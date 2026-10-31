Tielemans cảnh báo MU đừng sa thải Carrick, Martinez có đại gia săn đón

Tielemans tin tưởng vào HLV Carrick

HLV Michael Carrick có thể sẽ chỉ tại vị ở MU hết tuần này, trận gặp Chelsea của “Quỷ Đỏ” nhiều khả năng sẽ là dấu chấm cuối cùng cho thời gian của Carrick tại Old Trafford nếu MU thua. Nhưng vẫn có những cầu thủ bày tỏ sự tin tưởng vào Carrick lúc này.

Tielemans nói anh tin tưởng vào HLV Carrick và nghĩ MU không cần sự biến động vào lúc này

Dù 8 trận không thắng ở mọi giải đấu là một chuỗi trận khá tệ, nhưng Youri Tielemans tin rằng lúc này MU cần sự ổn định chứ không cần những thay đổi đột ngột, những xáo trộn mà anh cho rằng không bảo đảm mọi thứ tốt lên. Tielemans thậm chí khẳng định anh đến MU là vì Carrick và sự tin tưởng vào năng lực của ông.

Trả lời phỏng vấn cho TNT Sports, Tielemans nói: “Tôi đến MU một phần là vì ông ấy. Michael muốn tôi ở đây, muốn tôi giúp đội bóng. Tôi rất mừng khi ông ấy vẫn đang dẫn dắt chúng tôi. Tôi có thể thay mặt cho tập thể nói rằng chúng tôi không muốn những sự thay đổi đột ngột, những biến động sẽ chỉ càng làm rối bời hơn”.

“Điều chúng tôi cần là sự ổn định và tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực để thay đổi kết quả. Mọi thứ sẽ đến thời điểm xoay chuyển. Từ khi tôi tới đây, mọi việc khó trong công tác huấn luyện đều do Michael tự đảm nhiệm. Ông ấy đã rất cố gắng để tạo một hệ thống mà chúng tôi cảm thấy thoải mái nhất”.

Lisandro Martinez đã có “mối” nếu rời MU

Trung vệ Lisandro Martinez sẽ hết hợp đồng sau mùa giải và giữa lúc anh đã công khai bày tỏ sự bất bình về cung cách hoạt động của thượng tầng MU, tương lai của cầu thủ người Argentina không phải là vấn đề cho cá nhân anh khi đã có CLB quan tâm tới cầu thủ này.

Barcelona đang đánh tiếng với Lisandro Martinez nếu anh rời MU

Theo tin từ Mundo Deportivo, người của Barcelona gần đây đã bắt liên lạc với đại diện của Lisandro và chỉ còn chờ theo dõi tình hình tương lai của anh ở MU. Lisandro chỉ là 1 trong 3 lựa chọn trung vệ mà Barca đưa ra để tăng cường hàng thủ, bên cạnh Alessandro Bastoni (Inter Milan) và Natan (Real Betis), nhưng Lisandro sẽ không mất phí.

Bên cạnh đó, Atletico Madrid cũng sẽ mời Lisandro gia nhập, nhưng nhu cầu trung vệ của họ không như Barca. Atletico đang có Hancko, Pubill, Romero, Le Normand và Dani Martinez tranh nhau chỉ 2 vị trí trung vệ đá chính, Atletico sẽ chỉ xúc tiến với Lisandro nếu họ quyết định bán Le Normand cũng như cho mượn Dani Martinez để lấy kinh nghiệm thi đấu do còn trẻ.

Dù thế nào, Lisandro vẫn sẽ không thiếu mối nếu anh rời MU mùa hè năm tới, thậm chí vẫn có khả năng Lisandro chuyển sang một CLB Premier League khác.