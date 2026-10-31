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Mourinho đặt cược vào "bệnh binh" của Real Madrid

Sự kiện: Bóng đá HLV Mourinho Real Madrid

Real Madrid đã loại trừ khả năng chiêu mộ thêm trung vệ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới do HLV Jose Mourinho hoàn toàn hài lòng với chiều sâu hàng phòng ngự hiện tại.

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HLV Jose Mourinho tin tưởng vào chiều sâu hàng thủ hiện tại

Vị trí trung vệ của Real Madrid từng đối mặt với nhiều bất ổn trong những mùa giải gần đây, không phải vì thiếu chất lượng mà do bão chấn thương liên tục càn quét.

Real Madrid quyết định không chiêu mộ thêm trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.

Real Madrid quyết định không chiêu mộ thêm trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.

Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua, có thời điểm Dean Huijsen và Antonio Rudiger là hai trung vệ lành lặn duy nhất, khiến tin đồn mua thêm hậu vệ lại rộ lên.

Mặc dù đã chiêu mộ Ibrahima Konate, Real Madrid vẫn liên tục được đồn đoán với các mục tiêu như Nico Schlotterbeck hay Alessandro Bastoni.

HLV Jose Mourinho bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào chiều sâu hàng phòng ngự hiện tại.

HLV Jose Mourinho bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào chiều sâu hàng phòng ngự hiện tại.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Defensa Central, HLV Jose Mourinho hiện hoàn toàn hài lòng với các phương án phòng ngự trong tay và không thấy cần thiết phải mang về tân binh.

Do đó, cả Bastoni và Schlotterbeck đều đã bị gạch tên. Kền kền trắng sẽ không mua thêm trung vệ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Ban huấn luyện rất lạc quan về chiều sâu hàng thủ khi Eder Militao tái xuất, bên cạnh phong độ ổn định của Rudiger, Konate và Huijsen.

Hiện tại, Konate cùng Huijsen đang là bộ đôi đá chính thường xuyên, Rudiger là phương án xoay tua chất lượng, còn Asencio cũng sẽ sớm trở lại cạnh tranh.

Eder Militao là sự đặt cược lớn của Real Madrid

Trang Defensa Central khẳng định HLV Mourinho đặt kỳ vọng rất lớn vào Militao, người được đánh giá là trung vệ xuất sắc nhất của đội bóng khi đạt trạng thái thể lực sung mãn nhất.

Eder Militao tái xuất sau chấn thương và trở thành niềm hy vọng lớn nhất của hàng thủ Real Madrid.

Eder Militao tái xuất sau chấn thương và trở thành niềm hy vọng lớn nhất của hàng thủ Real Madrid.

Những chấn thương dài hạn liên tiếp đã khiến ngôi sao người Brazil phải nghỉ thi đấu trong phần lớn thời gian vài năm qua.

Hiện tại, Militao đã hoàn toàn hồi phục và sẵn sàng cho chặng đường mới cùng Real Madrid. Dù vậy, đội bóng chủ sân Bernabeu lựa chọn phương án thận trọng và sẽ không vội vã bắt anh tái xuất quá nhanh.

Phong độ của Militao sau khi từ tốn trở lại thi đấu sẽ là yếu tố then chốt giúp ban lãnh đạo quyết định xem có cần bổ sung trung vệ vào kỳ chuyển nhượng hè hay không. Anh chính là "quân bài chiến lược" mà thượng tầng Real Madrid đặt cược.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/mourinho-dat-cuoc-vao-benh-binh-cua-real-ma...

-30/10/2026 23:11 PM (GMT+7)
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