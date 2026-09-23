"Cô gái người sắt" giật 2 HCV, chấm dứt 16 năm thống trị châu Á của Nhật Bản

Bộ môn ba môn phối hợp (triathlon) tại đấu trường Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) suốt 16 năm qua vốn được xem là "lãnh địa bất khả xâm phạm" của các vận động viên Nhật Bản. Thế nhưng, tại kỳ đại hội năm nay, trật tự ấy đã hoàn toàn bị lật đổ bởi một cô gái 24 tuổi đến từ Trung Quốc Lin Xinyu.

Xuất sắc giành 2 HCV, "Cô gái người sắt" này còn chính thức chấm dứt kỷ nguyên thống trị kéo dài gần hai thập kỷ của nước chủ nhà.

Lin Xinyu, “Cô gái người sắt” phá thế độc tôn của Nhật Bản

Cú sốc tại Nagoya: Khi thế độc tôn bị bẻ gãy

Bước vào chặng đua triathlon khốc liệt tại thành phố Gamagori (Nhật Bản), đoàn thể thao nước chủ nhà tràn đầy tự tin sẽ tiếp tục bảo vệ chuỗi thành tích bất bại được thiết lập liên tục từ kỳ ASIAD Quảng Châu 2010 đến nay. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lin Xinyu đã khiến mọi tính toán của ban huấn luyện tuyển Nhật Bản đảo lộn.

Xuất phát từ chặng bơi sở trường, Lin Xinyu nhanh chóng vươn lên dẫn đầu và duy trì vị trí vững chắc ở chặng đạp xe. Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm ở 5km chạy bộ quyết định, bất chấp sức ép nghẹt thở từ các khán đài nước chủ nhà, nữ vận động viên Trung Quốc đã tung ra những bước chạy thần tốc với thời gian chạy tốt nhất giải (16 phút 36 giây).

Cô cán đích đầu tiên với tổng thành tích 57 phút 37 giây, tạo nên chiến thắng áp đảo trước người đồng đội Huang Anqi (giành HCB) và đại diện Nhật Bản Hayashi Manami (giành HCĐ). Tấm HCV cá nhân này giúp Trung Quốc giải cơn khát vô địch Triathlon nữ sau 20 năm chờ đợi, trực tiếp mang về suất chính thức tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Bản lĩnh từ ý chí thép của "Cô gái người sắt"

Nhìn vào bảng thành tích lẫy lừng của Lin Xinyu, ít ai biết cô gái sinh năm 2002 này vốn xuất thân là một vận động viên bơi lội đường ngắn trước khi chuyển hướng sang triathlon từ năm 2017. Việc phải thích nghi từ môi trường bể bơi khép kín sang các cung đường đua lộ thiên khắc nghiệt (đối mặt với sóng biển, nắng gắt và địa hình trơn trượt) đòi hỏi một ý chí sinh tồn cực kỳ lớn.

Tại kỳ Thế vận hội Paris trước đó, cô là đại diện duy nhất của Trung Quốc ở nội dung này và thiết lập cột mốc lịch sử khi xếp vị trí thứ 28. Sự tôi luyện ở các sân chơi đẳng cấp thế giới đã tạo nên một Lin Xinyu kiên cường, bản lĩnh, luôn biến áp lực thành động lực mạnh mẽ để bùng nổ đúng thời điểm.

Chuyện bên lề thú vị của nhà vô địch

Chưa dừng lại ở vinh quang cá nhân, chỉ đúng một ngày sau đó, Lin Xinyu tiếp tục bước vào vạch xuất phát ở nội dung tiếp sức hỗn hợp (Mixed Relay). Phối hợp ăn ý cùng các đồng đội Li Mingxu, Huang Anqi và Zhang Xirui, cô tiếp tục thi đấu thăng hoa để giúp đội tuyển Trung Quốc cán đích ở vị trí số 1 với thời gian 1 giờ 25 phút 54 giây, vượt qua kình địch Nhật Bản để giành tấm HCV thứ hai.

Bên cạnh ánh hào quang trên bục nhận huy chương, người hâm mộ cũng đổ dồn sự chú ý vào một câu chuyện bên lề vô cùng thú vị. Người chồng mới cưới của cô, Fan Junjie cũng là một tuyển thủ triathlon quốc gia, bỗng chốc bị cộng đồng mạng "gọi tên" liên tục. Tại giải vô địch bãi biển trước đó, hai vợ chồng từng cùng giành HCV và Lin Xinyu đã hài hước thách thức: "Lần sau em nhất định sẽ đánh bại anh".

Giữ đúng lời hứa, cô đã độc chiếm hào quang tại kỳ ASIAD lần này. Người hâm mộ dí dỏm phong cho Fan Junjie danh hiệu "người chồng áp lực nhất năm" khi có cô vợ mang bản lĩnh thép vừa lật đổ cả một tượng đài thể thao châu Á.