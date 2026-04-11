Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua "Chén Tây" cuối tuần

Chinh phục cung đường chạy "độc nhất vô nhị" quanh Hồ Tây

"Chén Tây", một cụm từ ý nghĩa thú vị với làng chạy bộ Hà Nội, đã trở thành thông điệp đầy cảm hứng của hơn 10.000 vận động viên về giải chạy half marathon lớn nhất Việt Nam: Tây Hồ Half Marathon 2026 (cuộc đua chính vào sáng 12/4/2026, tại cung đường chạy xung quanh Hồ Tây, Hà Nội).

Tây Hồ Half Marathon 2026

Với nhiều người chạy bộ, "Chén Tây" chính là khao khát được chinh phục cung đường đua "độc nhất vô nhị" bao quanh Hồ Tây thơ mộng. Đối với người yêu chạy bộ, hoàn thành một vòng Hồ Tây (khoảng 15km) vốn đã là một bài test quen thuộc. Nhưng việc được đua chính thức trên cung đường half Marathon (21,1km) hoàn toàn không lặp lại, ôm trọn mặt nước mênh mông, chạy qua nhiều địa danh lịch sử, lại là một trải nghiệm "gây nghiện".

Các runner sẽ được sải bước qua những địa danh mang đậm dấu ấn văn hóa qua nhiều thế kỷ, từ chùa Trấn Quốc cổ kính đến phủ Tây Hồ linh thiêng.

Đặc biệt, để các vận động viên "chén" trọn vẹn cung đường này một cách mượt mà nhất, sự kiện năm nay chứng kiến sự nâng cấp chưa từng có. Ông Vũ Văn Phong, Trưởng Ban tổ chức cho biết lộ trình của giải không chỉ được đo đạc theo tiêu chuẩn của Liên đoàn điền kinh quốc gia, mà địa phương còn trải thảm lại những đoạn đường chưa đạt chuẩn và nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sang trên cung đường chạy.

Đua tài với nhiều “ông Tây”

“Chén Tây” với cuộc đua cuối tuần này còn mang đậm tinh thần quyết tâm và hài hước của dân chạy: Đua tài và vượt qua các vận động viên người nước ngoài!

Tây Hồ Half Marathon đã bước sang lần thứ 6 tổ chức

Năm nay, Tây Hồ Half Marathon 2026 ghi nhận con số kỷ lục với hơn 1.500 vận động viên quốc tế tham dự. Sự xuất hiện của các chân chạy ngoại quốc với sải chân dài và thể lực đáng nể luôn là một "thử thách" thú vị trên đường đua.

“Năm ngoái chạy đến km 18 thì bị một anh Tây vượt mặt. Năm nay tập luyện bài bản cả tháng trời, quyết tâm Chủ nhật này ra đường đua phải 'chén' lại mấy ông Tây mới được”, anh Tuấn Anh, một runner ở Hà Nội, đã chia sẻ đầy.

Nhiều VĐV đang hướng đến việc lập kỷ lục cá nhân cho riêng mình. Nhưng cũng có người tham gia “chạy vui là chính”, họ còn hài hước bước vào đường chạy với phương châm “Chạy hết sức - Đi bộ hết mình”

Bước sang mùa giải thứ 6, giải đấu không chỉ giữ vững vị thế là giải half marathon quy mô nhất Việt Nam mà còn nâng tầm trải nghiệm cho VĐV. Sự kết hợp này mang đến một luồng gió mới, hướng tới phong cách sống cân bằng giữa thể chất, tinh thần và hòa mình vào thiên nhiên.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đã chia sẻ: “Đây không đơn thuần là một sự kiện thể thao, mà còn là biểu tượng của lối sống năng động, là cầu nối gắn kết cộng đồng, lan tỏa những giá trị tích cực về sức khỏe, ý chí và tinh thần đoàn kết của người Hà Nội”.