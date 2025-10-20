Lực sĩ vô đối Hồ Huy Bình

Nếu danh hiệu vô địch tuyệt đối - trước đây gọi là giải toàn năng hoặc giải "lực sĩ có hình thể đẹp nhất nước" - luôn là mục tiêu phấn đấu của mọi vận động viên thì việc giành danh hiệu cao quý này đến 3 lần xứng đáng được xem là kỳ tích. Sau khoảnh khắc đăng quang tại Giải Vô địch thể hình quốc gia 2025, Hồ Huy Bình đã nghẹn ngào một mình phía sau sân đấu trong một khoảng thời gian dài, trước khi vỡ òa hạnh phúc trong vòng tay người thân và đồng đội.

Khi đam mê dẫn lối

"Năm 2009, khi rời quê Quảng Nam vào TP HCM để học đại học, tôi bắt đầu theo bạn bè tập tạ, thể hình những lúc rảnh rỗi để rèn sức khỏe. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc chơi thể thao một cách chuyên nghiệp, hay xem thể thao là một nghề đích thực. Bây giờ, mỗi khi nhớ lại những buổi đầu tập tành nhấc tạ còn rất nghiệp dư, tôi lại tự nhắc bản thân phải trân trọng những điều mình yêu thích và kiên trì theo đuổi" - Hồ Huy Bình chia sẻ.

Hồ Huy Bình (giữa) - nhà vô địch tuyệt đối 2025 của thể hình Việt Nam (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Càng tập, chàng sinh viên trẻ càng say mê khi nhận thấy vóc dáng cơ thể được cải thiện, dần mê mẩn môn thể hình. Chỉ sau khoảng một năm, Bình quyết định thử sức bằng việc tham gia Giải Vô địch thể hình toàn thành 2010 và ngay lập tức giành tấm huy chương đồng lứa tuổi trẻ (19-21). Thành tích tuy khiêm tốn nhưng mở ra một bầu trời mơ ước, tiếp thêm quyết tâm để Bình theo đuổi con đường trở thành lực sĩ chuyên nghiệp.

Năm 2015, Hồ Huy Bình giành huy chương vàng (HCV) hạng 55 kg tại Giải Cúp Các câu lạc bộ toàn quốc. Anh nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của mình bằng tấm HCV các hạng 60 kg (2016), 65 kg (2017) và 70 kg (hai kỳ Đại hội TDTT toàn quốc 2018 và 2022).

Sau tuổi 30, Hồ Huy Bình bước vào thời kỳ chín muồi trong sự nghiệp của bản thân. Anh không có đối thủ ở hạng 70 kg suốt 3 năm (2023, 2024, 2025) và đồng thời giành chiến thắng cao nhất ở nội dung vô địch tuyệt đối trong cùng giai đoạn. "Vô địch của các nhà vô địch" - ước mơ của mọi lực sĩ - đã thuộc về Bình 3 lần, khi anh đăng quang tại nội dung dành riêng cho nhà vô địch mọi hạng cân tại Giải Vô địch quốc gia.

Trên đỉnh thế giới

Năm 2023, Hồ Huy Bình cùng với các đồng đội như Phạm Văn Mách, Đinh Kim Loan, Trần Bảo Quốc Vương, Nguyễn Thị Kim Dung… mang về cho thể thao Việt Nam 8 HCV tại Giải Vô địch thể hình thế giới, tổ chức tại Hàn Quốc. Ngôi vô địch thế giới 2023 hạng 70 kg nam, cùng tấm huy chương bạc thế giới giành được một năm sau đó cũng ở hạng cân sở trường, khẳng định bản lĩnh và đẳng cấp của chàng lực sĩ này.

Để có được những tấm huy chương ấy là cả hành trình hy sinh. "Trước thềm giải thế giới 2023, tôi bị chấn thương, phải tập cầm chừng. Giai đoạn cuối cực kỳ khắc nghiệt: khẩu phần ăn phải loại bỏ hoàn toàn tinh bột và gia vị, phải giảm nước, thậm chí có lúc phải nhịn đói 1 - 2 ngày để đạt đủ trọng lượng thi đấu. Có những lúc mệt đến mức không đứng vững, nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc" - anh kể lại.

Hơn 10 năm theo nghiệp thi đấu, Hồ Huy Bình trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Thành công có, thất bại có, nhưng điều anh giữ được là sự bền bỉ và ý thức kỷ luật nghề nghiệp.