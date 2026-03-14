Ngoại hạng Anh thất thế ở Cúp C1: Quá giàu cũng là "cái tội", hàng tỷ bảng vô nghĩa

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Ngoại hạng Anh thất thế ở Cúp C1: Quá giàu cũng là "cái tội", hàng tỷ bảng vô nghĩa

Cup C1 - Champions League 2025/26 Arsenal Manchester City

Chỉ một tuần trước, nhiều người còn tin rằng các CLB Ngoại hạng Anh sẽ áp đảo vòng tứ kết Champions League. Nhưng trong vòng 48 giờ, kịch bản ấy đảo chiều hoàn toàn. Lý do được nhắc đến nhiều nhất là lịch thi đấu dày đặc, song thực tế có phải như vậy?

  

Mệt mỏi không phải lời giải thích duy nhất

Cho đến cách đây một tuần, quan điểm phổ biến cho rằng Ngoại hạng Anh có thể có ba, thậm chí bốn trong số sáu đại diện sẽ góp mặt ở tứ kết Champions League. Nhưng giờ đây, việc có một hoặc hai đội lọt vào vòng này cũng đã là may mắn.

Sự thay đổi chóng mặt ấy chỉ diễn ra trong vòng 48 giờ. Đây cũng là điều làm nên sự hấp dẫn và khó lường cho Champions League.

Nhiều ý kiến cho rằng các đội bóng Anh mệt mỏi do lịch thi đấu dày đặc. Quả thực, các giải đấu nội địa tại Anh khắc nghiệt hơn so với nhiều giải đấu châu Âu khác. Ví dụ, Pháp đã bỏ Cúp Liên đoàn từ năm 2020 và Ligue 1 chỉ còn 18 đội từ năm 2023, tương tự Bundesliga. Điều đó đồng nghĩa với việc các CLB ở những giải đấu này có ít trận đấu hơn.

Tuy vậy, đây chỉ là một phần của câu chuyện. Những đội bóng lớn như PSG hay Bayern Munich vẫn phải thi đấu tại Club World Cup mùa hè trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bayern thậm chí còn mất ngôi sao quan trọng thứ hai trong đội là Jamal Musiala vì chấn thương trong trận gặp PSG tại Atlanta.

PSG cũng không hề bất khả chiến bại. Đội bóng này từng suýt bị loại ở vòng play-off và chỉ vượt qua Monaco với tổng tỷ số sít sao 5-4 dù có lợi thế hơn người trong hơn một giờ thi đấu.

Những vấn đề chiến lược và nhân sự

PSG sa sút một phần đến từ quyết định để thủ môn Gianluigi Donnarumma ra đi. Người thay thế Lucas Chevalier sau đó mất vị trí vào tay Matvei Safonov, và màn trình diễn của thủ môn người Nga trước Chelsea cho thấy rõ sự thiếu chắc chắn.

Ở Tây Ban Nha, Real Madrid cũng không ở trạng thái hoàn hảo. Họ từng bị Benfica đánh bại 4-2 ở lượt cuối vòng bảng và phải bước vào vòng play-off. Quyết định thay HLV Xabi Alonso bằng HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa từng khiến nhiều người nghi ngờ.

Thế nhưng, Real Madrid vẫn đánh bại Manchester City 3-0 tại Bernabeu với cú hat-trick của Federico Valverde. Đó là kết quả thậm chí còn đậm hơn những chiến thắng trước Man City dưới thời các HLV danh tiếng như Zinedine Zidane hay Carlo Ancelotti.

Hơn thế, Real Madrid đạt được kết quả ấn tượng đó trong bối cảnh thiếu vắng Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrygo và hàng loạt trụ cột khác nữa. Đội hình ra sân của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thậm chí còn có những cái tên ít người biết như Thiago Pinar.

Tiền nhiều nhưng tiêu sai

Một sự thật khó chấp nhận đối với các CLB Ngoại hạng Anh là họ đang lãng phí lợi thế tài chính khổng lồ của mình.

Mùa hè vừa qua, tổng số tiền mà các CLB Premier League chi ra còn nhiều hơn tổng chi tiêu của Serie A, Bundesliga, La Liga và Ligue 1 cộng lại. Với nguồn lực như vậy, họ lẽ ra phải đủ khả năng xoay vòng đội hình để giảm tải lịch thi đấu.

