Quyết Chiến đấu số 1 bi-a thế giới tại World Cup, Thanh Lực gặp đối thủ bất ngờ

🔥 Quyết Chiến – Phương Vinh nắm tay nhau đi tiếp, 4 cơ thủ Việt Nam vào vòng knock-out

Vòng bảng chính thức giải Billiards Carom 3 băng World Cup Yanggu 2026 kết thúc tối 6/11 tại Hàn Quốc, xác định 16 cơ thủ góp mặt ở vòng knock-out. Việt Nam có 4 đại diện đi tiếp.

4 cơ thủ Việt Nam tiến vào vòng knock-out

Tại bảng G, Bao Phương Vinh và Trần Quyết Chiến cùng giành quyền đi tiếp sau khi vượt qua hai đối thủ quốc tế là Mikael Devogelaere (Bỉ) và đặc biệt là ngôi sao người Ai Cập Sameh Sidhom.

Trong đó, Bao Phương Vinh đứng nhất bảng với thành tích 2 thắng, 1 hòa. Quyết Chiến xếp nhì với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua. Đáng chú ý, Mikael Devogelaere dù đánh bại Quyết Chiến ở lượt trận cuối và có cùng điểm số nhưng vẫn phải dừng bước do thua hiệu số phụ.

Ở bảng E, Trần Thanh Lực và Catano Huberney cùng giành 2 chiến thắng, 1 thất bại để đi tiếp. Catano Huberney đứng nhất bảng nhờ hiệu số phụ tốt hơn. Trong khi đó, hai tên tuổi đáng chú ý là Martin Horn (Đức) và Kang Ja In đều bị loại.

Các cặp đấu hấp dẫn tại vòng loại trực tiếp

Một diễn biến đáng chú ý khác diễn ra tại bảng F. Dick Jaspers dù để thua Phạm Quốc Thuận ở trận mở màn nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ, giành liên tiếp hai chiến thắng trước Chiêm Hồng Thái và Nguyễn Đình Quốc để đứng nhất bảng. Quốc Thuận xếp nhì, trong khi Hồng Thái và Đình Quốc phải dừng cuộc chơi.

Ngoài ra, vòng bảng chính thức cũng chứng kiến hàng loạt tên tuổi nổi tiếng phải chia tay giải đấu như Jeremy Bury, Orak Turgay, Birol Uymaz, Peter Ceulemans hay Roland Forthomme.

⚔️ Quyết Chiến gặp số 1 thế giới, Thanh Lực tái đấu Catano Huberney

Ngày 7/11, World Cup Yanggu 2026 bước vào giai đoạn knock-out với các trận đấu thuộc vòng 16 và tứ kết. Tâm điểm ở vòng 16 diễn ra buổi trưa là màn so tài giữa Trần Quyết Chiến và đương kim số 1 thế giới Cho Myung Woo.

Quyết Chiến sẽ so tài đương kim số 1 thế giới Cho Myung Woo

Đây hứa hẹn là thử thách lớn dành cho cơ thủ Việt Nam khi Cho Myung Woo luôn được đánh giá là một trong những tay cơ hàng đầu thế giới. Trong quá khứ, hai cơ thủ từng tạo nên nhiều màn so tài nảy lửa. Đáng nhớ nhất là tại giải vô địch châu Á năm 2019, Quyết Chiến từng có màn ngược dòng ấn tượng trước thần đồng người Hàn Quốc để giành chức vô địch.

Cũng tại vòng 16, Trần Thanh Lực bất ngờ tái đấu Catano Huberney, đối thủ mà anh vừa đánh bại ở vòng bảng. Đây là cơ hội để Thanh Lực tiếp tục khẳng định phong độ, nhưng cũng là thử thách không nhỏ khi đối thủ đã có sự hiểu biết nhất định về lối chơi của anh.

Trong khi đó, hai đại diện còn lại của Việt Nam là Bao Phương Vinh và Phạm Quốc Thuận sẽ đối đầu trực tiếp. Điều này đồng nghĩa billiards Việt Nam chắc chắn có ít nhất một cơ thủ góp mặt ở vòng tứ kết diễn ra vào chiều tối cùng ngày, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch tại World Cup Yanggu 2026.