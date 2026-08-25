Trực tiếp bóng chuyền nữ Nhật Bản - Việt Nam: Thử thách cực đại (giải châu Á)

Việt Nam lên tinh thần sau chiến thắng Hong Kong

Sau thất bại 1-3 trước Hàn Quốc ở trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam nhanh chóng lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc). Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lần lượt thắng 25-19, 25-12 và 25-11 để giành 3 điểm quan trọng.

Phạm Hương là tay đập nổi bật nhất trận khi ghi 15 điểm, trong khi đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy đóng góp 12 điểm. Chiến thắng này giúp Việt Nam tạm đứng thứ hai bảng C và tiếp tục rộng cửa cạnh tranh suất vào tứ kết.

Thanh Thúy vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Trước đó, chủ công sinh năm 1997 ghi tới 18 điểm trong trận thua Hàn Quốc. Phong độ của Thanh Thúy sẽ đóng vai trò quan trọng khi Việt Nam phải đối đầu một hàng chắn và hệ thống phòng thủ đẳng cấp thế giới của Nhật Bản.

Nhật Bản phô diễn sức mạnh đáng gờm

Nếu Việt Nam vừa tìm lại cảm giác chiến thắng thì Nhật Bản đang có phong độ gần như hoàn hảo. Đội bóng xứ mặt trời mọc lần lượt đánh bại Hong Kong 3-0 và Hàn Quốc 3-0, qua đó giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận.

Đáng chú ý, Nhật Bản chưa để thua bất kỳ set nào. Trong trận đấu với Hàn Quốc, họ thậm chí phải trải qua set đầu tiên nghẹt thở khi thắng với tỷ số 33-31 trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 3-0.

Nhật Bản sở hữu nhiều ngôi sao đáng chú ý như Mayu Ishikawa, Yoshino Sato, Yukiko Wada, Nanami Seki, Haruyo Shimamura và Airi Miyabe. Sự đồng đều ở nhiều vị trí giúp đội bóng này duy trì sức mạnh ngay cả khi xoay tua đội hình.