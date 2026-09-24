Dự đoán tỷ số Nations League: Đức - Hà Lan ra mắt Klopp - Xavi, Ronaldo mừng thầy mới của Bồ Đào Nha

Hà Lan – Đức: 1h45, 25/9, bảng B

Jurgen Klopp và Xavi sẽ lần đầu tiên dẫn dắt một trận đấu cấp đội tuyển quốc gia đêm nay, và họ cũng sẽ mở đầu thời kỳ mới cho cả ĐT Đức & Hà Lan, hai kình địch lâu năm của bóng đá châu Âu. Klopp đã thay thế Julian Nagelsmann sau World Cup 2026, trong khi Xavi là HLV nước ngoài đầu tiên của ĐT Hà Lan kể từ World Cup 1978, lần thứ 2 ông kế tục Ronald Koeman (trước đó ở Barca).

HLV Jurgen Klopp và Xavi đều sẽ có trận đầu tiên dẫn dắt ĐTQG

Do đợt FIFA Days lần này tăng số ngày nên Klopp đã gọi tận 44 cầu thủ cho đợt tập trung này của ĐT Đức. 4 trận đấu sẽ đi kèm 4 đội hình và Klopp sẽ theo dõi tất cả các cầu thủ trước khi xác định tương lai của họ ở cấp độ quốc tế.

Báo giới Đức đã được thông tin về những cầu thủ có thể đá trận gặp Hà Lan, bao gồm Ter Stegen, Bisseck, Schlotterbeck, Tah, Gnabry, Karl, Kimmich, Musiala, Nmecha, Schade, Stach và Havertz. Những Wirtz, Adeyemi, Woltemade, Pavlovic và El Mala chắc chắn sẽ không có mặt ở trận này.

Xavi không gọi nhiều đến vậy nhưng ông đã có một số quyết định gây chú ý, trong đó Depay và Weghorst không còn trên tuyển, Veerman trở lại sau thời gian bị Koeman ngó lơ, và Van Dijk cam kết tiếp tục trong vai trò thủ quân. Không vui cho Xavi là ông không có Malen lẫn Justin Kluivert, Frenkie De Jong và De Roon.

Dù 2 đội là kình địch của nhau nhưng trận này mang ý nghĩa thử nghiệm hơn nên 2 HLV chỉ tập trung vào chấm điểm các cầu thủ thể hiện. Có thể sẽ là một trận đấu bất phân thắng bại nhưng ít nhất nhiều bàn thắng.

Đội hình dự kiến: Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Koopmeiners, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo. Đức: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Kimmich, Nmecha; Karl, Musiala, Schade; Havertz. Dự đoán: Hòa 2-2.

Bồ Đào Nha – Xứ Wales: 1h45, 25/9, bảng D

Dù là nhà đương kim vô địch của giải, Bồ Đào Nha có lẽ sẽ ít tập trung vào Nations League mà thay vào đó là sự chuẩn bị lâu dài cho EURO 2028. Họ đã có HLV mới Jorge Jesus và Jesus đang kiểm chứng năng lực của dàn cầu thủ vừa cách đây không lâu vào đến vòng 1/8 World Cup.

Sau chức vô địch Saudi Pro League, Ronaldo & HLV Jesus sẽ làm việc cùng nhau ở ĐT Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo vẫn được triệu tập ở tuổi 41 và việc anh tiếp tục góp mặt thực ra nói lên sự thiếu hụt trung phong giỏi của BĐN. Nhưng không chỉ vậy, Jesus còn đang tìm công thức cho hàng tiền vệ do bộ ba Vitinha – Joao Neves – Bruno Fernandes đã gây thất vọng tràn trề trên đất Bắc Mỹ.

Trong khi đó, xứ Wales có lẽ sẽ chơi trận này nghiêm túc hơn do họ tính đến khả năng sau này phải đá playoff ở vòng loại các giải lớn. Sau khi bị loại ở bán kết playoff vòng loại World Cup, thầy trò HLV Craig Bellamy đã không thắng trận nào trong 3 trận giao hữu gần nhất, và Bellamy đang lo ngại về việc ông không có chiều sâu nhân tài để chuẩn bị.

Harry Wilson, Nathan Broadhead và Karl Darlow đều đã dính chấn thương và bị rút khỏi danh sách, khiến Bellamy phải gọi toàn các cầu thủ đá giải hạng dưới ở Anh thay thế. Xứ Wales vẫn có một số cầu thủ chất lượng như Nico Williams, Jay Dasilva, Daniel James và Brennan Johnson.

Bồ Đào Nha vẫn trên cơ hơn hẳn và hàng thủ của họ còn không phải lo đối phó với Wilson, ngòi nổ số 1 của xứ Wales. Một trận thắng đậm là khả thi cho “Seleccao”.