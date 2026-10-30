Buộc dây kéo con trai 9 tuổi chạy half marathon

Những đoạn video ghi lại cảnh người cha dùng dây nối với con trai tại cuộc thi half marathon ở Trịnh Châu đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, gây tranh cãi gay gắt. Trong video, sợi dây được buộc quanh eo cậu bé, đầu còn lại do người cha chạy phía trước giữ. Đứa trẻ tỏ ra chật vật, liên tục phải gắng sức để theo kịp tốc độ của cha.

Người đàn ông dùng dây nối với con trai chạy half marathon tại giải Zhengzhou Marathon 2026. Ảnh: Douyin

Sự việc xảy ra tại Zhengzhou Marathon 2026, giải chạy thu hút khoảng 25.000 người tham gia, xuất phát gần hồ Như Ý ở khu thương mại trung tâm Trịnh Đông, tỉnh Hà Nam.

Một số người dùng mạng xã hội ngạc nhiên trước sức bền của cậu bé, nhưng phần lớn lên án hành động của người cha. Họ cho rằng việc buộc dây kéo một đứa trẻ mới 9 tuổi chạy đường dài không chỉ vi phạm quy định của giải mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Theo tờ Đại Phong Tân Văn, sau cuộc đua, người cha còn đăng lên tài khoản mạng xã hội cá nhân bức ảnh ăn mừng hoàn thành cuộc thi cùng con trai. Một nữ VĐV ghi lại video cho biết khi bắt gặp hai cha con, cậu bé đã chạy được khoảng 18 km với tốc độ khá nhanh.

Nhiều VĐV khác cũng cho biết đã vượt qua hai cha con trên đường chạy. Một số người ước tính họ có thời điểm duy trì tốc độ khoảng gần 5 phút mỗi km. Đây là tốc độ tương đối cao, đặc biệt với một đứa trẻ mới 9 tuổi.

Theo điều lệ Zhengzhou Marathon, người tham dự cự ly marathon phải từ 20 tuổi trở lên, trong khi độ tuổi tối thiểu đối với half marathon là 18. Ban tổ chức nhấn mạnh marathon là hoạt động thể thao cường độ cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi VĐV có sức khỏe tốt và tập luyện thường xuyên. Người tham dự được khuyến cáo lựa chọn cự ly phù hợp với thể trạng.

Hôm 23/10, đại diện ban tổ chức thông báo hủy kết quả thi đấu của người cha và cấm ông tham gia các giải chạy trong ba năm.

Vụ việc còn làm dấy lên lo ngại về an toàn của những người tham gia giải. Trong bài bình luận ngày 26/10, tờ Phong Diện Tân Văn cho rằng sợi dây nối hai cha con có thể trở thành vật cản trên đường chạy đông đúc. Nếu VĐV khác vướng dây, nguy cơ xảy ra tai nạn ngã liên hoàn là hoàn toàn có thể.

Tờ báo cũng chỉ trích việc một số phụ huynh biến những thử thách thể lực quá sức thành cách chứng minh thành tích giáo dục con cái, bất chấp giới hạn thể chất của trẻ.

Đây không phải lần đầu Zhengzhou Marathon xử lý hành vi đưa trẻ chưa đủ tuổi vào đường chạy. Theo tờ Nam Phương Đô Thị Báo, năm 2019, một VĐV tự ý chuyển số bib cho người dưới 16 tuổi bị cấm tham gia giải suốt đời. Cha của VĐV vị thành niên này cũng bị hủy kết quả và cấm dự giải trong hai năm 2020 và 2021. Vụ việc khi đó được báo cáo lên Liên đoàn Điền kinh Trung Quốc.

Tháng 9/2026, tại Taiyuan Marathon, một VĐV họ Yuan cũng bị phát hiện đưa số bib của mình cho trẻ vị thành niên và dẫn em vào đường chạy. Ban tổ chức sau đó hủy kết quả và cấm người này thi đấu hai năm.

Đầu năm nay, tại Standard Chartered Hong Kong Marathon, một người đàn ông gây tranh cãi khi vừa chạy vừa địu trẻ sơ sinh. Liên đoàn Điền kinh Hong Kong sau đó xác nhận hành vi vi phạm, cho biết nhân viên giải đã chặn người này giữa đường chạy, rồi đưa cả hai ra khỏi khu vực thi đấu.

Người đàn ông vừa chạy vừa địu trẻ sơ sinh tại Hong Kong Marathon ngày 18/1/2026. Ảnh: Threads/tam2gogo

Các chuyên gia y tế Trung Quốc nhiều lần cảnh báo về những nguy cơ khi trẻ em tham gia marathon hoặc chạy đường dài quá sức.

Guo Jianjun, giáo sư thuộc Trung tâm Đổi mới tích hợp Thể thao và Y học, Đại học Thể thao Thủ đô Trung Quốc, cho biết hệ xương của trẻ vị thành niên chưa phát triển hoàn thiện. Vì vậy, vận động đường dài với cường độ lớn có thể làm tăng nguy cơ nứt hoặc gãy xương đang trong giai đoạn phát triển.

Trong khi đó, Chen Xueli, Trưởng khoa Y học phục hồi chức năng tại Bệnh viện Beijing Shijitan, cảnh báo thân nhiệt tăng cao trong quá trình chạy marathon có thể đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, do khả năng điều hòa thân nhiệt còn hạn chế và hệ tim mạch chưa hoàn thiện.

"Ngoài ra, tại những sự kiện đông người như marathon, nơi các tình huống khẩn cấp dễ phát sinh, trẻ em cũng chưa đủ trưởng thành về nhận thức và kỹ năng xã hội để tự xử lý những sự cố này", Chen nói.

Theo các chuyên gia, phụ huynh cần lựa chọn hình thức, cường độ và quãng đường vận động phù hợp với lứa tuổi của trẻ, thay vì đặt mục tiêu thành tích vượt quá khả năng phát triển thể chất.