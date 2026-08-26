Nếu Đình Bắc và Xuân Son bằng số bàn thắng, ai sẽ là Vua phá lưới ASEAN Cup?

Tóm tắt nhanh:

· Đình Bắc và Xuân Son đều đã ghi được 5 bàn trước trận lượt về Chung kết ASEAN Cup 2026.

· Điều lệ ASEAN Cup 2026 có quy định về danh hiệu Vua phá lưới nhưng không nêu tiêu chí phụ khi các cầu thủ bằng số bàn thắng.

· Nhiều cầu thủ có thể cùng nhận danh hiệu Vua phá lưới trong một kỳ ASEAN Cup.

Trước trận Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Đình Bắc và Xuân Son đều đã ghi được 5 bàn thắng và cũng là 2 cầu thủ đang ghi nhiều bàn nhất giải.

Các cầu thủ đều đặt chiến thắng của đội tuyển quốc gia lên trên danh hiệu cá nhân, nhưng sau trận Chung kết lượt về, nếu Đình Bắc và Xuân Son vẫn có số bàn thắng bằng nhau thì ai sẽ nhận được danh hiệu Vua phá lưới?

Đình Bắc và Xuân Son của ĐT Việt Nam. Ảnh: TPO.

Đình Bắc và Xuân Son đang cùng dẫn đầu

Trước trận Chung kết lượt đi, Đình Bắc và Xuân Son đều đã ghi 5 bàn thắng nhưng Đình Bắc còn có 2 pha kiến tạo, theo trang chính thức của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Trong trận Chung kết lượt đi, Đình Bắc đã kiến tạo lần nữa, vậy tổng cộng anh đã có 3 kiến tạo ở giải lần này.

Ở một số giải thì khi nhiều cầu thủ ghi được cùng số bàn thắng, số pha kiến tạo và số phút thi đấu để ghi được số bàn thắng đó sẽ được xét đến khi trao danh hiệu Vua phá lưới/ Chiếc Giày Vàng.

Nhưng trong quy định của giải ASEAN Cup 2026 không nêu tiêu chí phụ để phân định ai được nhận giải Vua phá lưới trong trường hợp từ 2 cầu thủ trở lên ghi số bàn bằng nhau.

HLV Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam. Ảnh: M.D/ TPO.

Nhiều cầu thủ có thể cùng nhận giải Vua phá lưới ở một kỳ ASEAN Cup

Việc 2 cầu thủ (trở lên) cùng nhận danh hiệu Vua phá lưới ở ASEAN Cup không phải chưa từng xảy ra.

Ở giải năm 2022, Nguyễn Tiến Linh của ĐT Việt Nam và Teerasil Dangda của ĐT Thái Lan đã chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới sau khi cùng ghi được 6 bàn thắng, theo Vietnam.vn.

Trước đó, tại giải đấu năm 2020, có tới 4 cầu thủ cùng ghi 4 bàn và cùng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới, theo báo Nhân Dân.

Như vậy, nếu Đình Bắc và Xuân Son vẫn có số bàn thắng bằng nhau sau trận lượt về Chung kết ASEAN Cup 2026, khả năng là cả hai đều nhận được danh hiệu Vua phá lưới, dựa trên cơ sở từ tiền lệ của giải.

ĐT Việt Nam luyện tập cho trận Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với ĐT Thái Lan. Ảnh: M.D/ TPO.

Trận lượt về Chung kết ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 26/8.