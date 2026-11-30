Arsenal đã trải qua 90 phút thi đấu đầy căng thẳng trước Man City. "Pháo thủ" bị đối phương dẫn trước tới 2 lần, nhưng cuối cùng vẫn giành 1 điểm khi hòa 2-2 chung cuộc.

Việc không thắng ở trận này chẳng hề ảnh hưởng đến ngôi đầu Ngoại hạng Anh của Arsenal. "Pháo thủ" giành 29 điểm sau 12 vòng đấu, hơn đội xếp thứ 2 là Man City 6 điểm.

Man City giành 1 điểm quan trọng trước Arsenal

Man City có sự thăng tiến lên vị trí thứ 2 là bởi Brighton bất ngờ ngã đau tại vòng 12 Ngoại hạng Anh. "Chim mòng biển" thua 0-1 khi tiếp đón Newcastle, qua đó nhận thất bại thứ 2 liên tiếp ở sân chơi số một xứ sở sương mù.

Hiện Brighton xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh với 21 điểm trong tay. Họ kém nửa xanh thành Manchester đúng 1 điểm.

Liverpool ở vòng đấu này cũng không thể giành được chiến thắng. "The Kop" hòa 1-1 Everton dù dẫn trước. Việc đó khiến họ tiếp tục xếp thứ 4 khi có cùng 22 điểm với Brighton, nhưng hiệu số bàn thắng - bàn thua lại kém Brighton (+8 so với +16).

Cuộc chiến top 5 Ngoại hạng Anh đang ngày càng trở nên khốc liệt khi Bournemouth gần đây thắng 2-1 Fulham. Họ có trong tay 21 điểm và xếp thứ 5, kém Liverpool chỉ 1 điểm.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, Crystal Palace thua 2-3 khi đấu Hull City. Kết quả ấy giúp MU thở phào, khi Crystal Palace vẫn đứng cuối bảng, còn "Quỷ đỏ" duy trì vị trí áp chót. Còn Hull City vươn lên hạng 9 khi nắm 17 điểm trong tay.

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh