HLV Amorim im lặng bí ẩn sau khi rời MU, lộ thời điểm chính thức lên tiếng

🕵️‍♂️ HLV Amorim im lặng bí ẩn, lộ thời điểm lên tiếng chính thức

Ngày 5/1, HLV Ruben Amorim chính thức nói lời chia tay MU sau chuỗi thành tích sa sút cùng mâu thuẫn gay gắt với ban lãnh đạo. Không lâu sau, "Quỷ đỏ" bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền và có dấu hiệu khởi sắc với 3 chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Cho tới thời điểm hiện tại, Amorim chưa đưa ra bất kỳ phát biểu công khai nào, kể cả lời chia tay đội chủ sân Old Trafford. Động thái hoàn toàn tránh xa truyền thông trái ngược thói quen thường xuyên phát biểu thẳng thắn, thậm chí gây tranh cãi trong các buổi họp báo trước đây của ông.

HLV Amorim chọn im lặng sau khi rời MU

Theo Daily Mail, nhà cầm quân 40 tuổi lựa chọn cách “im lặng có chủ đích”. Thay vào đó, ông muốn chờ đến khi mùa giải kết thúc mới chính thức chia sẻ về nhiệm kì ngắn ngủi nhưng đầy biến động tại Old Trafford, về việc "giấc mơ dẫn dắt một đội bóng Ngoại hạng Anh đã nhanh chóng trở nên tồi tệ ra sao".

🤐 Động thái "chơi đẹp" sau khi rời MU

Lý do chính cho sự im lặng này được cho là nhằm bảo vệ MU cũng như HLV tạm quyền Michael Carrick. Daily Mail nhấn mạnh, Amorim “không có mong muốn làm gián đoạn hay ảnh hưởng tới phần còn lại mùa giải của MU”.

Sau khi Carrick tiếp quản đội bóng và có khởi đầu tích cực, MU đang bước vào giai đoạn quyết định trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Amorim dường như hiểu rằng, một cuộc phỏng vấn kể lại toàn bộ sự việc hay tuyên bố gay gắt vào thời điểm này có thể trở thành yếu tố gây xao nhãng, thậm chí làm mất ổn định nội bộ khi đội bóng cần sự tập trung cao nhất.

Bằng việc tiếp tục im lặng, Amorim gián tiếp giúp dư luận tập trung vào chuyên môn thay vì những tranh cãi xoay quanh sự ra đi của ông, đồng thời thể hiện thái độ chuyên nghiệp của mình.

🤝Mâu thuẫn kéo dài và phát ngôn gây tranh cãi

Trên thực tế, sự im lặng hiện tại được đánh giá không kém phần “ồn ào” so với những gì Amorim đã trải qua ở MU. Nhiệm kỳ của HLV người Bồ Đào Nha khép lại đột ngột sau trận hòa Leeds United 1-1 hôm 4/1.

Trong những tuần cuối tại vị, Amorim chỉ giành thành tích khiêm tốn, còn MU gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, mâu thuẫn với ban lãnh đạo mới là yếu tố quyết định khiến ông "bay ghế".

Amorim không muốn ảnh hưởng tới MU và Carrick trong giai đoạn còn lại của mùa giải

Theo The Guardian, ban lãnh đạo từng đề nghị Amorim thay đổi lối chơi 3 hậu vệ vốn không đạt hiệu quả như mong đợi, còn bản thân nhà cầm quân này muốn có nhiều quyền hạn hơn trong công tác chuyển nhượng.

Trả lời truyền thông sau trận gặp Leeds, Amorim công khai gửi thông điệp tới ban lãnh đạo CLB: “Tôi đến đây để làm nhà quản lí (manager) chứ không phải chỉ là HLV trưởng đơn thuần (coach). Điều đó là rất rõ ràng.

Tôi biết tên tôi không phải là Tuchel, Conte hay Mourinho, nhưng tôi là HLV trưởng của MU. Và mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy trong 18 tháng, hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi. Đó là quan điểm của tôi. Tôi muốn kết thúc ở đây. Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ làm công việc của mình cho đến khi có người khác đến thay thế tôi".