Manchester City là ví dụ điển hình. Khi nhận ra chu kỳ đội hình gặp vấn đề, họ chi tới 218 triệu euro trong tháng 1 năm ngoái và thêm 95 triệu euro trong tháng 1 năm nay. Trong số đó có những bản hợp đồng được đánh giá là "bom tấn" như Antoine Semenyo hay Marc Guehi.

Tuy nhiên, nhiều thương vụ lại cho thấy sự thiếu hợp lý. Man City đã chi hàng chục triệu euro cho các trung vệ như Abdukodir Khusanov và Vitor Reis trước khi tiếp tục mang về Guehi, dù trong đội đã có nhiều phương án. Tình hình ở vị trí thủ môn cũng gây khó hiểu khi James Trafford được ký hợp đồng để thay thế Ederson, nhưng sau đó CLB lại chiêu mộ thêm Donnarumma.

Chelsea thậm chí còn chi hơn 1 tỷ bảng dưới thời chủ sở hữu Todd Boehly. Tuy vậy, đội bóng này vẫn tồn tại những dấu hỏi lớn ở các vị trí quan trọng như thủ môn, trung vệ và tiền đạo cắm. Đó là điều khó chấp nhận khi họ vừa ghi nhận khoản lỗ trước thuế lớn nhất lịch sử bóng đá Anh.

Khi sức mạnh tài chính không được tận dụng

Các CLB Premier League có đội hình dày chưa từng thấy, được phép sử dụng năm quyền thay người mỗi trận và sở hữu nguồn lực vượt trội so với phần còn lại của châu Âu. Nhưng lợi thế đó không được chuyển hóa thành hiệu quả thực tế.

Ngoại hạng Anh thất thế ở Cúp C1: Quá giàu cũng là "cái tội", hàng tỷ bảng vô nghĩa - 4

Arsenal, chẳng hạn, vẫn có thể tung ra đội hình dự bị với những ngôi sao đắt giá như Kai Havertz hay thủ môn Kepa Arrizabalaga. Tuy vậy, họ vẫn gặp khó trước Bayer Leverkusen đang trong giai đoạn chuyển giao.

Trong khi đó, Liverpool gây thất vọng khi thất bại trước Galatasaray. Nên nhớ, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hiện có nhiều cầu thủ từng không có chỗ đứng ở Ngoại hạng Anh như Davinson Sanchez hay Lucas Torreira.

Những kết quả ấy cho thấy vấn đề không nằm ở việc đội bóng Anh chạy ít hơn hay yếu thể lực hơn. Như HLV Luis Enrique từng nói: chiến thắng hay thất bại không thể được giải thích đơn giản bằng yếu tố thể lực.

Bóng đá đỉnh cao là tổng hòa của chiến thuật, cách xây dựng đội hình, chiến lược chuyển nhượng và cách vận hành cả một CLB.

Nói cách khác, thất bại của các đội bóng Ngoại hạng Anh tại châu Âu không chỉ là câu chuyện về sự mệt mỏi. Trong bối cảnh họ sở hữu nguồn tài chính vượt trội, nguyên nhân sâu xa hơn nằm ở việc chi tiêu thiếu hiệu quả, đội hình mất cân bằng và những quyết định chiến lược sai lầm.

Khi tiền được sử dụng không đúng cách, ngay cả những đội bóng giàu nhất cũng có thể trở nên mong manh trên sân chơi châu lục.

Ngoại hạng Anh thất thế ở Cúp C1: Quá giàu cũng là "cái tội", hàng tỷ bảng vô nghĩa - 5

8

Arsenal - Man City 22.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/03
Thể lệ
6 ông lớn Ngoại hạng Anh thê thảm ở Cúp C1, MU - Liverpool - Chelsea lo đua top 4
6 ông lớn Ngoại hạng Anh thê thảm ở Cúp C1, MU - Liverpool - Chelsea lo đua top 4

Những thất bại tan nát của các đội bóng Anh ở châu Âu có nguy cơ gây ảnh hưởng lớn đến cuộc đua tại giải Ngoại hạng Anh. MU, Liverpool, Chelsea và...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/03/2026 15:25 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN