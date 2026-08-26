MU tăng tốc chuyển nhượng: Sau Baleba, hỏi mua sao Brighton 40 triệu bảng

MU chiêu mộ xong Baleba, nhắm tiếp một cầu thủ Brighton

Manchester United được cho là sắp ký hợp đồng với cầu thủ xuất sắc nhất Brighton mùa trước với giá 40 triệu bảng. Và việc Brighton chuẩn bị chiêu mộ một cầu thủ cùng vị trí càng củng cố khả năng thương vụ này sẽ xảy ra.

MU chính thức chiêu mộ Baleba

Brighton vốn không xa lạ với việc mất những ngôi sao hàng đầu. Carlos Baleba vừa chính thức gia nhập đội chủ sân Old Trafford với mức phí được cho là vào khoảng 65 triệu bảng, kèm 5 triệu bảng phụ phí.

Trong khi đó, tiền vệ cánh phải Yankuba Minteh cũng có thể rời sân Amex. Liverpool đang nghiêm túc cân nhắc đưa ra lời đề nghị thứ ba trị giá 65-70 triệu bảng, với hy vọng đây sẽ là mức giá đủ để thuyết phục Brighton nhả người.

Tuy nhiên, dù Baleba và Minteh đều là những cầu thủ chất lượng, người giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Brighton mùa giải trước lại là Ferdi Kadioglu.

Theo những thông tin gây bất ngờ, Kadioglu mới là hậu vệ trái mà MU chuẩn bị chiêu mộ, bất chấp đội bóng này vẫn dành sự quan tâm cho Lewis Hall và Alejandro Balde.

MU tiếp tục nhắm đến Ferdi Kadioglu

Kadioglu có thể cập bến Old Trafford với giá 40 triệu bảng

Trang AS Marca của Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải trên X: “Manchester United sắp chiêu mộ hậu vệ trái người Thổ Nhĩ Kỳ 26 tuổi Ferdi Kadioglu từ Brighton với giá 40 triệu bảng. Theo thỏa thuận, 10% số tiền này sẽ được chuyển vào túi Fenerbahce, tương đương 4,7 triệu euro”.

Không có gì bí mật khi MU muốn bổ sung một hậu vệ trái trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, nhằm cạnh tranh vị trí và về lâu dài thay thế Luke Shaw.

Lewis Hall được xem là mục tiêu hàng đầu của MU, nhưng Newcastle kiên quyết không cân nhắc bán cầu thủ này. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã lần lượt chia tay Bruno Guimaraes, Sandro Tonali và Anthony Gordon trong thời gian qua và không muốn tiếp tục mất thêm trụ cột.

HLV Matthias Jaissle của Newcastle cũng khẳng định “không có cơ hội” Hall ra đi khi được hỏi về tương lai cầu thủ này vào cuối tuần trước.

Bên cạnh đó, MU đã liên hệ với người đại diện của Balde là Jorge Mendes. “Siêu cò” người Bồ Đào Nha được cho là đang tích cực tìm kiếm những cơ hội mới cho thân chủ.

Ferdi Kadioglu tỏa sáng trong màu áo Brighton

Brighton sắp đón hậu vệ trái mới, hé lộ khả năng Kadioglu ra đi?

Dù vậy, thông tin Kadioglu gia nhập MU từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được các phóng viên và hãng tin lớn xác nhận. Tuy nhiên, có một chi tiết cho thấy những tin đồn này có thể chứa đựng phần nào sự thật: Brighton được cho là đã đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ trái Jaouen Hadjam.

Nhà báo Sacha Tavolieri viết trên X: “Brighton và Young Boys BSC đã đạt thỏa thuận trị giá 12 triệu euro cho Jaouen Hadjam. CLB Thụy Sĩ cũng sẽ nhận thêm một số khoản phụ phí. Hadjam sẽ ký hợp đồng với Brighton đến tháng 6/2031. Hadjam dự kiến bay sang Anh trong 24 giờ tới để hoàn tất thương vụ”.

Nếu thương vụ Hadjam được hoàn tất, Brighton sẽ có thêm một lựa chọn đáng chú ý bên hành lang trái. Điều này càng làm dấy lên khả năng Kadioglu có thể rời sân AMEX để chuyển sang khoác áo MU với mức phí 40 triệu bảng.