến thuật của tay vợt Serbia vẫn thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới, nhưng việc duy trì phong độ qua 7 trận đấu liên tiếp, mỗi trận tối đa 5 set, là thử thách quá lớn.

Djokovic vẫn đang đi tìm Grand Slam thứ 25

Henman cho rằng vấn đề của Djokovic không nằm ở khát khao hay trình độ, mà là khả năng hồi phục thể lực sau những trận đấu kéo dài. Cựu tay vợt số 4 thế giới thậm chí nhận định anh chưa nhìn thấy cơ hội để Djokovic giành thêm một danh hiệu lớn. Grand Slam gần nhất của tay vợt Serbia là US Open 2023.

Hội đồng thành phố Cardiff bật đèn xanh cho trận Joshua - Fury

Trận đại chiến giữa Anthony Joshua và Tyson Fury tại sân Principality đã được chính quyền Cardiff cấp phép tổ chức kéo dài đến rạng sáng. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp của tiểu ban cấp phép, bất chấp những phản đối từ người dân địa phương về tiếng ồn và nguy cơ mất trật tự.

Theo giấy phép mới, các khu vực dịch vụ khách sạn được bán đồ uống có cồn đến 3 giờ sáng, trong khi quầy bar tại sân vận động đóng cửa lúc 1 giờ. Các hoạt động quyền Anh trong nhà, biểu diễn âm nhạc và phục vụ đồ ăn đêm được phép kéo dài đến 3 giờ. Sân vận động đóng cửa lúc 3 giờ 30. Trận đấu này dự kiến diễn ra vào sáng thứ Bảy, ngày 12/12/2026 (theo giờ Việt Nam)

Williams giải thích lý do vi phạm trần ngân sách F1

Williams trở thành đội đua thứ hai trong lịch sử F1 vượt trần ngân sách, sau Red Bull năm 2021. Đội bóng của James Vowles đã chi vượt 627.000 bảng so với giới hạn 106 triệu bảng trong năm 2025.

Vowles cho biết nguyên nhân xuất phát từ những điểm chưa rõ ràng trong quy định, cùng chi phí pháp lý phát sinh sau quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp. FIA xác định đây là vi phạm ở mức độ nhỏ. Williams bị phạt tiền, đồng thời giảm 1,5% thời lượng nghiên cứu và phát triển khí động học trong năm 2027. Mức phạt tài chính cụ thể chưa được công bố.

Leclerc được đề nghị mức lương 58 triệu bảng để rời Ferrari

Charles Leclerc được cho là đã nhận được lời đề nghị mở ra cơ hội chia tay Ferrari, trong bối cảnh quan hệ giữa anh và Lewis Hamilton xuất hiện nhiều căng thẳng. Hai tay đua liên tiếp vướng vào những va chạm đáng tiếc, mới nhất là tại Las Vegas, khiến cả hai mất điểm và làm lãnh đội Frederic Vasseur tức giận.

Truyền thông Italia mô tả tình hình tại Ferrari là thảm họa, trong khi Vasseur thừa nhận việc quản lý bộ đôi này đang trở nên khó khăn. Ferrari có thể phải tính đến phương án chia tay một trong hai tay đua nếu mâu thuẫn không được giải quyết.

Henry Cejudo đau buồn trước sự ra đi của HLV Eddie Cha

Henry Cejudo bày tỏ nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của HLV Eddie Cha, người từng đồng hành lâu năm với anh. Cha qua đời hôm thứ Tư ở tuổi 53 vì nguyên nhân chưa được xác định. Ông là HLV striking nổi tiếng tại trung tâm Fight Ready ở Arizona và từng huấn luyện nhiều võ sĩ MMA hàng đầu.

Cejudo gọi người thầy của mình là một HLV, người chồng và người bạn tuyệt vời. Cựu vô địch UFC cho biết anh sẽ tiếp tục thi đấu và dành chiến thắng tại RAF 15 cuối tuần này để tưởng nhớ người thầy quá cố.

Cody Garbrandt xác nhận trận đấu cuối cùng tại UFC Cleveland

Cựu vô địch hạng bantamweight UFC Cody Garbrandt dự kiến giải nghệ sau trận đấu tại UFC Cleveland vào ngày 13/2. Võ sĩ 35 tuổi tiết lộ kế hoạch này khi chia sẻ về màn so tài vật sắp tới với Sergio Pettis.

Garbrandt cho biết thể trạng hiện tại khá tốt và anh muốn dành thời gian cho gia đình, đặc biệt khi người con thứ ba dự kiến chào đời vào tháng 2. Kể từ chiến thắng trước Dominick Cruz năm 2016, Garbrandt sa sút đáng kể, chỉ thắng 4 trong 12 trận gần nhất. Anh đang thảo luận với UFC về đối thủ chia tay sự nghiệp và mong muốn tái đấu T.J. Dillashaw.