Trực tiếp bóng đá U17 Saudi Arabia - U17 Trung Quốc: Sau may mắn là cú sốc? (U17 châu Á)
(0h, 16/5, tứ kết U17 châu Á) U17 Trung Quốc đã khá may mắn vượt qua vòng bảng và giờ là cơ hội để họ gây sốc trước đội chủ nhà được đánh giá mạnh hơn.
0h, 16/5 | Sân A, King Abdullah Sports City
Điểm
Musa Al-Eid
Al-Huwiri
Al-Yami
Maimani
Al-Hashim
Sharahili
Al-Dawsari
Siraj
Al-Shamrani
Bayomi
Al-Buri
Điểm
Zhu Yuxuan
Jin Yucheng
Nan Zixun
Li Junpeng
Wang Xiuhao
Kuang Zhaolei
Xie Jin
Wan Xiang
Zhou Yunuo
Shuai Weihao
Zhao Songyuan
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đội U17 Saudi Arabia với tư cách đội đứng đầu bảng A kiêm chủ nhà của giải sẽ dè chừng trước khả năng gây ra bất ngờ từ phía U17 Trung Quốc, đội đã đoạt ngôi nhì bảng B. Đây sẽ là cuộc gặp của hai đội đều đã từng đoạt chức vô địch trong quá khứ.
Mặc dù thua U17 Indonesia và U17 Nhật Bản, U17 Trung Quốc đã bất ngờ đánh bại U17 Qatar ở vòng bảng và giành vé vào tứ kết nhờ hơn hiệu số với cả 2 đội đã thắng mình. U17 Trung Quốc không được kỳ vọng sẽ vượt qua tứ kết trước đối thủ mạnh hơn hẳn, tuy nhiên họ đã đoạt vé dự World Cup nên không còn gánh nặng tâm lý.
U17 Saudi Arabia không mấy khó khăn vượt qua 2 đối thủ Đông Nam Á ở vòng bảng (Thái Lan & Myanmar) nhưng đã bị cầm hòa 5-5 trước U17 Tajikistan. Kết quả trận đó cho thấy sự mong manh trong phòng ngự của đội tuyển này.
FIFA xác nhận lễ bốc thăm VCK U17 World Cup 2026 sẽ được tổ chức ngày 21/5 tại Zurich (Thụy Sĩ). Với việc nhiều khả năng nằm ở nhóm hạt giống số 4,...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/05/2026 15:49 PM (GMT+7)