Ngoại hạng Anh thất thế ở Cúp C1: Quá giàu cũng là "cái tội", hàng tỷ bảng vô nghĩa

Mệt mỏi không phải lời giải thích duy nhất

Cho đến cách đây một tuần, quan điểm phổ biến cho rằng Ngoại hạng Anh có thể có ba, thậm chí bốn trong số sáu đại diện sẽ góp mặt ở tứ kết Champions League. Nhưng giờ đây, việc có một hoặc hai đội lọt vào vòng này cũng đã là may mắn.

Các đội bóng Anh thê thảm ở lượt đi vòng 1/8 Champions League

Sự thay đổi chóng mặt ấy chỉ diễn ra trong vòng 48 giờ. Đây cũng là điều làm nên sự hấp dẫn và khó lường cho Champions League.

Nhiều ý kiến cho rằng các đội bóng Anh mệt mỏi do lịch thi đấu dày đặc. Quả thực, các giải đấu nội địa tại Anh khắc nghiệt hơn so với nhiều giải đấu châu Âu khác. Ví dụ, Pháp đã bỏ Cúp Liên đoàn từ năm 2020 và Ligue 1 chỉ còn 18 đội từ năm 2023, tương tự Bundesliga. Điều đó đồng nghĩa với việc các CLB ở những giải đấu này có ít trận đấu hơn.

Tuy vậy, đây chỉ là một phần của câu chuyện. Những đội bóng lớn như PSG hay Bayern Munich vẫn phải thi đấu tại Club World Cup mùa hè trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bayern thậm chí còn mất ngôi sao quan trọng thứ hai trong đội là Jamal Musiala vì chấn thương trong trận gặp PSG tại Atlanta.

PSG cũng không hề bất khả chiến bại. Đội bóng này từng suýt bị loại ở vòng play-off và chỉ vượt qua Monaco với tổng tỷ số sít sao 5-4 dù có lợi thế hơn người trong hơn một giờ thi đấu.

Những vấn đề chiến lược và nhân sự

PSG sa sút một phần đến từ quyết định để thủ môn Gianluigi Donnarumma ra đi. Người thay thế Lucas Chevalier sau đó mất vị trí vào tay Matvei Safonov, và màn trình diễn của thủ môn người Nga trước Chelsea cho thấy rõ sự thiếu chắc chắn.

Man City thất bại tan nát trên sân của Real Madrid

Ở Tây Ban Nha, Real Madrid cũng không ở trạng thái hoàn hảo. Họ từng bị Benfica đánh bại 4-2 ở lượt cuối vòng bảng và phải bước vào vòng play-off. Quyết định thay HLV Xabi Alonso bằng HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa từng khiến nhiều người nghi ngờ.

Thế nhưng, Real Madrid vẫn đánh bại Manchester City 3-0 tại Bernabeu với cú hat-trick của Federico Valverde. Đó là kết quả thậm chí còn đậm hơn những chiến thắng trước Man City dưới thời các HLV danh tiếng như Zinedine Zidane hay Carlo Ancelotti.

Hơn thế, Real Madrid đạt được kết quả ấn tượng đó trong bối cảnh thiếu vắng Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrygo và hàng loạt trụ cột khác nữa. Đội hình ra sân của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thậm chí còn có những cái tên ít người biết như Thiago Pinar.

Tiền nhiều nhưng tiêu sai

Một sự thật khó chấp nhận đối với các CLB Ngoại hạng Anh là họ đang lãng phí lợi thế tài chính khổng lồ của mình.

Mùa hè vừa qua, tổng số tiền mà các CLB Premier League chi ra còn nhiều hơn tổng chi tiêu của Serie A, Bundesliga, La Liga và Ligue 1 cộng lại. Với nguồn lực như vậy, họ lẽ ra phải đủ khả năng xoay vòng đội hình để giảm tải lịch thi đấu.

Chelsea đã chi rất nhiều tiền, nhưng đội hình vẫn thủng lỗ chỗ

Manchester City là ví dụ điển hình. Khi nhận ra chu kỳ đội hình gặp vấn đề, họ chi tới 218 triệu euro trong tháng 1 năm ngoái và thêm 95 triệu euro trong tháng 1 năm nay. Trong số đó có những bản hợp đồng được đánh giá là "bom tấn" như Antoine Semenyo hay Marc Guehi.

Tuy nhiên, nhiều thương vụ lại cho thấy sự thiếu hợp lý. Man City đã chi hàng chục triệu euro cho các trung vệ như Abdukodir Khusanov và Vitor Reis trước khi tiếp tục mang về Guehi, dù trong đội đã có nhiều phương án. Tình hình ở vị trí thủ môn cũng gây khó hiểu khi James Trafford được ký hợp đồng để thay thế Ederson, nhưng sau đó CLB lại chiêu mộ thêm Donnarumma.

Chelsea thậm chí còn chi hơn 1 tỷ bảng dưới thời chủ sở hữu Todd Boehly. Tuy vậy, đội bóng này vẫn tồn tại những dấu hỏi lớn ở các vị trí quan trọng như thủ môn, trung vệ và tiền đạo cắm. Đó là điều khó chấp nhận khi họ vừa ghi nhận khoản lỗ trước thuế lớn nhất lịch sử bóng đá Anh.

Khi sức mạnh tài chính không được tận dụng

Các CLB Premier League có đội hình dày chưa từng thấy, được phép sử dụng năm quyền thay người mỗi trận và sở hữu nguồn lực vượt trội so với phần còn lại của châu Âu. Nhưng lợi thế đó không được chuyển hóa thành hiệu quả thực tế.

Arsenal, chẳng hạn, vẫn có thể tung ra đội hình dự bị với những ngôi sao đắt giá như Kai Havertz hay thủ môn Kepa Arrizabalaga. Tuy vậy, họ vẫn gặp khó trước Bayer Leverkusen đang trong giai đoạn chuyển giao.

Trong khi đó, Liverpool gây thất vọng khi thất bại trước Galatasaray. Nên nhớ, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hiện có nhiều cầu thủ từng không có chỗ đứng ở Ngoại hạng Anh như Davinson Sanchez hay Lucas Torreira.

Những kết quả ấy cho thấy vấn đề không nằm ở việc đội bóng Anh chạy ít hơn hay yếu thể lực hơn. Như HLV Luis Enrique từng nói: chiến thắng hay thất bại không thể được giải thích đơn giản bằng yếu tố thể lực.

Bóng đá đỉnh cao là tổng hòa của chiến thuật, cách xây dựng đội hình, chiến lược chuyển nhượng và cách vận hành cả một CLB.

Nói cách khác, thất bại của các đội bóng Ngoại hạng Anh tại châu Âu không chỉ là câu chuyện về sự mệt mỏi. Trong bối cảnh họ sở hữu nguồn tài chính vượt trội, nguyên nhân sâu xa hơn nằm ở việc chi tiêu thiếu hiệu quả, đội hình mất cân bằng và những quyết định chiến lược sai lầm.

Khi tiền được sử dụng không đúng cách, ngay cả những đội bóng giàu nhất cũng có thể trở nên mong manh trên sân chơi châu lục.