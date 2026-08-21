Người đẹp cao 1m77 liên tục gây “bão”, được ví là “Địch Lệ Nhiệt Ba” của làng bi-a

⭐ “Địch Lệ Nhiệt Ba của làng bi-a”

Những năm gần đây, bi-a Trung Quốc xuất hiện nhiều gương mặt nữ trẻ vừa có tài năng vừa sở hữu ngoại hình nổi bật. Trong số đó, Vương Tư Nặc (Wang Sinuo) là cái tên nổi bật nhất.

Nhan sắc và vóc dáng khá điện ảnh của nữ cơ thủ Vương Tư Nặc

Sinh năm 2007, Vương Tư Nặc sở hữu chiều cao khoảng 1m77, vóc dáng thanh thoát cùng gương mặt được nhận xét có nét đẹp vừa ngọt ngào vừa cá tính. Hình ảnh nữ cơ thủ trẻ xuất hiện bên bàn bi-a nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thích bi-a trên toàn thế giới.

Một số truyền thông và người hâm mộ thậm chí ví Vương Tư Nặc là “Địch Lệ Nhiệt Ba của làng bi-a”, bởi cô có ngoại hình nổi bật và thần thái khá cuốn hút trước ống kính. Những hình ảnh đời thường, tập luyện hay thi đấu của người đẹp 19 tuổi thường nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Không chỉ theo đuổi bi-a, Vương Tư Nặc còn được giới thiệu là người mẫu trẻ, đồng thời có sở thích ca hát, nhảy múa và bơi lội.

👑 Tài năng trẻ đáng chú ý của bi-a Trung Quốc

Đằng sau vẻ ngoài nổi bật, Vương Tư Nặc cũng đang cho thấy sự tiến bộ đáng kể về chuyên môn. Cô sớm có cơ hội tiếp xúc với bi-a khi còn nhỏ nhờ ông ngoại kinh doanh câu lạc bộ. Sau đó, Vương Tư Nặc bắt đầu tập luyện nghiêm túc từ khoảng 9 tuổi.

Phong thái thi đấu thu hút ánh nhìn

Có thời điểm cô tạm rời xa bàn bi-a để tập trung cho việc học. Tuy nhiên, sau khi trở lại, Vương Tư Nặc nhanh chóng tạo được dấu ấn tại các giải đấu Chinese 8-ball.

Năm 2026, cô tiếp tục gây chú ý tại Huacai World Open ở Đức Thanh (Chiết Giang, Trung Quốc). Vương Tư Nặc lần lượt vượt qua một số đối thủ đáng chú ý để góp mặt ở tứ kết. Đáng chú ý, giải đấu này có sự góp mặt của nhiều cơ thủ quốc tế. Vương Tư Nặc cũng từng được ghi nhận trong danh sách 32 cơ thủ nội địa góp mặt tại giải.

🚀 Nhan sắc nổi bật, sự nghiệp ngày càng được chú ý

Sự kết hợp giữa tài năng trên bàn bi-a và ngoại hình nổi bật giúp Vương Tư Nặc nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý ngoài phạm vi cộng đồng cơ thủ.

Nữ cơ thủ sở hữu lượng fan lớn

Nhiều video về những màn thi đấu của cô được đăng tải trên các nền tảng video và mạng xã hội. Một số kênh chuyên về bi-a cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh, video thi đấu của nữ cơ thủ sinh năm 2007.

Đặc biệt, phong cách của Vương Tư Nặc tạo nên sự tương phản khá thú vị. Ngoài đời, cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính nhưng khi bước vào bàn đấu, người đẹp lại thể hiện sự tập trung cao độ và phong thái khá mạnh mẽ.

Chiều cao 1m77 cùng đôi chân dài cũng khiến Vương Tư Nặc thường xuyên được nhắc đến với hình ảnh một nữ cơ thủ có vóc dáng như người mẫu. Một số bài viết tại Trung Quốc thậm chí gọi cô là “mỹ thiếu nữ” của làng bi-a và nhấn mạnh sự kết hợp giữa ngoại hình nổi bật với khả năng thi đấu.

Ở tuổi 19, Vương Tư Nặc vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, nữ cơ thủ sinh năm 2007 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của thế hệ mới của bi-a nữ Trung Quốc.