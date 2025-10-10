Nóng nhất thể thao sáng 10/10: Alcaraz ra mắt logo thương hiệu riêng

Alcaraz ra mắt logo thương hiệu riêng tại ATP Finals

Theo tờ Murcia Plaza (Tây Ban Nha), Carlos Alcaraz sẽ chính thức ra mắt logo thương hiệu độc quyền tại ATP Finals (9/11 - 16/11), hợp tác cùng hãng sản xuất dụng cụ thể thao danh tiếng của Mỹ mà anh làm đại sứ thương hiệu. Đây là đặc quyền chỉ dành cho số ít vận động viên hàng đầu như huyền thoại bóng rổ Michael Jordan hay các siêu sao tennis khác.

Alcaraz nhận vinh dự đặc biệt

Murcia Plaza tiết lộ, đích thân Alcaraz đã được xem trước thiết kế logo và phê duyệt. Tuy nhiên, hãng thể thao vẫn giữ bí mật về mẫu thiết kế này để tạo hiệu ứng truyền thông. Đây cũng là lần đầu tiên Alcaraz trình làng hình ảnh thương hiệu cá nhân trong một giải đấu đỉnh cao.

Djokovic tôn trọng bại tướng

Ở tứ kết Thượng Hải Masters, Novak Djokovic đã đánh bại tay vợt hạng 44 thế giới Zizou Bergs với tỷ số 6-3, 7-5 sau 2 set. Dù vậy, Nole khẳng định trận đấu này không hề dễ dàng như nhiều người nghĩ:

“Trận đấu hôm nay có thể trông dễ dàng với bạn, nhưng tôi đảm bảo rằng nó không hề dễ. Ở cấp độ này, không có chiến thắng nào là dễ dàng cả. Zizou Bergs đã chơi thứ tennis tuyệt vời trong suốt giải đấu. Tôi nghĩ sẽ là thiếu tôn trọng nếu gọi đây là chiến thắng dễ dàng".

F1 ra mắt combo vé "Lewis Hamilton" gần 30 triệu đồng ở Las Vegas GP

Mới đây, ban tổ chức F1 đã công bố gói vé "Lewis Hamilton" diễn ra ở chặng đua Las Vegas GP vào tháng 11. Gói vé hiệu lực trong vòng 3 ngày, cho phép người hâm mộ mua chỗ ngồi được chỉ định tại khán đài Lewis Hamilton thuộc Khu West Harmon, để theo dõi tất cả các phiên chạy trên đường đua, cùng các hoạt động tương tác với các tay đua và mua quà lưu niệm.

Gói vé có giá khởi điểm từ 1.115,23 USD (29,3 triệu đồng), bên cạnh tùy chọn mua vé 1 ngày với các mệnh giá 185 USD cho thứ Năm, 285 USD cho thứ Sáu và 760 USD cho thứ Bảy.