Cole Palmer ngầm tố các HLV cũ Chelsea kìm hãm, hồi sinh dưới thời Alonso

Palmer tìm lại sự tự do dưới thời Alonso

Palmer là cầu thủ nổi bật nhất trong chiến thắng 3-2 của Chelsea trước Fulham ở vòng 1 Ngoại hạng Anh. Anh ghi một bàn thắng đẹp mắt sau pha xử lý bóng khéo léo từ Joao Pedro, đồng thời tạo ra màn trình diễn cá nhân ấn tượng.

Thống kê của Palmer trong trận gặp Fulham vừa qua

Theo những thống kê trong trận đấu, Palmer dẫn đầu Chelsea ở nhiều chỉ số với 5 cú sút, 5 pha rê bóng thành công, 10 pha tranh chấp và 9 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Những con số này cho thấy sự năng nổ và tự do của tiền đạo người Anh trong hệ thống mới.

Palmer cho rằng sự khác biệt đến từ cách Alonso khuyến khích anh di chuyển. "Anh ấy (Alonso) chỉ nói rằng tôi sẽ có nhiều tự do hơn để di chuyển trên sân. Giống như bạn đã thấy với bàn thắng tôi ghi được", Palmer chia sẻ.

"Mùa trước tôi sẽ không chạy vào vùng đó"

Palmer thừa nhận bàn thắng vào lưới Fulham có thể đã không xuất hiện nếu anh vẫn phải tuân thủ cách vận hành chiến thuật trước đây. Phát biểu này được xem như lời ám chỉ tới những hạn chế mà anh từng trải qua dưới thời các HLV cũ tại Stamford Bridge.

"Mùa giải trước, tôi thậm chí sẽ không thực hiện pha chạy chỗ đó vì đó không phải là 'vùng an toàn'", Palmer nói. Cầu thủ 24 tuổi qua đó cho thấy anh cảm thấy thoải mái hơn đáng kể khi được Alonso cho phép phá vỡ những giới hạn vị trí.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn Palmer chủ động hơn trong cách di chuyển và tham gia vào trận đấu. "Anh ấy nói 'hãy di chuyển qua khu vực đó, lùi xuống tham gia trận đấu, đến nhận bóng, tạo cơ hội và cứ làm những gì cậu vẫn làm'", Palmer tiết lộ.

Vượt qua ác mộng chấn thương

Sự hồi sinh của Palmer càng đáng chú ý khi mùa giải trước của anh bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương háng. Cầu thủ này đã bỏ lỡ 11 trận đấu, trong khi số bàn thắng tại Premier League giảm xuống còn 10, thấp hơn đáng kể so với thành tích 22 và 15 bàn thắng trước đó.

Vượt qua ác mộng chấn thương

Palmer cũng thừa nhận từng cố gắng thi đấu dù chưa hoàn toàn bình phục, bởi World Cup đang đến gần và anh lo ngại việc không ra sân có thể ảnh hưởng tới cơ hội được triệu tập vào đội tuyển Anh của Thomas Tuchel.

Sau quãng thời gian liên tục đối mặt với vấn đề thể chất, Palmer đang tập trung duy trì nền tảng thể lực và tránh tái phát chấn thương.

Palmer khẳng định hiện tại anh cảm thấy "tốt, có lẽ là tốt nhất trong nhiều năm qua" về mặt thể chất. Với sự tự do mà Alonso mang lại cùng một cơ thể khỏe mạnh hơn, ngôi sao Chelsea đang hướng tới việc tái hiện phong độ ghi bàn từng giúp anh trở thành một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất đội bóng.