Thần đồng Thái Lan chạy nhanh hơn Usain Bolt lúc 20 tuổi, HCV Olympic có khả thi?

Đêm lịch sử tại Nagoya (25/9) mang về tấm HCV ASIAD cự ly 100m cho Puripol Boonson, và chính thức đưa chân chạy 20 tuổi người Thái Lan vào hàng ngũ những tài năng tốc độ có điểm khởi đầu xuất chúng nhất lịch sử điền kinh thế giới ở cùng độ tuổi.

Puripol sẽ làm nên chuyện ở Olympic nếu xuất phát tốt hơn

Cột mốc lịch sử tái định hình điền kinh châu Á

Tại sân vận động Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, ngôi sao trẻ Puripol Boonson đã khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc khi xô đổ kỷ lục ASIAD đến hai lần chỉ trong một buổi tối. Sau khi đạt thông số 9.91 giây ở loạt chạy bán kết, chân chạy sinh năm 2006 tiếp tục thăng hoa ở chung kết với thành tích 9.90 giây để giành tấm HCV một cách tuyệt đối.

Thông số 9.90 giây đã giúp Puripol trở thành người đàn ông thuần châu Á nhanh thứ hai trong lịch sử (sau kỷ lục gia Su Bingtian - 9.83 giây), và biến anh thành một hiện tượng toàn cầu khi đặt lên bàn cân so sánh với các huyền thoại thế giới khi họ ở cùng độ tuổi.

Nhanh hơn cả Usain Bolt tuổi 20

Để thấy được sự đặc biệt của Puripol, hãy nhìn vào hệ quy chiếu của những biểu tượng tốc độ lớn nhất hành tinh khi họ ở tuổi 20:

- Usain Bolt (Năm 2006): Ở tuổi 20, "Tia chớp" người Jamaica lúc bấy giờ vẫn tập trung chủ yếu cho cự ly 200m. Thành tích tốt nhất (PB) của anh ở cự ly 100m vào năm 2006 chỉ là 10.03 giây. Phải đến 2 năm sau, Bolt mới bùng nổ kỹ thuật để lập kỷ lục thế giới.

- Yohan Blake (Năm 2009): "Quái vật" Jamaica, người sở hữu thành tích 100m nhanh thứ hai lịch sử (9.69s), cũng chỉ đạt mốc 9.93 giây khi ở tuổi 20.

- Noah Lyles (Năm 2017): Nhà vô địch Olympic Paris 2024 chỉ đạt thành tích tốt nhất là 10.14 giây ở cự ly 100m khi bước sang tuổi 20.

Việc Puripol chạm mốc 9.90 giây ở tuổi 20 chứng minh chân chạy Thái Lan đang sở hữu một hệ cơ địa bộc phát và tần số sải chân thuộc nhóm thiên bẩm hiếm có, vượt qua cả xuất phát điểm của những tượng đài tốc độ lớn nhất thế giới khi ở cùng độ tuổi đôi mươi.

Lời tuyên chiến sòng phẳng gửi tới Olympic

Từng đứng ở vị trí thứ 21 trong màn ra mắt Thế vận hội tại Paris 2024, chân chạy người Thái Lan giờ đây đã sở hữu một tâm thế hoàn toàn khác. Ngay sau khi thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD, Puripol Boonson không ngần ngại chia sẻ thẳng thắn về tham vọng bước lên bục nhận giải lớn nhất cuộc đời:

"Bây giờ, mục tiêu của tôi là giành huy chương tại giải vô địch thế giới và Olympic. Tôi đã cực kỳ hào hứng trước giải đấu này, và hiện tại, tôi đang vô cùng hạnh phúc".

Sự tự tin này hoàn toàn có cơ sở khi anh đã vượt qua được áp lực tâm lý cực lớn của một trận chung kết châu lục: "Tôi tự nhủ với bản thân rằng: Hãy kiên nhẫn và tiếp tục lao về phía trước. Giấc mơ của tôi là thực hiện được điều đó, và tôi đã làm được".

Giấc mơ podium Olympic: Hoàn toàn khả thi nếu sửa "lỗi" xuất phát

Sự trưởng thành vượt bậc tại ASIAD cho thấy mục tiêu cạnh tranh huy chương (podium) tại giải vô địch thế giới và Olympic hoàn toàn nằm trong tầm tay của Puripol nếu anh giải quyết được bài toán chuyên môn cốt lõi: Tốc độ phản xạ xuất phát.

Trong trận chung kết vừa qua, Puripol vẫn gặp bất lợi quen thuộc ở giai đoạn đề-pa (Block Start) khi phản xạ đạp khối chậm hơn các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, vũ khí hủy diệt giúp anh lật ngược thế cờ nằm ở giai đoạn duy trì tốc độ tối đa từ mét thứ 50 trở đi. Sự kiên nhẫn, không hoảng loạn và sải bước thanh thoát giúp anh nuốt trọn khoảng trống để băng băng về đích.

Việc đạt thông số 9.90 giây dù xuất phát chậm cho thấy tiềm năng cực lớn của Puripol. Hiện tại, phản xạ và lực lao người trong 30 mét đầu của anh vẫn kém các đối thủ thế giới khoảng 0.03 đến 0.05 giây. Anh thường bị tụt lại ở vạch đề-pa và chỉ lật ngược thế cờ nhờ guồng chân thần tốc từ mét thứ 50.

Khuyết điểm này chính là dư địa để anh nâng tầm: ở tuổi 20, cơ bắp của Puripol vẫn đang hoàn thiện. Khi tối ưu hóa được kỹ thuật đạp bàn xuất phát và rút ngắn thời gian phản xạ lúc súng nổ, anh có thể dễ dàng cắt giảm thêm từ 0.05 đến 0.1 giây. Khi bài toán đề-pa được giải, việc Puripol hạ sâu thành tích xuống dải 9.75 giây đến 9.80 giây, ngưỡng đủ để tranh chấp sòng phẳng tấm HCV Olympic là kịch bản hoàn toàn khả thi.