Bà xã Lionel Messi khoe vóc dáng ấn tượng

Trên Instagram gần 40 triệu người dõi theo, Antonela Roccuzzo đăng tải hình ảnh tại phòng gym trong bộ đồ tập ôm sát tôn đường cong. Người đẹp 37 tuổi gây ấn tượng với cơ bụng 1-1, vòng ba gợi cảm.

Bà xã Lionel Messi khoe đường cong gợi cảm ở tuổi U40.

Antonela cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình đồng hồ thông minh, cho thấy cô vừa hoàn thành buổi tập kéo dài 90 phút.

Bức ảnh nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ lại trên mạng xã hội, kèm nhiều lời khen ngợi vóc dáng của cô. Một số bình luận viết: "Antonela là nữ hoàng", "Messi chiến thắng cả trong và ngoài sân cỏ" hay "Cô ấy xây dựng được thân hình thật đáng kinh ngạc".

Bà xã Messi gần đây trở thành gương mặt đại diện toàn cầu cho thương hiệu mỹ phẩm Anastasia Beverly Hills. Nhà sáng lập hãng ca ngợi cô là hiện thân của "sự tự tin, chính trực và tinh thần trao quyền cho phụ nữ". Sau khi đảm nhận vai trò mới, Antonela tiếp tục duy trì chế độ tập luyện nghiêm túc, giữ sắc vóc quyến rũ.

Antonela Roccuzzo khoe dáng bên hồ bơi vào tháng trước.

Trong vai trò đại sứ, Antonela cho biết cô yêu thích Anastasia Beverly Hills không chỉ vì chất lượng sản phẩm còn bởi thông điệp đề cao sự tự tin. Người đẹp bày tỏ niềm vinh dự khi hợp tác với thương hiệu mình tin dùng hằng ngày và mong muốn chia sẻ nhiều hơn về thói quen làm đẹp cá nhân.

Antonela và Lionel Messi quen biết nhau từ thuở nhỏ tại quê nhà Rosario, Argentina. Họ bắt đầu hẹn hò khi còn là thiếu niên và kết hôn vào năm 2017. Vợ chồng Messi hiện có ba con trai: Thiago, Mateo và Ciro. Gia đình danh thủ đang sinh sống tại Miami sau khi Messi gia nhập CLB Inter Miami CF, thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Messi và vợ, Antonela Roccuzzo.