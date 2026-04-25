Trận đấu nổi bật

Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Kết quả bóng đá Napoli - Cremonese: McTominay - De Bruyne tỏa sáng (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 S.S.C Napoli

McTominay ghi bàn mở tỉ số trong khi tiền vệ kỳ cựu, De Bruyne biết cách toả sáng đúng lúc.

  

Napoli tiếp đón Cremonese trên sân nhà ở vòng 34 Serie A. Đoàn quân của HLV Conte phải giành trọn 3 điểm để níu giữ hy vọng trong cuộc đua vô địch với Inter Milan. Họ có được bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ ba và người lập công là McTominay.

McTominay (áo xanh) sớm mở tỉ số

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Napoli dễ dàng triển khai thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. McTominay có vài lần suýt nâng tỉ số lên thành 2-0 nhưng thủ môn của Cremonese đã xuất sắc cản phá. Phải tới tận phút 45, Napoli mới có được bàn nhân đôi cách biệt và đó là pha phản lưới nhà của Terracciano.

Chưa dừng lại ở đó, Kevin De Bruyne chớp thời cơ cực nhanh khi bóng bật ra khỏi vòng cấm để nâng tỉ số lên thành 3-0 ở phút bù giờ thứ ba của hiệp một. Sang hiệp hai, Napoli vẫn giữ nguyên thế trận dồn ép. Phút 52, Santos đi bóng và dứt điểm cực hay khiến thủ thành Audero không có cơ hội để cản phá.

Những phút tiếp theo, Napoli vẫn tạo ra sức ép "ngàn cân" nhưng họ lại không tận dụng được. Đáng tiếc nhất là pha sút phạt đền hỏng ăn của McTominay ở phút 83. Mặc dù vậy, tỉ số 4-0 là quá đủ để thầy trò Conte giành trọn 3 điểm.

Tỉ số chung cuộc: Napoli 4-0 Cremonese (H1: 3-0)

Ghi bàn: McTominay 3', Terracciano 45' (phản lưới), De Bruyne 45+3', Santos 52'

Đội hình xuất phát

Napoli: Milinkovic-Savic, Buongiorno, Oliveira, Rrahmani, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez, De Bruyne, Santos, Hojlund

Cremonese: Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella, Floriani, Bondo, Maleh, Payero, Okereke, Ponazzoli

Atlético Madrid - Arsenal 30.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 30/04
Thể lệ
Serie A rúng động: Phanh phui đường dây gái gọi triệu đô liên quan tới nhiều ngôi sao
Làng túc cầu Italia vừa trải qua một cơn địa chấn thực sự khi cảnh sát phối hợp cùng cơ quan công tố Milan triệt phá một đường dây môi giới dịch vụ...

Bấm xem >>

