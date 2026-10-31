Carrick đối mặt 3 quyết định quan trọng ở trận MU đại chiến Chelsea

Carrick không còn đường lùi

Ban lãnh đạo MU được cho là đã quyết định tiếp tục giữ Carrick trên cương vị HLV trưởng, qua đó trao cơ hội để chiến lược gia người Anh dẫn dắt “Quỷ đỏ” trong trận gặp Chelsea tại Stamford Bridge cuối tuần này. Hai thất bại liên tiếp trước Como và Bournemouth khiến áp lực đè nặng lên Carrick.

Carrick được trao thêm thời gian để xoay chuyển tình hình

Nhà cầm quân 45 tuổi ban đầu được dự đoán sẽ bị sa thải trong tuần này. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo MU đã quyết định cho Carrick thêm thời gian để xoay chuyển tình thế trong phần còn lại của mùa giải. Đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh sẽ chịu sức ép rất lớn trong việc thể hiện một màn trình diễn thuyết phục và giành kết quả tích cực khi làm khách trên sân Stamford Bridge.

Tâm điểm Fernandes

Fernandes đã công khai chỉ trích chiến thuật của Carrick sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League hôm 21/10. Điều này dẫn đến việc tiền vệ người Bồ Đào Nha phải ngồi dự bị và không được sử dụng trong trận MU thua Bournemouth 0-3 hôm 25/10.

Đội trưởng MU hoàn toàn đủ thể lực và sẵn sàng ra sân trước Bournemouth, nhưng Carrick vẫn quyết định để anh ngồi ngoài. Giờ đây, chiến lược gia người Anh phải đưa ra lựa chọn quan trọng liên quan đến cầu thủ 32 tuổi.

Fernandes đang không có phong độ tốt

Fernandes là cầu thủ tài năng nhất của MU, và cơ hội giành kết quả tích cực trước Chelsea chắc chắn sẽ tăng lên nếu anh góp mặt trên sân. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha không đạt phong độ tốt nhất trong mùa giải này. Thái độ của anh cả trong lẫn sau trận đấu với Como cũng không phù hợp với hình ảnh của một đội trưởng MU.

Nếu tiếp tục để Fernandes ngồi dự bị, Carrick sẽ đưa ra một quyết định đầy táo bạo, đặc biệt khi Youri Tielemans gặp khó khăn ở vị trí “số 10”. Nhà báo uy tín Ben Jacobs tiết lộ, Carrick và Fernandes đã hóa giải bất đồng sau những căng thẳng gần đây. Đội trưởng MU hiện được dự kiến sẽ đá chính trong trận gặp Chelsea.

Hôm 29/10, đích thân Carrick xác nhận Fernandes vẫn hoàn toàn cam kết cống hiến cho MU và sẽ tiếp tục giữ băng đội trưởng. Quyết định này được đưa ra sau cuộc trao đổi thẳng thắn giữa hai người tại sân tập Carrington của MU hôm 27/10 nhằm giải quyết những bất đồng.

Trước chuyến làm khách của MU trên sân Chelsea, Carrick được hỏi liệu tiền vệ người Bồ Đào Nha có tiếp tục đeo băng đội trưởng hay không. Chiến lược gia người Anh trả lời: “Không có quyết định nào cần phải đưa ra về vấn đề đó.

Cậu ấy là đội trưởng của CLB chúng tôi. Mỗi người có tính cách, đặc điểm và cách lãnh đạo khác nhau. Cuối cùng, tất cả đều phụ thuộc vào những gì diễn ra trên sân bóng và việc bạn có giành chiến thắng hay không. Bruno thực sự quan tâm sâu sắc đến CLB và đội bóng này, đồng thời rất khao khát đạt được thành công. Chúng tôi sẽ cùng nhau dẫn dắt đội bóng tiến lên”.

Martinez có trở lại hàng thủ MU?

MU đang gặp vấn đề trong việc giữ sạch lưới. “Quỷ đỏ” mới chỉ có 1 trận không để thủng lưới kể từ đầu mùa, trước Sabah, đội bóng lần đầu tiên tham dự Champions League, hồi tháng 9.

Không có nhiều cơ sở để tin rằng MU sẽ giữ sạch lưới tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, Carrick phải quyết định liệu Lisandro Martinez có xứng đáng trở lại đội hình xuất phát ở hàng phòng ngự hay không.

MU vẫn cần Martinez để triển khai tấn công từ tuyến dưới

Martinez được tung vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Bournemouth, sau khi bình phục chấn thương đùi gặp phải ở cuộc đối đầu với Como tại Champions League.

Tuyển thủ Argentina, người mới đây chỉ trích ban lãnh đạo MU, vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất mùa này. Dù vậy, anh vẫn là lựa chọn đáng tin cậy hơn Ayden Heaven, cầu thủ đã có màn trình diễn thảm họa trong trận đấu với Bournemouth.

Việc Luke Shaw vẫn chưa thể trở lại là tổn thất đáng kể. Diogo Dalot nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái trước Chelsea, trong khi Harry Maguire và Leny Yoro có thể cùng góp mặt để hoàn thiện hàng phòng ngự 4 người.

Yoro đã trải qua trận đấu khó khăn trước Bournemouth, nhưng khả năng phòng ngự ở khu vực cột xa của anh vẫn là điểm sáng đáng chú ý. MU sẽ cần trung vệ trẻ người Pháp tiếp tục phát huy điểm mạnh đó vào cuối tuần.

Cơ hội cho Cunha

Cunha vẫn chưa thể hiện được nhiều điều ở mùa giải này. Những tuần gần đây cũng trở thành khoảng thời gian đầy thất vọng với tuyển thủ Brazil, khi anh liên tục ra vào đội hình thi đấu.

Cunha được tung vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Bournemouth, nhưng đó tiếp tục là một màn trình diễn đáng quên với tiền đạo 27 tuổi. Anh cần được trao cơ hội ra sân để tìm lại phong độ.

Cunha có duyên với mành lưới Chelsea

Trên thực tế, Cunha đã có 4 lần góp dấu giày vào bàn thắng sau 8 trận tại Premier League mùa này. Anh cũng từng ghi 1 bàn thắng đẹp mắt cho MU trong chuyến làm khách tại Stamford Bridge mùa trước.

Cunha là lựa chọn tốt hơn Mason Mount. Sự hiện diện của tiền đạo người Brazil bên hành lang trái cũng có thể giúp Amad Diallo thi đấu ở cánh phải, trong khi Bryan Mbeumo đảm nhiệm vị trí trung phong.

Cunha từng lập hat-trick và ghi tổng cộng 5 bàn thắng sau 7 lần đối đầu Chelsea tại Premier League trong sự nghiệp. Giờ đây, Carrick cần quyết định liệu đây có phải thời điểm thích hợp để trao cho tiền đạo người Brazil cơ hội bùng nổ và khởi động lại mùa giải của mình hay không.