Ronaldo dễ rời Ả Rập: Bến đỗ nào lý tưởng nhất để chạm mốc 1000 bàn?

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Messi thi đấu ở giải bóng đá Mỹ - MLS

Ronaldo đối đầu Messi tại Mỹ và chạm mốc 1000 bàn ở đó? Hay anh sẽ quay về Sporting nơi mình khởi nghiệp?

Lúc này những thông tin về Ronaldo đã được nhắc đến nhiều: Anh bất mãn vì cho rằng Al Nassr bị chèn ép ở giải Saudi Pro League, từ chối thi đấu tiếp, phía Saudi Arabia ban đầu định nhân nhượng nhưng sau đó quyết tâm không để Ronaldo bôi nhọ họ. Mối quan hệ giữa hai bên dường như không thể quay lại trạng thái nồng ấm cũ.

Ronaldo có lẽ đã có lần cuối khoác áo Al Nassr

Ronaldo có lẽ đã có lần cuối khoác áo Al Nassr

Ronaldo có thể rời Saudi Pro League, có tin rằng anh có điều khoản phá hợp đồng lên tới 50 triệu euro và số tiền đó vẫn chưa bằng 1 phần thu nhập CR7 kiếm được mỗi năm. Ronaldo sẽ không giải nghệ, vì anh chưa chạm mốc 1000 bàn thắng, nhưng điểm đến tiếp theo của cầu thủ người Bồ Đào Nha có thể là giải nào?

Trở lại Anh

Ronaldo có thể trở lại Premier League, mua một CLB nào đó đang vùng vẫy trong nợ nần, tự xếp mình đá chính mỗi vòng, sau đó điều hành CLB này. Nghe phi thực tế, nhưng không có gì là bất khả thi với mức độ giàu có của CR7.

Ví như Wolverhampton, đội bóng này đang ngụp lặn ở đáy bảng và có lẽ những người Trung Quốc đã rất muốn rút chạy, nên Ronaldo có thể mua CLB này với giá rẻ hơn so với đa số CLB Premier League khác. Thậm chí anh xuống Championship năm sau và ghi bàn ở giải đó thì vẫn đủ sức đến gần mốc 1000 bàn.

Ronaldo vừa đá vừa sở hữu Wolverhampton, tại sao không?

Ronaldo vừa đá vừa sở hữu Wolverhampton, tại sao không?

Nhưng tính khả thi của điều này thấp, bởi Ronaldo đá ở đội nào không thuộc hàng mạnh nhất của giải đấu đó thì tần suất ghi bàn của anh sẽ không cao. Ronaldo là một tiền đạo mắc võng chờ cơ hội thì phải có đồng đội chất lượng phục vụ cơ hội tận miệng như bồi bàn nhà hàng 5 sao.

MLS (Mỹ)

Giải MLS sẽ cực kỳ hào hứng nếu có thể bỏ tiền ra mời Ronaldo, thậm chí ném thêm điều khoản cho phép Ronaldo có cơ hội mua riêng một CLB ở giải này sau khi treo giày (giống Messi). Ronaldo đối đầu Messi tại MLS sẽ là siêu gà đẻ trứng vàng cho bóng đá Mỹ.

Ronaldo sang MLS thậm chí có thể sẽ khiến MLS phải gạt bỏ những bộ luật mà họ từng áp dụng nhằm hạn chế các đội bóng nợ nần trong quá trình hoạt động. Điều đó sẽ vô tình giúp không chỉ Ronaldo mà cả các ngôi sao xế chiều có cơ hội kiếm tiền lớn ở Mỹ, thay vì phải mò sang Trung Đông.

Ronaldo đấu Messi sẽ là giấc mơ vàng cho giải MLS

Ronaldo đấu Messi sẽ là giấc mơ vàng cho giải MLS

Sporting

Ronaldo ghi bàn thứ 1000 ở CLB mà anh ghi bàn đầu tiên? Nghe quá lãng mạn và cái kết đẹp. Sporting tất nhiên sẽ không trả lương khủng để mời Ronaldo mà CR7 phải tự biết điều mà giảm mức thu nhập xuống thấp để CLB đồng ý, nhưng nếu anh chịu làm điều đó thì ngày trở về nhà của Ronaldo sẽ không xa.

Nhưng khả năng này chỉ có tính khả thi cao nếu Ronaldo cách mốc 1000 bàn tầm 10-15 bàn nữa trước khi mùa giải 2026/27 bắt đầu, Sporting khi đó có thể cho Ronaldo cơ hội ra sân tương đối đều để nhắm tới cột mốc. Họ vẫn phải thi đấu nghiêm túc để cạnh tranh danh hiệu ở các đấu trường trong nước lẫn đi sâu ở cúp châu Âu, chưa kể lúc này họ cũng có tiền đạo khác phong độ rất cao và không thực sự cần CR7 để giải quyết vấn đề hàng công.

8

Ronaldo bị chê "thiếu nhận thức", hành động dỗi hờn ở Al Nassr là khó chấp nhận
Ronaldo bị chê "thiếu nhận thức", hành động dỗi hờn ở Al Nassr là khó chấp nhận

Thực tế chỉ ra rằng hành động "dỗi" của Ronaldo đối với Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF) là vô căn cứ và khá trẻ con.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

04/02/2026 23:03 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cristiano Ronaldo
