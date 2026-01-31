Djokovic cảm ơn Sinner vì cắt mạch thua, ví với chung kết kinh điển gặp Nadal

Novak Djokovic đã xuất sắc đánh bại Jannik Sinner ở bán kết Australian Open, sau trận đấu kéo dài 4 tiếng 12 phút (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4). Trả lời truyền thông, tay vợt người Serbia không giấu nổi cảm giác kinh ngạc, thậm chí so sánh trận đấu này với chung kết Australian Open 2012 kinh điển gặp Rafael Nadal.

Djokovic cắt chuỗi 5 trận toàn thua Sinner

Thời điểm đó, Nole đánh bại "Vua đất nện" sau 5 giờ 53 phút với tỷ số 5–7, 6–4, 6–2, 6(5)–7, 7–5. Không chỉ là trận đấu dài nhất lịch sử Australian Open cũng như trận chung kết Grand Slam dài nhất, nhiều ý kiến cho rằng đây còn là trận đấu tennis hay nhất mọi thời đại.

“Tôi thật sự không biết nói gì lúc này. Cảm giác thật siêu thực. Thi đấu hơn 4 tiếng đồng hồ, lúc đó đã gần 2 giờ sáng (giờ Australia). Tôi nhớ lại trận chung kết năm 2012 với Rafa kéo dài gần 6 tiếng. Cường độ và chất lượng trận đấu hôm nay cực kỳ cao, và tôi biết đó là cách duy nhất để có thể thắng Sinner", Djokovic cho hay.

Không chỉ vậy, Nole còn hài hước tiết lộ đã cảm ơn Sinner vì "tạo điều kiện" cho mình cắt chuỗi 5 thất bại liên tiếp trước đàn em: "Cậu ấy đã thắng tôi 5 trận liên tiếp. Cậu ấy có số điện thoại của tôi, nên tối nay tôi phải đổi số rồi. Đùa vậy thôi, khi ở trên lưới, tôi nói với cậu ấy rằng cảm ơn vì ít nhất đã để tôi thắng 1 trận. Tôi vô cùng tôn trọng cậu ấy – một tay vợt phi thường.

Cậu ấy đẩy bạn tới giới hạn cao nhất, đúng như những gì đã làm với tôi tối nay, nên cậu ấy xứng đáng nhận được tràng pháo tay lớn. Tối nay là một trong những đêm tuyệt vời nhất, nếu không muốn nói là tuyệt vời nhất, về bầu không khí và sự cổ vũ mà tôi từng có ở Australia".