Bologna vs Inter Milan 23/05/26 - Trực tiếp
3
1
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Từ Gyeongju đến Incheon: Đội tuyển Việt Nam muốn lặp lại công thức vô địch

(NLĐO) - VFF cùng HLV Kim Sang-sik đang muốn tái hiện công thức từng đưa đội tuyển Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á.

Con đường cũ, tham vọng mới

Chuyến tập huấn Hàn Quốc khi bỏ FIFA Days và cách chuẩn bị chủ động ít ồn ào cho thấy VFF cùng HLV Kim Sang-sik đang muốn dùng "con đường cũ, tham vọng mới" cho đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tại giải Đông Nam Á sắp tới. Lần này, ĐTVN trên lý thuyết còn mạnh hơn nhờ sự xuất hiện của nhiều cầu thủ nhập tịch không huyết thống và Việt kiều chất lượng.

Một lần là thử nghiệm. Hai lần liên tiếp gần như giống nhau là thông điệp. Khi ĐTVN quyết định không đá FIFA Days tháng 6-2026 để sang Hàn Quốc tập huấn trước ASEAN Cup 2026, rất nhiều người lập tức nhớ đến ASEAN Cup 2024 - giải đấu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thành công gần như tuyệt đối.

Hai năm, hai kế hoạch gần như tương đồng: cùng bỏ quãng FIFA Days quan trọng, cùng chọn Hàn Quốc làm nơi rèn quân, cùng ưu tiên tập huấn dài ngày thay vì giao hữu hình thức, cùng đá tập kín với các CLB K-League, và cùng hướng toàn bộ sự chuẩn bị vào ASEAN Cup. Điều đó cho thấy kế hoạch này đã trở thành "bản sắc chuẩn bị" của ĐTVN dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Cuối năm 2024, quyết định đưa ĐTVN sang Gyeongju từng gây nhiều tranh luận. Nhiều ý kiến lo ngại: thời tiết Hàn Quốc quá lạnh, chênh lệch nhiệt độ lớn, nguy cơ sốc nhiệt khi từ Hàn Quốc sang Lào đá trận mở màn, thời gian thích nghi quá ngắn. Những lo lắng ấy hoàn toàn có cơ sở. Nhưng thực tế sau đó lại cho thấy điều ngược lại.

Trong 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc, ĐTVN thắng cả ba trận đá tập trước các CLB địa phương, gồm Ulsan Citizen, Daegu FC, Jeonbuk Hyundai Motors. Quan trọng hơn, đội tuyển bước vào ASEAN Cup với hình ảnh rất khác: tạo áp lực lên đối phương quyết liệt hơn, nền tảng thể lực ổn định, tốc độ chuyển phòng thủ sang tấn công và ngược lại nhanh hơn, tâm lý thi đấu bản lĩnh hơn.

Việt Nam không chỉ vô địch, mà còn tạo cảm giác càng đá càng mạnh. Đó là dấu hiệu của một đội bóng được chuẩn bị kỹ chứ không đơn thuần hưng phấn nhờ phong độ nhất thời.

Điểm đáng chú ý nhất trong triết lý của HLV Kim Sang-sik là ông không quá coi trọng cảm giác thi đấu quốc tế theo kiểu truyền thống. Thay vào đó, ông ưu tiên môi trường tập luyện khép kín, cường độ vận động cao, nhịp độ chơi bóng nhanh, khả năng gắn kết chiến thuật. Đó là lý do Hàn Quốc trở thành lựa chọn gần như hoàn hảo.

Chính ông Kim từng khẳng định việc sang Hàn Quốc giúp đội tuyển tránh các yếu tố bên ngoài và dễ tìm được những đối thủ phù hợp để nâng chất lượng chuyên môn. Các đội bóng K-League có tốc độ chơi bóng rất cao, tạo áp lực liên tục, đòi hỏi thể lực khắt khe, tính tổ chức cao. Khi đá với những đối thủ như vậy, cầu thủ Việt Nam buộc phải xử lý nhanh hơn, di chuyển nhiều hơn, tư duy hiện đại hơn. Đó chính là điều ông Kim muốn mang vào tuyển Việt Nam.

Incheon 2026: phiên bản mới của ĐTVN

Chuẩn bị ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik tiếp tục chọn Hàn Quốc làm nơi tập huấn, nhưng lần này địa điểm là Incheon. ĐTVN sẽ rèn luyện từ ngày 2 đến 14-7 với khoảng 40 thành viên gồm cầu thủ, ban huấn luyện và quan chức đội tuyển.

HLV Kim Sang-sik cũng lên kế hoạch cho đội đá tập ba trận với các CLB địa phương tại Khu liên hợp thể thao Incheon Munhak, nơi sân tập Namdong và sân chính Munhak nằm sát nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt và thi đấu.

