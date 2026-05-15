Trực tiếp bóng đá U17 Saudi Arabia - U17 Trung Quốc: Sau may mắn là cú sốc? (U17 châu Á)

0h, 16/5 | Sân A, King Abdullah Sports City U17 Saudi Arabia 0 - 0 U17 Trung Quốc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U17 Saudi Arabia vs U17 Trung Quốc U17 Trung Quốc Điểm Musa Al-Eid Al-Huwiri Al-Yami Maimani Al-Hashim Sharahili Al-Dawsari Siraj Al-Shamrani Bayomi Al-Buri Điểm Zhu Yuxuan Jin Yucheng Nan Zixun Li Junpeng Wang Xiuhao Kuang Zhaolei Xie Jin Wan Xiang Zhou Yunuo Shuai Weihao Zhao Songyuan Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U17 Saudi Arabia U17 Saudi Arabia U17 Trung Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Musa Al-Eid, Al-Huwiri, Al-Yami, Maimani, Al-Hashim, Sharahili, Al-Dawsari, Siraj, Al-Shamrani, Bayomi, Al-Buri Zhu Yuxuan, Jin Yucheng, Nan Zixun, Li Junpeng, Wang Xiuhao, Kuang Zhaolei, Xie Jin, Wan Xiang, Zhou Yunuo, Shuai Weihao, Zhao Songyuan

Đội U17 Saudi Arabia với tư cách đội đứng đầu bảng A kiêm chủ nhà của giải sẽ dè chừng trước khả năng gây ra bất ngờ từ phía U17 Trung Quốc, đội đã đoạt ngôi nhì bảng B. Đây sẽ là cuộc gặp của hai đội đều đã từng đoạt chức vô địch trong quá khứ.

Mặc dù thua U17 Indonesia và U17 Nhật Bản, U17 Trung Quốc đã bất ngờ đánh bại U17 Qatar ở vòng bảng và giành vé vào tứ kết nhờ hơn hiệu số với cả 2 đội đã thắng mình. U17 Trung Quốc không được kỳ vọng sẽ vượt qua tứ kết trước đối thủ mạnh hơn hẳn, tuy nhiên họ đã đoạt vé dự World Cup nên không còn gánh nặng tâm lý.

U17 Saudi Arabia không mấy khó khăn vượt qua 2 đối thủ Đông Nam Á ở vòng bảng (Thái Lan & Myanmar) nhưng đã bị cầm hòa 5-5 trước U17 Tajikistan. Kết quả trận đó cho thấy sự mong manh trong phòng ngự của đội tuyển này.