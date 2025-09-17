Lý do Jannik Sinner khó soán ngôi số 1 thế giới cuối năm của Carlos Alcaraz

Sau khi đăng quang tại US Open 2025, Carlos Alcaraz không chỉ bổ sung Grand Slam thứ sáu vào bộ sưu tập, mà còn chính thức đòi lại ngôi số 1 thế giới từ tay Jannik Sinner. Chiến thắng ở New York đưa anh trở lại đỉnh bảng xếp hạng ATP và quan trọng hơn, tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua đến danh hiệu số 1 thế giới vào cuối năm.

Alcaraz (bên trái) gần như sẽ chiếm cúp số 1 thế giới vào cuối năm 2025

📊 Khoảng cách 760 điểm và bài toán “bảo vệ”

Thống kê từ ATP cho thấy Alcaraz hiện đang hơn Sinner khoảng 760 điểm. Nghe qua tưởng không quá lớn, nhưng thực tế lại là khoảng cách “vàng” bởi sự khác biệt nằm ở số điểm hai tay vợt phải bảo vệ.

Trong phần còn lại của mùa giải, Sinner gánh trên vai tới 2.830 điểm cần giữ, chủ yếu đến từ chức vô địch Shanghai Masters và màn trình diễn chói sáng tại ATP Finals Turin năm ngoái. Ngược lại, Alcaraz chỉ cần giữ 1.000 điểm từ hệ thống. Nói cách khác, nếu cả hai cùng thi đấu ổn định, lợi thế nghiêng hẳn về phía tay vợt người Tây Ban Nha.

🤒 Thể trạng bất ổn của Sinner

Bài toán còn khó hơn cho Sinner sau khi anh buộc phải bỏ dở chung kết Cincinnati vì ốm và sau đó thất bại trong trận đấu lớn nhất mùa ở US Open. Hai thất bại liên tiếp không chỉ khiến điểm số rơi rụng, mà còn đặt ra dấu hỏi về thể lực và sự bền bỉ của tay vợt Ý trong giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải.

Trong khi đó, Alcaraz lại cho thấy sức trẻ, khả năng phục hồi nhanh và bản lĩnh thi đấu bùng nổ ở các trận cầu lớn. Mỗi lần ra sân, anh dường như tìm thêm được năng lượng từ áp lực, thay vì bị áp lực níu chân.

📅 Lịch thi đấu cuối mùa, cửa hẹp cho Sinner

Các giải đấu lớn cuối năm như Beijing Open, Shanghai Masters, Paris Masters và đặc biệt ATP Finals sẽ là nơi cuộc đua ngã ngũ. Trên lý thuyết, Sinner có thể thu hẹp cách biệt nếu vô địch Paris (1.000 điểm) và bảo vệ ngôi vương tại Turin (1.500 điểm). Nhưng kịch bản ấy đồng nghĩa anh phải toàn thắng ở những giải đấu khốc liệt nhất, đồng thời hy vọng Alcaraz sảy chân, điều rất khó xảy ra.

Trong khi đó, Alcaraz chỉ cần duy trì phong độ ổn định. Một vài trận thắng ở Beijing hay Shanghai có thể đủ để anh gần như “khóa cửa” đối thủ, trước khi đặt dấu chấm hết bằng những trận vòng bảng ở Turin (ATP Finals)

🏆 Cuộc đua trong tay Alcaraz

Điểm số, thể trạng và lịch thi đấu đều chống lại Sinner. Ngược lại, Alcaraz sở hữu mọi yếu tố thuận lợi để lần thứ hai khép lại mùa giải ở vị trí số 1 thế giới. “Mỗi khi bước vào sân, tôi không muốn nghĩ quá nhiều về bảng xếp hạng. Điều quan trọng là chiến thắng từng trận đấu và tận hưởng quần vợt”, Alcaraz chia sẻ sau chiến thắng ở US Open.

Thực tế, anh đã và đang làm đúng điều đó. Từng bước một, vừa đủ chắc chắn, vừa đủ bùng nổ. Trong khi Sinner cần một phép màu để bảo vệ ngôi vị, Alcaraz chỉ cần… tiếp tục là chính mình.

Và nếu kịch bản không có biến cố bất ngờ, cái tên Carlos Alcaraz gần như chắc chắn sẽ được khắc vào chiếc cúp số 1 cuối năm.