Nghẹt thở đua số 1 thế giới 2025: Sinner có "vũ khí sở trường" để vượt Alcaraz

Cuộc đua giành ngôi số 1 ATP cuối năm 2025 đang nóng lên từng ngày khi Carlos Alcaraz và Jannik Sinner tạo nên thế song mã hấp dẫn để đua vị trí dẫn đầu. Sau khi mùa Grand Slam khép lại với mỗi tay vợt sở hữu hai danh hiệu, câu hỏi lớn đặt ra, Sinner hay Alcaraz sẽ kết thúc năm ở đỉnh bảng xếp hạng?

Cuộc đua số 1 thế giới cuối năm 2025 là chuyện riêng của Alcaraz (bên trái) và Sinner (giữa)

🐎 Song mã đua số 1 thế giới vào cuối năm 2025

Sinner mở màn bằng chức vô địch Australian Open, tiếp đó Alcaraz lên ngôi Roland Garros. Wimbledon chứng kiến tay vợt người Ý ngược dòng lên ngôi, để rồi US Open khép lại với Alcaraz là kẻ cười sau cùng. Bộ đôi này đã gặp nhau trong ba trận chung kết Grand Slam liên tiếp, kỷ lục chưa từng có trong kỷ nguyên Mở (từ 1968).

Đặc biệt, Sinner góp mặt ở cả bốn chung kết mùa này, chứng minh sự ổn định hiếm thấy. Thế nhưng, 65 tuần ngự trị trên ngôi số 1 của anh đã bị Alcaraz chấm dứt sau chung kết US Open, mở màn cho chặng đua nghẹt thở ở giai đoạn cuối năm.

⚖️ Khoảng cách mong manh, áp lực khổng lồ

Hiện Alcaraz đang dẫn trước Sinner 760 điểm trên bảng xếp hạng ATP. Thoạt nhìn, đây là cách biệt không quá lớn, nhưng khi soi vào số điểm phải bảo vệ, sự chênh lệch mới thực sự rõ ràng.

Alcaraz chỉ có 1.000 điểm cần bảo vệ từ nay cho tới cuối năm, chủ yếu đến từ chức vô địch China Open (500 điểm) và tứ kết Thượng Hải Masters (200 điểm). Với phong độ hiện tại, việc giữ vững hay thậm chí vượt qua mốc này hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Sinner phải gánh tới 2.830 điểm, trong đó có hai danh hiệu lớn năm ngoái gồm ngôi vô địch Thượng Hải Masters (1.000) và ATP Finals bất bại (1.500). Nghĩa là, chỉ cần một cú trượt ngã, số điểm anh mất đi có thể khiến khoảng cách với Alcaraz nới rộng tới mức khó san lấp.

Alexander Zverev, Novak Djokovic hay Taylor Fritz vẫn còn hy vọng chen chân vào top đầu, nhưng cuộc đua ngôi số 1 gần như đã khép lại với họ. Zverev chịu áp lực bảo vệ tới 1.730 điểm, Djokovic thì vẫn bỏ ngỏ lịch thi đấu cuối năm. Trong khi đó, Fritz và Shelton chỉ lo tranh suất tay vợt số 1 nước Mỹ.

Nói cách khác, trận chiến cho ngôi số 1 thế giới 2025 thực sự là “sân khấu riêng” của Alcaraz và Sinner.

👑 Ai sẽ nắm giữ ngôi vương cuối năm?

Nếu xét trên mọi yếu tố, phong độ, tinh thần, lịch thi đấu và đặc biệt là gánh nặng điểm số cần bảo vệ, Carlos Alcaraz rõ ràng đang nắm lợi thế lớn nhất để kết thúc mùa giải ở vị trí số 1 thế giới. Anh có nhiều cơ hội tích lũy điểm từ các Masters và ATP Finals, và chịu ít áp lực bảo vệ điểm số so với Sinner.

Tuy nhiên, đừng vội gạch tên tay vợt người Ý. Sinner vốn là “ông vua sân cứng trong nhà”, và loạt giải đấu tại Vienna, Paris cũng như ATP Finals ở Turin thi đấu trong nhà có thể trở thành cú hích tinh thần cho tay vợt Ý. Nếu tái hiện phong độ cuối 2024, khi bất bại tại Finals và thi đấu thăng hoa ở các giải như Paris, Thượng Hải, ngôi đầu rất có thể sẽ quay lại với Sinner.