Sân Munhak có sức chứa khoảng 50.000 chỗ ngồi, từng tổ chức các trận đấu ở World Cup 2002, trong đó có trận tuyển Pháp thua Đan Mạch 0-2 và Bồ Đào Nha thua Hàn Quốc 0-1. Đây là địa điểm giàu ý nghĩa với bóng đá Hàn Quốc và cũng phản ánh phần nào sự đầu tư nghiêm túc cho chuyến tập huấn lần này.

Đáng chú ý hơn, quyết định không tập trung FIFA Days từ ngày 1 đến 9-6 còn giúp V-League và Cúp Quốc gia kết thúc sớm hơn, qua đó đội tuyển có quãng chuẩn bị dài ngày và liền mạch.

V-League sẽ khép lại ngày 7-6, còn chung kết Cúp quốc gia diễn ra ngày 14-6. Sau mùa giải, các tuyển thủ có khoảng 10 ngày nghỉ trước khi hội quân tại Hà Nội rồi sang Hàn Quốc.

Đó là quỹ thời gian cực kỳ quan trọng để HLV Kim Sang-sik xây dựng thể trạng và bộ khung chiến thuật cho ASEAN Cup 2026.

Nếu ASEAN Cup 2024 là giai đoạn khôi phục vị thế, thì ASEAN Cup 2026 sẽ là con đường bảo vệ ngôi vương, và lần này, ĐTVN trên lý thuyết còn đáng gờm hơn.

Ngoài bộ khung cũ từng vô địch, đội tuyển có thể bổ sung thêm: Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, Patrik Lê Giang, cùng những cái tên quen thuộc như Nguyễn Xuan Son, Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm hay Cao Pendant Quang Vinh.

Điều đó cho thấy ĐTVN đang chuyển dần sang một phiên bản: giàu thể lực hơn, mạnh tranh chấp hơn, có chiều sâu hơn, và mang màu sắc quốc tế rõ hơn. Nếu hòa nhập tốt, nhóm cầu thủ nhập tịch và Việt kiều có thể giúp ĐTVN nâng cấp đáng kể về tốc độ chơi bóng, khả năng va chạm, chất lượng xử lý trong áp lực cao. Đó vốn là những điều bóng đá Đông Nam Á nhiều năm qua còn thiếu.

Giữ ngôi khó hơn lên ngôi

Dĩ nhiên, ASEAN Cup 2026 không còn là câu chuyện của riêng Việt Nam. Đội tuyển Indonesia đang tăng tốc rất mạnh, rất nhanh với dàn cầu thủ nhập tịch châu Âu. Đội tuyển Thái Lan vẫn luôn ổn định ở đẳng cấp cao. Trong khi đó, Malaysia và Philippines cũng ngày càng quốc tế hóa đội hình. Nghĩa là lợi thế của Việt Nam không còn lớn như vài năm trước.

Bởi vậy, chuyến tập huấn Hàn Quốc lần này không chỉ để nâng thể lực nữa. Nó còn là nơi HLV Kim Sang-sik phải hòa nhập nhóm cầu thủ mới, giữ động lực cho nhà vô địch, duy trì kỷ luật chiến thuật, và làm mới đội tuyển sau thành công từ ASEAN Cup 2024 đến nay. Đó mới là bài toán khó nhất.

Nhìn từ ASEAN Cup 2024 đến ASEAN Cup 2026, có thể thấy ĐTVN đang theo đuổi một cách chuẩn bị rất khác: không quá ồn ào, không chạy theo các trận giao hữu mang tính hình thức, mà tập trung tối đa vào trạng thái thi đấu khi giải bắt đầu. Thực tế, công thức ấy đã từng mang lại chức vô địch Đông Nam Á cho ĐTVN.

Bây giờ, khi tiếp tục chọn Hàn Quốc, tiếp tục bỏ FIFA Days và tiếp tục xây dựng đội bóng theo hướng hiện đại hơn, HLV Kim Sang-sik rõ ràng đang muốn tái hiện con đường chiến thắng.

Điều đó cho thấy ĐTVN không còn chuẩn bị theo kiểu ngắn hạn cho từng giải đấu, mà đang dần định hình một mô hình phát triển ổn định và có bản sắc riêng. ASEAN Cup 2026 vì thế không chỉ là bảo vệ ngôi vô địch, mà còn cho thấy tham vọng vươn lên của ĐTVN trong một Đông Nam Á đang thay đổi rất nhanh.

ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24-7 đến 26-8-2026

Bảng A: Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia, đội thắng play-off giữa Timor Leste và Brunei

24-7: Việt Nam gặp đội thắng play-off Timor Leste/Brunei (sân khách)

31-7: gặp Singapore (sân nhà)

3-8: gặp Indonesia (sân khách)

7-8: gặp Campuchia (sân nhà)

Bảng B: Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào
Theo Hoàng Tú

Nguồn: 24h.com.vn

