Kết quả bóng đá Bayern Munich - Stuttgart: Hat-trick Harry Kane, "cú đúp" danh hiệu (Chung kết Cúp QG)

Chạm trán Stuttgart, Bayern Munich có khởi đầu tương đối khó khăn. Trong hiệp 1, "Hùm xám" cần bóng tới 65% nhưng không tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm, thậm chí còn dứt điểm ít hơn cả Stuttgart (4 so với 5 cú dứt điểm).

Kane tỏa sáng, Bayern hoàn tất "cú đúp" danh hiệu quốc nội

Trong tình cảnh khó khăn, dàn sao đã lên tiếng đúng lúc. Phút 54, Olise đi bóng bên cánh phải trước khi "dọn cỗ" cho Harry Kane đánh đầu tung lưới Stuttgart, mở tỷ số trận đấu.

Pha lập công cũng giúp các cầu thủ Bayern cởi bỏ áp lực tâm lí.Phút 79, hàng thủ Stuttgart bất lực nhìn Harry Kane nhân đôi cách biệt.

Chưa dừng ở đó, đến phút 90+1, tiền đạo người Anh dễ dàng lập công trên chấm phạt đền, hoàn tất cú hat-trick ở trận đấu này và cũng là bàn thắng thứ 61 chỉ sau 51 trận mùa này. Chung cuộc, Bayern thắng 3-0 để vô địch cúp quốc gia Đức, đồng thời hoàn tất "cú đúp" danh hiệu quốc nội mùa này (bên cạnh Bundesliga).