Chung kết tennis đỉnh cao thế giới: Djokovic đấu Musetti, Sabalenka gặp Rybakina

Novak Djokovic - Lorenzo Musetti: Khoảng 22h, 8/11 (chung kết Hellenic Championship)

Trận chung kết ATP 250, Hellenic Championship 2025 tại Athens, Hy Lạp mang đến kịch bản không thể hấp dẫn hơn khi Novak Djokovic chạm trán Lorenzo Musetti, cuộc đối đầu vì danh hiệu ATP 250 và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé dự Nitto ATP Finals cuối mùa. Đây là trận đấu khép lại mùa giải ATP trước khi nhóm tinh hoa (8 tay vợt xuất sắc nhất năm) bước vào Turin từ 9-16/11.

Djokovic (bên phải) có tỷ lệ đối đầu áp đảo Musetti (bên trái)

Xét về đối đầu, đây là cặp đấu mà Musetti gặp nhiều bất lợi nhất trên ATP Tour. Djokovic thắng 8/9 lần đối đầu, trong đó thắng liền 5 trận gần nhất và đặc biệt, Musetti không thắng set nào trong 9 set gần đây trước tay vợt người Serbia. Con số ấy phản ánh khoảng cách lớn về phong độ và tâm lý.

Về mặt chiến thuật, điểm yếu lớn nhất của Musetti nằm ở cú forehand (thuận tay). Cú đánh này có đà vung vợt rất dài, nên Musetti cần nhiều thời gian để chuẩn bị trước khi tiếp xúc bóng. Nhưng khi đối đầu Djokovic, người trả giao bóng thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới và luôn điều nhịp bóng cực tốt từ cuối sân, Musetti gần như không có khoảng thời gian nghỉ cần thiết. Chỉ cần bóng qua lại vài lần, Djokovic đã có thể tăng tốc và ép Musetti đánh lỗi từ bên thuận tay.

Musetti có cú backhand một tay (đánh trái một tay) rất mềm mại, xoáy và đẹp mắt. Tuy nhiên, đây lại là nhóm đối thủ mà Djokovic thường xuyên áp đảo. Thống kê chỉ ra rằng trong sự nghiệp, Djokovic thắng 84,5% các trận gặp những tay vợt đánh trái một tay (ngoại trừ Federer). Điều đó cho thấy anh đọc tình huống bóng tốt, đánh bền và ép liên tục vào điểm yếu kỹ thuật của đối thủ.

Tại Athens, cả hai đều chơi tốt. Musetti có thời điểm đạt phong độ cao trong trận bán kết trước Sebastian Korda, nhưng đã phải trải qua những trận đấu kéo dài và mất hai set trên đường vào chung kết. Djokovic thì đi theo phong cách quen thuộc, lạnh lùng, chính xác và cực kỳ hiệu quả. Anh không thua set nào từ đầu giải, và dù đôi lúc có dấu hiệu mệt mỏi, Djokovic lại cho thấy sự lì lợm hoàn hảo ở các điểm quan trọng, điều mà Musetti vẫn đang học hỏi.

Điều kiện sân cứng trong nhà khiến bóng đi nhanh và nảy thấp, phù hợp với khả năng trả bóng, khả năng điều hướng tốc độ và tư duy chiến thuật vượt trội của Djokovic. Musetti bước vào trận đấu với động lực cực lớn, nếu vô địch, anh sẽ chắc suất đến ATP Finals. Nhưng với Djokovic, đây lại là môi trường quen thuộc.

Về mọi mặt Djokovic đều nhỉnh hơn, dù Musetti đang tiến bộ và được kỳ vọng tạo nên bất ngờ, nhưng khoảng cách về bản lĩnh và kinh nghiệm ở trận chung kết vẫn là yếu tố khó san lấp.

Dự đoán kết quả: Novak Djokovic thắng 2-0.

Aryna Sabalenka - Elena Rybakina: Khoảng 23h, 8/11 (chung kết WTA Finals)

Sabalenka và Rybakina, hai tay vợt có lối đánh uy lực bậc nhất WTA đối đầu trong trận chung kết WTA Finals 2025 tại Riyadh (Saudi Arabia). Đây là màn so tài giữa hai “máy bắn phá” thật sự, một bên là sức mạnh bùng nổ của Sabalenka, bên kia là độ chính xác và độ nặng từ những cú bắn phá của Rybakina.

Sabalenka (bên phải) có cơ hội lớn giành chức vô địch WTA Finals 2025

Sabalenka hiện đang dẫn 8-5 trong những lần hai tay vợt đối đầu và cả 13 trận trước đây đều diễn ra trên mặt sân cứng.

Sabalenka đang thể hiện phong độ cực tốt, thắng 3 trận vòng bảng, chỉ thua 1 set trước khi vào chung kết. Ở phía đối diện, Rybakina thi đấu rất chắc tay, ít mắc lỗi và hiếm khi cho đối thủ cơ hội bám đuổi điểm số.

Điểm khác biệt nằm ở khả năng trả giao bóng và di chuyển. Sabalenka di chuyển linh hoạt hơn và trả giao bóng tốt hơn. Khi trận đấu bước vào thời điểm căng thẳng, Sabalenka có xu hướng chơi thăng hoa và chủ động áp đặt thế trận, trong khi Rybakina thường phụ thuộc nhiều vào giao bóng.

Dự đoán kết quả: Sabalenka thắng 2-1.

Cameron Norrie - Learner Tien: Khoảng 22h30, 8/11 (chung kết Moselle Open)

Trận chung kết ATP 250 Moselle Open 2025 tại Metz, Pháp chứng kiến màn đối đầu giữa Cameron Norrie và tài năng trẻ người Mỹ Learner Tien, cả hai đều thuận tay trái. Đây là lần thứ tư trong năm họ chạm trán, và lịch sử đối đầu đang nghiêng về Tien với 2 chiến thắng trong 3 trận đối đầu trước đó.

Tay vợt gốc Việt, Tien (bên phải) chơi ổn định từ đầu giải

Norrie bước vào trận đấu với nhiều nỗ lực nhưng phong độ nhìn chung chưa ổn định. Suốt mùa giải 2025, anh chưa giành được danh hiệu nào và thường xuyên gặp khó khăn ngay từ các vòng đầu ở những giải cấp thấp hơn. Tại Metz, Norrie phải chơi liên tiếp ba trận kéo dài 3 set, điều đó khiến anh tiêu hao thể lực đáng kể và có nguy cơ hụt hơi ở trận đấu quyết định.

Trong khi đó, Tien đang là hiện tượng của ATP mùa này. Mới 19 tuổi, anh leo nhanh trên bảng xếp hạng và gây ấn tượng với lối đánh hiện đại, giao bóng tốt, phòng thủ chắc, chuyển trạng thái nhanh và rất lì lợm trong những pha bóng bền. Tại Metz, Tien vào chung kết với hành trình thuyết phục hơn nhiều so với Norrie, đa số trận đều thắng gọn, gần như không tốn quá nhiều sức.

Điểm khác biệt lớn nằm ở sự ổn định, Norrie kinh nghiệm hơn, nhưng Tien mới là người có phong độ và sự tự tin vượt trội. Hai lần gặp gần nhất, Tien đều thắng nhờ tốc độ và khả năng phản công hiệu quả vào những quả bóng xoáy trái của Norrie, vốn không đủ lực để gây áp lực liên tục.

Với thể lực sung mãn, cảm hứng thi đấu cao và tâm lý thoải mái hơn, Tien có cơ hội lớn để giành danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp.

Dự đoán kết quả: Learner Tien thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis ngày 8/11