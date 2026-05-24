Đội hình 11 ngôi sao “ngồi nhà” xem World Cup 2026

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bologna vs Inter Milan 23/05/26 - Trực tiếp
Logo Bologna - BOL Bologna
3
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
1
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Đội hình 11 ngôi sao “ngồi nhà” xem World Cup 2026

Sự kiện: World Cup 2026 Robert Lewandowski

World Cup 2026 có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới. Thế nhưng, cũng có những cái tên vắng mặt một cách đáng tiếc.

   

Đội hình những ngôi sao vắng mặt tại World Cup 2026

Đội hình tiêu biểu gồm những ngôi sao do Yahoo Sports bầu chọn không thể tham dự World Cup 2026 có thể hợp thành đội bóng đủ sức cạnh tranh với bất kỳ đối thủ lớn nào.

Trong khung gỗ, vị trí thủ môn thuộc về Jan Oblak. Người gác đền của Slovenia từ lâu đã được đánh giá là một trong những thủ môn ổn định nhất châu Âu với phản xạ xuất sắc, khả năng chỉ huy hàng thủ cùng kinh nghiệm dày dạn trong màu áo CLB. Tuy nhiên, Slovenia không thể giành vé tới World Cup 2026, khiến Oblak tiếp tục lỡ hẹn với sân chơi lớn nhất hành tinh.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ChatGPT.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ChatGPT.

Hàng phòng ngự của đội hình này quy tụ nhiều cái tên chất lượng, nổi bật là bộ đôi trung vệ người Italia - Alessandro Bastoni và Riccardo Calafiori. Bastoni được xem là thủ lĩnh mới nơi hàng thủ của bóng đá xứ sở mì ống nhờ khả năng đọc tình huống, phát động tấn công và sự điềm tĩnh trong các trận cầu lớn. Trong khi đó, Calafiori nổi lên như một trong những hậu vệ đa năng và hiện đại bậc nhất châu Âu. Việc đội tuyển “Azzurri” không thể góp mặt tại World Cup 2026 trở thành cú sốc lớn với người hâm mộ túc cầu giáo.

Cái tên còn lại ở hàng thủ là Willi Orban. Trung vệ kỳ cựu của Hungary sở hữu lối chơi mạnh mẽ, khả năng không chiến ấn tượng cùng tố chất thủ lĩnh. Dù đã thi đấu đầy nỗ lực, Hungary vẫn không thể giành quyền tham dự vòng chung kết.

Tuyến giữa của đội hình này cực kỳ chất lượng với sự xuất hiện của Sandro Tonali (Italia), Dominik Szoboszlai (Hungary), Xavi Simons (Hà Lan) và Khvicha Kvaratskhelia (Gruzia).

Tonali là mẫu tiền vệ toàn diện với khả năng thu hồi bóng, điều tiết nhịp độ và tung ra những đường chuyền giàu đột biến. Szoboszlai lại nổi bật nhờ kỹ thuật, khả năng sút xa cùng vai trò thủ lĩnh trong màu áo Hungary. Trong khi đó, Xavi Simons được xem là một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất châu Âu với phong cách chơi bóng sáng tạo và giàu tốc độ nhưng tuyển thủ Hà Lan không thể góp mặt vì chấn thương.

Ở hành lang cánh, Kvaratskhelia tiếp tục chứng minh đẳng cấp bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng tạo đột biến cực cao. Dẫu vậy, Georgia không thể tạo nên bất ngờ tại vòng loại World Cup 2026, khiến ngôi sao này phải ngậm ngùi đứng ngoài giải đấu.

Trên hàng công, đội hình này sở hữu sức mạnh đáng gờm với sự hiện diện của Victor Osimhen (Nigeria), Robert Lewandowski (Ba Lan) và Ademola Lookman (Nigeria).

Osimhen vẫn là một trong những trung phong nguy hiểm nhất thế giới nhờ tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng và sức mạnh thể chất vượt trội. Đồng hành cùng anh là Lewandowski - chân sút huyền thoại của Ba Lan với bản năng săn bàn đáng sợ cùng bề dày kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Trong khi đó, Lookman đem tới sự linh hoạt, tốc độ và khả năng tạo đột biến ở tuyến đầu.

Việc nhiều ngôi sao lớn không thể góp mặt khiến World Cup 2026 phần nào mất đi những màn trình diễn đáng chờ đợi. Dẫu vậy, bóng đá luôn khắc nghiệt và vòng loại World Cup chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, ngay cả với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Walker sững sờ khi Maguire, Alexander-Arnold & Foden không được dự World Cup với ĐT Anh
Walker sững sờ khi Maguire, Alexander-Arnold & Foden không được dự World Cup với ĐT Anh

Hậu vệ kỳ cựu Kyle Walker đã đưa ra những phản ứng của anh về những cầu thủ đã bất ngờ không được dự World Cup cùng ĐT Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Chí ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/05/2026 07:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN