Đội hình 11 ngôi sao “ngồi nhà” xem World Cup 2026

Đội hình những ngôi sao vắng mặt tại World Cup 2026

Đội hình tiêu biểu gồm những ngôi sao do Yahoo Sports bầu chọn không thể tham dự World Cup 2026 có thể hợp thành đội bóng đủ sức cạnh tranh với bất kỳ đối thủ lớn nào.

Trong khung gỗ, vị trí thủ môn thuộc về Jan Oblak. Người gác đền của Slovenia từ lâu đã được đánh giá là một trong những thủ môn ổn định nhất châu Âu với phản xạ xuất sắc, khả năng chỉ huy hàng thủ cùng kinh nghiệm dày dạn trong màu áo CLB. Tuy nhiên, Slovenia không thể giành vé tới World Cup 2026, khiến Oblak tiếp tục lỡ hẹn với sân chơi lớn nhất hành tinh.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ChatGPT.

Hàng phòng ngự của đội hình này quy tụ nhiều cái tên chất lượng, nổi bật là bộ đôi trung vệ người Italia - Alessandro Bastoni và Riccardo Calafiori. Bastoni được xem là thủ lĩnh mới nơi hàng thủ của bóng đá xứ sở mì ống nhờ khả năng đọc tình huống, phát động tấn công và sự điềm tĩnh trong các trận cầu lớn. Trong khi đó, Calafiori nổi lên như một trong những hậu vệ đa năng và hiện đại bậc nhất châu Âu. Việc đội tuyển “Azzurri” không thể góp mặt tại World Cup 2026 trở thành cú sốc lớn với người hâm mộ túc cầu giáo.

Cái tên còn lại ở hàng thủ là Willi Orban. Trung vệ kỳ cựu của Hungary sở hữu lối chơi mạnh mẽ, khả năng không chiến ấn tượng cùng tố chất thủ lĩnh. Dù đã thi đấu đầy nỗ lực, Hungary vẫn không thể giành quyền tham dự vòng chung kết.

Tuyến giữa của đội hình này cực kỳ chất lượng với sự xuất hiện của Sandro Tonali (Italia), Dominik Szoboszlai (Hungary), Xavi Simons (Hà Lan) và Khvicha Kvaratskhelia (Gruzia).

Tonali là mẫu tiền vệ toàn diện với khả năng thu hồi bóng, điều tiết nhịp độ và tung ra những đường chuyền giàu đột biến. Szoboszlai lại nổi bật nhờ kỹ thuật, khả năng sút xa cùng vai trò thủ lĩnh trong màu áo Hungary. Trong khi đó, Xavi Simons được xem là một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất châu Âu với phong cách chơi bóng sáng tạo và giàu tốc độ nhưng tuyển thủ Hà Lan không thể góp mặt vì chấn thương.

Ở hành lang cánh, Kvaratskhelia tiếp tục chứng minh đẳng cấp bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng tạo đột biến cực cao. Dẫu vậy, Georgia không thể tạo nên bất ngờ tại vòng loại World Cup 2026, khiến ngôi sao này phải ngậm ngùi đứng ngoài giải đấu.

Trên hàng công, đội hình này sở hữu sức mạnh đáng gờm với sự hiện diện của Victor Osimhen (Nigeria), Robert Lewandowski (Ba Lan) và Ademola Lookman (Nigeria).

Osimhen vẫn là một trong những trung phong nguy hiểm nhất thế giới nhờ tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng và sức mạnh thể chất vượt trội. Đồng hành cùng anh là Lewandowski - chân sút huyền thoại của Ba Lan với bản năng săn bàn đáng sợ cùng bề dày kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Trong khi đó, Lookman đem tới sự linh hoạt, tốc độ và khả năng tạo đột biến ở tuyến đầu.

Việc nhiều ngôi sao lớn không thể góp mặt khiến World Cup 2026 phần nào mất đi những màn trình diễn đáng chờ đợi. Dẫu vậy, bóng đá luôn khắc nghiệt và vòng loại World Cup chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, ngay cả với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.