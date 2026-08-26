Chung kết Việt Nam - Thái Lan ở Mỹ Đình: Thống kê từ lịch sử & bản lĩnh “nhà vua”

Phấn khích sau chung kết lượt đi

Chiến thắng 2-0 ngay trên thánh địa Rajamangala ở trận chung kết lượt đi đêm 22/8 mang về lợi thế to lớn cho tuyển Việt Nam. Hai khoảnh khắc tỏa sáng xuất thần của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải không chỉ đè bẹp sự kháng cự của đội chủ nhà trận lượt đi mà còn mở ra cánh cửa rộng mở hướng tới chiếc cúp vô địch lần thứ 4.

Quang Hải và Hai Long giúp ĐT Việt Nam có lợi thế lớn sau trận lượt đi chung kết AFF Cup 2026

Kết quả này giúp "Những chiến binh sao vàng" tràn trề cơ hội bảo vệ thành công ngai vàng Đông Nam Á. Viễn cảnh được chứng kiến các tuyển thủ nâng cao chức vô địch trên mặt cỏ Mỹ Đình sau 8 năm khiến hàng triệu người hâm mộ nước nhà thêm phần bay bổng.

Tuy nhiên, đằng sau sự phấn phấn khích, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn cần giữ đôi chân trên mặt đất. Bởi lẽ trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, chính thánh địa Mỹ Đình từng lưu giữ ký ức buồn khi chúng ta tiếp đón đội tuyển Thái.

"Cái dớp" trước đây tại Mỹ Đình

Tuyển Việt Nam đã trải qua hơn 10 năm không biết đến mùi chiến thắng trước Thái Lan khi thi đấu tại Mỹ Đình. Thống kê chỉ ra rằng trong 4 lần 2 đội chạm trán gần nhất tại “chảo lửa” này, kể từ năm 2015, tuyển Việt Nam chỉ thu về 2 trận hòa và chịu 2 thất bại.

Tháng 10/2015, tại vòng loại World Cup 2018, tuyển Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã nhận trái đắng đáng quên 0-3 trước lối chơi ban bật thanh thoát của đối thủ.

4 năm sau, vào tháng 11/2019, dù đang ở đỉnh cao phong độ dưới thời HLV Park Hang Seo, chúng ta cũng chỉ thu về trận hòa nghẹt thở 0-0 trong ngày thủ môn Đặng Văn Lâm xuất thần cản phá quả phạt đền.

Đến trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 diễn ra vào tháng 1/2023, tuyển Việt Nam trải qua trận hòa 2-2 nhọc nhằn. Phải nhờ đến cú ra chân gỡ hòa muộn màng của Vũ Văn Thanh, cùng tình huống sửa sai xuất sắc của Văn Lâm ở những phút cuối, “Những chiến binh Sao vàng” mới tránh khỏi thất bại.

Gần đây nhất, vào tháng 9/2024, trận thua 1-2 ngay tại Mỹ Đình trong cuộc thử nghiệm của HLV Kim Sang Sik (trước thềm AFF Cup 2024) thêm lần giáng đòn mạnh vào tâm lý người hâm mộ.

Nhìn rộng ra trong lịch sử, ngay cả ở chiến tích vô địch Đông Nam Á năm 2008, Việt Nam cũng chỉ có trận hòa 1-1 tại Mỹ Đình nhờ cú đánh đầu của Công Vinh. Rõ ràng, Mỹ Đình vẫn là thách thức với ĐT Việt Nam khi đối đầu "Voi chiến".

Nhà vô đich sẽ khẳng định bản lĩnh

Sự cẩn trọng của Việt Nam càng trở nên có cơ sở khi nhìn vào lịch sử ASEAN Cup. Kể từ khi giải đấu áp dụng thể thức hai lượt trận ở vòng knockout, Thái Lan chính là đội bóng duy nhất trong lịch sử từng thực hiện thành công màn lội ngược dòng ở trận chung kết sau khi để thua ở lượt đi.

Lần duy nhất đó diễn ra vào năm 2016. Thời điểm này, dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak Senamuang, Thái Lan để thua Indonesia 1-2 ở lượt đi trên sân khách, nhưng đã thi đấu bùng nổ ở lượt về tại Bangkok để thắng 2-0, qua đó lật ngược thế cờ với tổng tỷ số 3-2 để lên ngôi vô địch.

Dù thực tế, việc lội ngược dòng khi đã để thua cách biệt 2 bàn ở lượt đi trên sân nhà là nhiệm vụ cực kỳ khắc nghiệt. Thống kê giải đấu cho thấy chưa từng có đội bóng nào thua lượt đi trên sân nhà mà có thể lật ngược thế cờ để bước lên ngai vàng. Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi con số chỉ mang tính chất tham khảo cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Trận chung kết lượt về vào tối nay tại Mỹ Đình chính là thời điểm để tuyển Việt Nam khẳng định bản lĩnh. Một kết quả hòa hoặc thậm chí thất bại tối thiểu vẫn đủ để đưa chúng ta lên ngôi vô địch ở sân chơi Đông Nam Á năm nay.

Nhưng hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Kim Sang Sik xác định bước vào trận quyết đấu với sự tập trung tối đa và một cái đầu lạnh. Chiến thắng trọn vẹn sẽ là lời khẳng định đanh thép cho vị thế số 1 khu vực, đồng thời cũng xóa bỏ luôn "cái dớp" Mỹ Đình đã ám ảnh người hâm mộ suốt 1 thập kỷ đằng đẵng.