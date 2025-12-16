Kỳ lạ SEA Games: HLV Malaysia vỡ òa ăn mừng khi VĐV Indonesia giành HCV

Tấm HCV và khoảnh khắc vượt khỏi ranh giới đối thủ

Chiều 14/12 tại SAT Extreme Sports Park (Thái Lan), chung kết nội dung trượt ván mạo hiểm street nam SEA Games 33 khép lại với chiến thắng ấn tượng của Basral Graito Hutomo. Tài năng trẻ Indonesia đạt tổng điểm 166,67, vượt qua hai VĐV chủ nhà Thái Lan là Kirim Petkiree (153,22 điểm) và Sianggoueng Thawatchai (152,31 điểm) để bước lên bục cao nhất, mang về thêm một HCV cho đoàn thể thao Indonesia.

HLV Malaysia (đội mũ) ôm VĐV Indonesia (áo trắng), vì đơn giản, "ông cháu" có màn trình diễn quá đẹp mắt

Ngay khi bảng điểm được công bố, Basral bật khóc vì quá xúc động. Anh ngã xuống sàn đấu, rồi nhanh chóng được đồng đội và ban huấn luyện chạy vào chia sẻ niềm vui. Đó là chiến thắng xứng đáng sau màn trình diễn ổn định và bản lĩnh, đặc biệt trong bối cảnh phải cạnh tranh trực tiếp với hai VĐV chủ nhà được khán giả Thái Lan cổ vũ cuồng nhiệt.

Khi tinh thần thể thao làm lu mờ màu cờ sắc áo

Điểm nhấn đặc biệt của trận chung kết không chỉ nằm ở kết quả, mà đến từ một hình ảnh hiếm thấy tại các kỳ đại hội, một quan chức, được cho là HLV của đội Malaysia, bất ngờ lao vào khu vực thi đấu, ôm chầm lấy Basral và ăn mừng cuồng nhiệt cùng nhà vô địch Indonesia.

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây “sốt” trên mạng xã hội, được người hâm mộ xem là biểu tượng đẹp của tinh thần thể thao.

Nhiều ý kiến cho rằng đó là sự tôn trọng dành cho tài năng, vượt lên trên ranh giới quốc gia hay đối thủ. “Nhìn cảnh này, chẳng còn phân biệt Indonesia hay Malaysia nữa, chỉ thấy niềm vui chung của thể thao Đông Nam Á”, một CĐV bình luận.

Sau lễ trao giải, Basral được đồng đội bế lên cao, phất lá cờ Merah Putih trong tiếng hò reo của khán giả. Trên mạng xã hội, anh gửi lời cảm ơn ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc tới những người đã đồng hành cùng mình.

Vượt lên trên tấm HCV, cái ôm giữa HLV Malaysia và VĐV Indonesia trở thành khoảnh khắc đáng nhớ, nhắc rằng SEA Games còn là nơi tôn vinh tinh thần fair-play và sự gắn kết thể thao khu vực.