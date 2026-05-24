Kết quả bóng đá Bayern Munich - Stuttgart: Hat-trick Harry Kane, "cú đúp" danh hiệu (Chung kết Cúp QG)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lazio vs Pisa 24/05/26 - Trực tiếp
Logo Lazio - LAZ Lazio
2
Logo Pisa - PIS Pisa
1
Alavés vs Rayo Vallecano 24/05/26 - Trực tiếp
Logo Alavés - ALA Alavés
1
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
0
Real Betis vs Levante 24/05/26 - Trực tiếp
Logo Real Betis - BET Real Betis
1
Logo Levante - LEV Levante
1
Celta de Vigo vs Sevilla 24/05/26 - Trực tiếp
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
1
Logo Sevilla - SEV Sevilla
0
Espanyol vs Real Sociedad 24/05/26 - Trực tiếp
Logo Espanyol - ESP Espanyol
0
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
1
Getafe vs Osasuna 24/05/26 - Trực tiếp
Logo Getafe - GET Getafe
1
Logo Osasuna - OSA Osasuna
0
Mallorca vs Real Oviedo 24/05/26 - Trực tiếp
Logo Mallorca - MLL Mallorca
1
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
0
Real Madrid vs Athletic Club 24/05/26 - Trực tiếp
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
3
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
1
Valencia vs Barcelona 24/05/26 - Trực tiếp
Logo Valencia - VAL Valencia
0
Logo Barcelona - BAR Barcelona
1
Girona vs Elche 24/05/26 - Trực tiếp
Logo Girona - GIR Girona
1
Logo Elche - ELC Elche
1
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Kết quả bóng đá Bayern Munich - Stuttgart: Hat-trick Harry Kane, "cú đúp" danh hiệu (Chung kết Cúp QG)

Sự kiện: Bayern Munich

(Cúp Quốc gia Đức) Phải tới hiệp 2, trận đấu mới bùng nổ nhờ những bàn thắng và dấu ấn của Harry Kane.

Chạm trán Stuttgart, Bayern Munich có khởi đầu tương đối khó khăn. Trong hiệp 1, "Hùm xám" cần bóng tới 65% nhưng không tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm, thậm chí còn dứt điểm ít hơn cả Stuttgart (4 so với 5 cú dứt điểm).

Kane tỏa sáng, Bayern hoàn tất "cú đúp" danh hiệu quốc nội

Kane tỏa sáng, Bayern hoàn tất "cú đúp" danh hiệu quốc nội

Trong tình cảnh khó khăn, dàn sao đã lên tiếng đúng lúc. Phút 54, Olise đi bóng bên cánh phải trước khi "dọn cỗ" cho Harry Kane đánh đầu tung lưới Stuttgart, mở tỷ số trận đấu.

Pha lập công cũng giúp các cầu thủ Bayern cởi bỏ áp lực tâm lí.Phút 79, hàng thủ Stuttgart bất lực nhìn Harry Kane nhân đôi cách biệt.

Chưa dừng ở đó, đến phút 90+1, tiền đạo người Anh dễ dàng lập công trên chấm phạt đền, hoàn tất cú hat-trick ở trận đấu này và cũng là bàn thắng thứ 61 chỉ sau 51 trận mùa này. Chung cuộc, Bayern thắng 3-0 để vô địch cúp quốc gia Đức, đồng thời hoàn tất "cú đúp" danh hiệu quốc nội mùa này (bên cạnh Bundesliga).

Chung cuộc: Bayern Munich 3-0 Stuttgart

Video bóng đá nữ Barcelona - Lyon: Điên rồ hiệp 2, đăng quang ngoạn mục (CK Cúp C1 nữ)
Video bóng đá nữ Barcelona - Lyon: Điên rồ hiệp 2, đăng quang ngoạn mục (CK Cúp C1 nữ)

Barcelona và Lyon là những tập thể xuất sắc của bóng đá nữ châu Âu. Và hai đội đã phô diễn bản lĩnh, tham vọng cũng như tài năng của mình trong trận...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/05/2026 02:01 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bayern Munich Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN