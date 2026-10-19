Dàn mỹ nhân khuấy đảo đường chạy Hà Nội, hot girl hóa thân thành "người nhện"

Giải chạy quốc tế VPBank Hanoi International Marathon 2026 (VPIM 2026) khởi tranh vào ngày 18/10 tại Hà Nội, thu hút hơn 11.000 vận động viên tham gia. Sự kiện không chỉ là cuộc đua thể thao kịch tính mà còn trở thành lễ hội văn hóa ngập tràn không khí lễ hội nhờ sự xuất hiện của dàn mỹ nhân có sắc vóc nổi bật cùng những màn hóa trang độc đáo.

Ngọc Lan (bên trái) và Trang Nguyễn (bên phải) cùng khuấy động trước khi bước vào đường đua 10km. Ảnh BTC

Sự bùng nổ năng lượng trên cung đường di sản

Ngay từ 1h30 sáng, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và đường Đinh Tiên Hoàng quanh Hồ Hoàn Kiếm đã chật kín người. Thời tiết se lạnh đầu thu không làm giảm đi sự hào hứng của hàng ngàn chân chạy. Bước vào vạch xuất phát, các vận động viên mang tâm thế rạng rỡ, sẵn sàng chinh phục cung đường đi qua các địa danh lịch sử như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ô Quan Chưởng và Hoàng thành Thăng Long.

Dù phải chuẩn bị từ đêm và chạy trong điều kiện rạng sáng, các bóng hồng tham gia giải đều giữ được năng lượng tích cực. Sự kiên trì của họ được tiếp sức bởi mười trạm cổ vũ náo nhiệt dọc tuyến đường, tạo nên một ngày thi đấu đầy cảm xúc khi thành phố chuyển mình từ đêm sang ngày.

Dàn bóng hồng gymer đọ sắc vóc săn chắc

Đường chạy VPIM 2026 năm nay chứng kiến sự đổ bộ của nhiều gương mặt nữ có hình thể chuẩn mực, làn da khỏe khoắn nhờ quá trình tập luyện gym và chạy bộ bền bỉ. Các nữ vận động viên tự tin diện trang phục thể thao năng động, khéo léo tôn lên vòng eo con kiến cùng đôi chân dài thẳng tắp.

Nổi bật trên mạng xã hội sau giải chạy là hot girl Trang Nguyễn. Cô nàng gây chú ý khi biến tấu chiếc áo đấu màu xanh lá của giải thành dáng croptop hiện đại, khoe trọn vẹn vóc dáng săn chắc khi cán đích xinh tươi. Trang Nguyễn chia sẻ cô bị chinh phục hoàn toàn bởi thiết kế tinh tế của trang phục và tấm huy chương năm nay. Nhiều runner cũng bày tỏ sự thích thú khi được bắt gặp và giao lưu cùng cô ngoài đời.

Một góc nhìn lãng mạn khác đến từ nữ chân chạy Nguyễn Ngọc Lan. Đến với giải đấu bằng tâm thế thư thái và không áp lực thành tích, Ngọc Lan lựa chọn thong dong chạy để hít hà hương hoa sữa nồng nàn của mùa thu Hà Nội và trò chuyện cùng các đồng run.

Dù gặp sự cố đầy bộ nhớ điện thoại khiến bản thân không có nổi một bức ảnh riêng, cô khẳng định mình vẫn "lãi" rất nhiều tình cảm và sự gắn kết từ cộng đồng.

Ngoài ra, sự kiên trì của các runner như Võ Thảo hay Vy Phan tại vạch đích cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp về sự bền bỉ của phái đẹp.

Mãn nhãn muôn kiểu cosplay náo loạn đường đua

Điểm nhấn thu hút toàn bộ ống kính truyền thông chính là lễ hội hóa trang sáng tạo của các vận động viên. Khán giả dọc đường chạy không khỏi trầm trồ khi chứng kiến các chân chạy mang cả không gian văn hóa Thủ đô vào cuộc đua với hình ảnh gánh hàng hoa rong, nón lá, và thúng cốm xanh kèm dòng chữ "Ở đây có bán mùa thu Hà Nội".

Không khí càng thêm phần huyền ảo khi có sự xuất hiện của các bộ váy xòe ballet thiên nga trắng muốt, trang phục đính lông vũ chim công tinh xảo hay phong cách trang điểm cá tính của nhóm chạy bán marathon.

Màn hóa thân thành "người nhện" (Spider-Man) của hot girl Jang Doll (Vân Trang) cũng rất ấn tượng. Trong bộ trang phục bó sát màu xám đen cá tính làm nổi bật đường cong quyến rũ, cô nàng vừa chạy vừa liên tục thực hiện động tác bắn tơ giao lưu với người hâm mộ. Jang Doll thẳng thắn chia sẻ mục tiêu tham gia lần này là để quay video, tận hưởng từng khoảnh khắc và lan tỏa năng lượng vui vẻ đến mọi người chứ không đặt nặng việc đua tranh thứ hạng.

Giải chạy VPIM 2026 đã khép lại thành công, để lại những dư âm sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Sự đồng hành của dàn mỹ nhân cùng những màn cosplay độc đáo đã viết nên một câu chuyện thể thao đầy sắc màu, khắc họa rõ nét tinh thần trẻ trung, năng động của một Hà Nội đang chuyển mình phát triển.

Trang Nguyễn chia sẻ cô bị chinh phục hoàn toàn bởi thiết kế tinh tế của trang phục và tấm huy chương năm nay

Võ Thảo tự hào khoe huy chương 21km

Vy Phan và biểu cảm hài hước khi hoàn thành cự ly 42km

Ngọc Lan nổi bật với mái tóc bạch kim

Nữ vận động viên Jang Doll trong trang phục cosplay Spider-Man màu xám đen cá tính cầm điện thoại giơ cao, một mình bứt tốc chuẩn bị cán đích trên thảm xanh chạy đêm

Nhiều em nhỏ và cả những gia đình tham gia cự ly chạy 5km

Không gian check-in náo nhiệt tại cổng chào mang thông điệp Hà Nội Vibes với sự xuất hiện của nhóm runner diện mascot động vật đáng yêu và các trang phục hóa trang lấy cảm hứng từ ẩm thực Thủ đô

Ba chân chạy cự ly 21km tự hào khoe huy chương hoàn thành cuộc đua trong các bộ trang phục đính lông vũ lộng lẫy và phong cách trang điểm độc đáo dưới ánh nắng ban mai

Sắc trắng bồng bềnh của nữ vận động viên diện bộ váy xòe thiên nga trắng muốt, bừng sáng giữa đường chạy đêm

Khoảnh khắc đầy xúc động và đậm chất thơ khi hai runner trẻ tuổi cùng nhau mang gánh hàng hoa rong và thúng cốm xanh sải bước, lan tỏa thông điệp lãng mạn về mùa thu Hà Nội đến cộng đồng