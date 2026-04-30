10 "cỗ máy" kiếm tiền nhiều nhất lịch sử boxing: Mayweather không có đối thủ

Dù sức hút của quyền anh có phần biến động trong những năm gần đây trước sự nổi lên của MMA, nhưng thu nhập của các võ sĩ hàng đầu vẫn là con số mơ ước. Bên cạnh những khoản tiền thưởng hàng triệu đô la từ các trận đấu, họ còn xây dựng những đế chế kinh doanh và hợp đồng quảng cáo béo bở. Dưới đây là Top 10 "cỗ máy kiếm tiền" vĩ đại nhất lịch sử Boxing:

Sugar Ray Leonard - 120 triệu USD

Một trong những cái tên vĩ đại nhất mọi thời đại. Leonard giải nghệ với thành tích 36-3-1 (25 KO) và được xem là "tiêu chuẩn vàng" của quyền anh kỹ thuật. Bên cạnh tiền thưởng thi đấu, ông còn làm giàu nhờ công việc diễn giả truyền cảm hứng và các hợp đồng đại diện thương hiệu.

Oleksandr Usyk - 120 triệu USD

Võ sĩ xuất sắc bậc nhất thế hệ hiện đại. Usyk sở hữu bảng thành tích hoàn hảo 24-0-0 và là nhà vô địch thống nhất đai ở cả hai hạng Cruiserweight và Heavyweight (hạng nặng). Với vị thế nhà vua hạng nặng hiện tại, khối tài sản của Usyk dự kiến sẽ còn tăng mạnh nhờ những trận siêu đại chiến sắp tới.

Lennox Lewis - 140 triệu USD

Biểu tượng sức mạnh của hạng nặng. Sau khi giành HCV Olympic 1988 cho Canada, Lewis chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp và có một sự nghiệp lẫy lừng. Cựu nhà vô địch hạng nặng thống nhất đai giải nghệ với thành tích 41-2-1 và 32 cú knock-out.

Anthony Joshua - 150 triệu USD

Một trong những ngôi sao hạng nặng nổi tiếng nhất kỷ nguyên này. Rất ít võ sĩ có sức hút thương mại lớn như AJ. Là cựu vương hạng nặng 2 lần, Joshua kiếm bộn tiền từ các hợp đồng quảng cáo khổng lồ. Tài sản của tay đấm người Anh chắc chắn sẽ tăng thêm sau trận đấu đình đám sắp tới với Jake Paul.

Tyson Fury - 160 triệu USD

"Gypsy King" (Vua Digan) là một cá tính độc nhất vô nhị. Với kỹ năng thượng thừa và khả năng giải trí đỉnh cao, Fury đã tham gia vào những trận đấu có doanh thu khổng lồ trước Klitschko, Wilder hay Usyk. Không ngạc nhiên khi anh sở hữu khối tài sản lên tới 160 triệu USD.

Oscar De La Hoya - 200 triệu USD

Thành công trên sàn đấu (vô địch 6 hạng cân, HCV Olympic) chỉ là một phần. Oscar De La Hoya thực sự làm giàu nhờ vai trò ông bầu. Công ty Golden Boy Promotions của ông đã tổ chức những sự kiện lớn nhất lịch sử quyền anh gần đây, giúp ông lọt vào top 5 người giàu nhất.

Manny Pacquiao - 220 triệu USD

Biểu tượng toàn cầu của Philippines. "Pacman" là võ sĩ duy nhất trong lịch sử vô địch thế giới ở 8 hạng cân khác nhau. Sự bền bỉ đáng kinh ngạc (vừa đấu với Mario Barrios ở tuổi 46) cùng sức hút thương mại khủng khiếp đã giúp Pacquiao xây dựng một đế chế kinh doanh vững chắc.

Canelo Alvarez - 300 triệu USD

Gương mặt đại diện của quyền anh thế giới trong hơn một thập kỷ qua. Canelo chưa bao giờ né tránh thử thách và luôn mang lại những trận đấu có doanh thu cao ngất ngưởng. Bên cạnh tiền thi đấu, siêu sao người Mexico còn mở rộng đầu tư kinh doanh mạnh mẽ, đưa tài sản vượt mốc 300 triệu USD.

George Foreman - 300 triệu USD

Một trường hợp thú vị. Foreman có hai sự nghiệp lẫy lừng: một huyền thoại trên sàn đấu và một doanh nhân tài ba. Ông kiếm được khối tài sản khổng lồ không chỉ nhờ những cú đấm mà còn nhờ thương hiệu George Foreman Grill (vỉ nướng), một sản phẩm gia dụng trở thành cái tên quen thuộc tại mọi gia đình Mỹ.

Floyd Mayweather - 400 triệu USD

Không ai xứng đáng với vị trí số 1 hơn người có biệt danh là "Money" (Tiền). Mayweather là võ sĩ thu hút khán giả lớn nhất lịch sử, giải nghệ với thành tích 50-0-0 hoàn hảo. Ngoài sàn đấu, anh là một nhà đầu tư sắc sảo với hàng loạt dự án kinh doanh. Với tổng thu nhập sự nghiệp hơn 1 tỷ USD và tài sản ròng 400 triệu USD, Mayweather chính là "Vua tiền" của làng quyền anh.

