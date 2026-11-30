Arsenal khiến mành lưới Man City rung lên ngay từ phút thứ 9. Tzolis thoát xuống tốc độ và chuyền vào để Havertz sút tung lưới đội khách. Nhưng bàn thắng của Arsenal bị từ chối bởi lỗi việt vị của Tzolis.

Man City nhanh chóng xốc lại tinh thần sau khi thoát thua. Phút 34, Gvardiol xâu kim Timber, sau đó chuyền vào thuận lợi để Haaland ghi bàn mở tỷ số.

Haaland mở tỷ số ấn tượng

Chỉ 6 phút sau, Arsenal có ngay bàn gỡ hòa 1-1. Tzolis treo bóng rất hay về phía cột 2 cho Merino. Ngay lập tức Merino đánh đầu chuyền bóng để Havertz lao vào làm tung lưới Man City.

Bước sang hiệp hai, Man City vượt lên dẫn trước lần thứ 2. Phút 48, Bouaddi cướp bóng hay, sau đó chuyền xuống đáy thuận lợi để Enzo Fernandez bứt đi và chích mũi hiểm hóc, đánh bại thủ môn Raya.

Việc liên tục bị dẫn trước không làm nản lòng Arsenal. Đoàn quân HLV Arteta miệt mài tìm bàn gỡ hòa 2-2 và được hưởng thành quả vào phút 83. Timber có mặt đúng lúc đúng chỗ trong vòng cấm để đệm bóng cận thành từ 1 pha phạt góc.

Arsenal thể hiện tinh thần chiến đấu đến cùng

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng ở trận đấu này. Arsenal hòa Man City 2-2 chung cuộc, qua đó khiến đôi bên vẫn duy trì khoảng cách 6 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Tỷ số chung cuộc: Arsenal 2-2 Man City (H1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Arsenal: Havertz 40' (Merino), Timber 83'

Man City: Haaland 34' (Gvardiol), Enzo Fernandez 48' (Bouaddi)

Đội hình xuất phát:

Arsenal: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Merino, Bruno Guimaraes, Madueke, Odegaard, Tzolis, Havertz

Man City: Donnarumma, Matheus Nunes, Khusanov, Marc Guehi, Gvardiol, Anderson, Bouaddi, Ndiaye, Enzo Fernandez, Doku, Haaland