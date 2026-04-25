Kết quả bóng đá Napoli - Cremonese: McTominay - De Bruyne tỏa sáng (Serie A)

Napoli tiếp đón Cremonese trên sân nhà ở vòng 34 Serie A. Đoàn quân của HLV Conte phải giành trọn 3 điểm để níu giữ hy vọng trong cuộc đua vô địch với Inter Milan. Họ có được bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ ba và người lập công là McTominay.

McTominay (áo xanh) sớm mở tỉ số

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Napoli dễ dàng triển khai thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. McTominay có vài lần suýt nâng tỉ số lên thành 2-0 nhưng thủ môn của Cremonese đã xuất sắc cản phá. Phải tới tận phút 45, Napoli mới có được bàn nhân đôi cách biệt và đó là pha phản lưới nhà của Terracciano.

Chưa dừng lại ở đó, Kevin De Bruyne chớp thời cơ cực nhanh khi bóng bật ra khỏi vòng cấm để nâng tỉ số lên thành 3-0 ở phút bù giờ thứ ba của hiệp một. Sang hiệp hai, Napoli vẫn giữ nguyên thế trận dồn ép. Phút 52, Santos đi bóng và dứt điểm cực hay khiến thủ thành Audero không có cơ hội để cản phá.

Những phút tiếp theo, Napoli vẫn tạo ra sức ép "ngàn cân" nhưng họ lại không tận dụng được. Đáng tiếc nhất là pha sút phạt đền hỏng ăn của McTominay ở phút 83. Mặc dù vậy, tỉ số 4-0 là quá đủ để thầy trò Conte giành trọn 3 điểm.

Tỉ số chung cuộc: N apoli 4-0 Cremonese (H1: 3-0)

Ghi bàn: McTominay 3', Terracciano 45' (phản lưới), De Bruyne 45+3', Santos 52'

Đội hình xuất phát

Napoli: Milinkovic-Savic, Buongiorno, Oliveira, Rrahmani, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez, De Bruyne, Santos, Hojlund

Cremonese: Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella, Floriani, Bondo, Maleh, Payero, Okereke, Ponazzoli